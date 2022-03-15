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日職／万波中正狂轟成火腿救星 王柏融競爭遇內外夾攻

聯合新聞網 / 福耳
剛果及日本混血的万波中正在熱身賽展現強大長打火力，以5轟、11分打點暫居熱身賽雙冠王。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
剛果及日本混血的万波中正在熱身賽展現強大長打火力，以5轟、11分打點暫居熱身賽雙冠王。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

日職官辦熱身賽剩下最後一週的賽程，各隊都已進行10場左右的賽事，雖然只是熱身賽，但戰績排名卻有些出人意料，去年奪下日本一的養樂多只有3勝7敗1和，打入季後賽的羅德、巨人兩隊則都是2勝，3隊排在最後3名，而都已獲得7勝的樂天及歐力士則排名在最前面，最讓人意外的就是火腿，在11場比賽中拿到6勝3敗2和暫居第3名，這對於今年換上新庄剛志監督後雖然話題不斷，但球員戰力仍有進步空間的火腿來說，熱身賽打出這樣的成績，恐怕連新庄自己也有些驚訝，或許熱身賽戰績只是參考用，不過有幾位年輕球員的表現十分突出，也會是火腿本季的希望所在。

新庄剛志上任雖引來話題，但火腿戰力仍與其他隊有些差距，如今熱身賽戰績暫居第3，出乎各界意料之外。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
新庄剛志上任雖引來話題，但火腿戰力仍與其他隊有些差距，如今熱身賽戰績暫居第3，出乎各界意料之外。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

這幾年火腿戰績都在後段班的主因就是在於攻擊火力，去年團隊打擊率是2成31，與78轟都是全洋聯最差，全壘打比前面一位的樂天少了足足30支，前年的全壘打也只有89支，同樣也是聯盟最少，長程火力一直是火腿的罩門，但今年熱身賽有位年輕球員展現出了驚人的長打能力，他就是万波中正

剛果及日本混血的万波是火腿在18年的第4指名，就像其他混血王子一樣，万波是火腿備受期待的年輕打者，尤其他又曾打過棒球名校橫濱高校的第4棒，高中時期就打出多達40轟；加入職棒的第1年，在一軍出賽2場，沒有打出安打，但他在二軍出賽90場，打出全隊最多的14轟；隔年，万波在二軍的全壘打雖然還是有8轟，打擊率卻不到2成，打擊狀況不佳讓他這季沒有在一軍出賽的機會；去年開季仍從二軍出發，開季後的14場比賽就打出5轟及19分打點，打擊率也超過3成，因此在4月初就被拉上一軍，球季後期才獲得較多先發機會，總共出賽49場，有5轟及13分打點，但打擊率仍只有1成98。

王柏融(右)雖在熱身賽有開轟，但整體打擊成績並不是很理想，如今還得面臨幾名日本本土年輕球員及外籍洋砲的夾攻競爭。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
王柏融(右)雖在熱身賽有開轟，但整體打擊成績並不是很理想，如今還得面臨幾名日本本土年輕球員及外籍洋砲的夾攻競爭。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

万波今年從春訓的練習賽就展現不錯的打擊火力，首場官辦熱身賽就被安排在第4棒，之後大多打前兩棒，打擊狀況維持高檔，從3日開始連續7場有安打，而且首轟在3日出爐後，長程火力逐漸加溫，從6日開始連續3場出賽都開轟，累積到目前已有5轟及11分打點，不但是全隊，更是全日職最高。

另外一名展現打擊能力的是今川優馬，今川是北海道本地出身的社會人球員，20年第6指名被火腿選進，他去年在二軍有3成10打擊率、14轟的成績，僅次於清宮幸太郎的19轟及万波的17轟，但打擊率比兩人都還要高，去年今川也有上過一軍出賽13場，打擊率不到1成，不過全壘打倒是已經開張；熱身賽今川的火力表現不錯，上月27日的第2場熱身賽就打出全壘打，6日及11日再度開轟，目前也已有3轟及6分打點，都排全日職第4名。

北海道本地出身的今川優馬，在熱身賽也有3轟、6打點的成績，都暫居全日職第4名。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
北海道本地出身的今川優馬，在熱身賽也有3轟、6打點的成績，都暫居全日職第4名。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

除了万波及今川之外，淺間大基、髙濱祐仁及新人水野達稀這幾名年輕球員的打擊表現也不錯，其中万波、今川及淺間都是外野手，高濱則是一壘手，今川及高濱也都曾打過DH，這些位置都與台灣旅日好手王柏融高度重疊，王柏融雖在熱身賽有1轟，但打擊狀況實在不算好，加上火腿的洋砲已全部抵達日本，王柏融所面臨的競爭會越來越大。

日本火腿鬥士 王柏融 万波中正 新庄剛志

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