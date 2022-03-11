楊恩、唐西奇不夠看 莫蘭特控出MVP大熱門

說到當今聯盟新生代控球排名，若要選為重建基石，你會怎麼排序？外媒給了這樣的名單順位，首選唐西奇(Luka Doncic)、莫蘭特(Ja Morant)，再來才是楊恩(Trae Young)、鮑爾(Lamelo Ball)，以及雷霆少主亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)。

唐西奇領導球隊的才能無庸置疑，過去時常被拿來比較的同梯楊恩雖然鋒頭沒唐西奇那麼大，但精采表現絕對也是新生代的佼佼者。 若票選以年輕世代的控球作為球隊重建核心，這兩人之間的比較從沒停過，各有擁護者。

帶隊能力突飛猛進 莫蘭特更勝唐西奇、楊恩

老鷹楊恩(左)與獨行俠唐西奇(右)是新生代控衛中的不世之才，天賦與學習能力都是「人中呂布、馬中赤兔」的等級，但想不到近來冒出更可怕的莫蘭特。 美聯社

但是，本季卻出現了莫蘭特的猛爆性成長，無論是個人或灰熊戰績的提升有目共睹。也讓莫蘭特的身價水漲船高，今年入選生涯首度的明星賽，年度進步獎很可能也是囊中物，精湛發揮讓他的評價衝上最新MVP排行榜第五名，甚至技壓第六的唐西奇，以及沒入選前十的楊恩。

灰熊目前排名高居西區第二，以些微勝率正式超車近況不佳的勇士，成為聯盟炙手可熱的新興勁旅，莫蘭特率領球隊這波主升段的戰績拉抬，來得兇又持久，12月以來分別以75%、75%、80%的勝率驚艷全聯盟。

對比唐西奇的獨行俠排名西區第五，勝率六成，楊恩率領的老鷹勝率僅47%排名東區第八，那就更不能忽視莫蘭特本季的耀眼。

莫蘭特本季大爆發 名列MVP熱門絕非偶然

之所以這麼說，莫蘭特上賽季已經表現出色，19.1分7.4助攻4籃板，球賽內容所呈現的各項細節與觀賞性，以二年級生來說沒碰上撞牆期實屬難得，莫蘭特還比生涯首年更進步。 邁入第三季，一般對莫蘭特前景光明的看法是無須遲疑的，但沒想到，他本季大幅度的進化到令人驚呼連連的程度。例行賽他共有6次單場40分以上，並背靠背的攻下46、52分。 本季場均幾近全面提升，27.5分6.7助攻5.8籃板1.2抄截，兩分、三分投籃命率也是顯著提升到49%、34%，雙雙創下生涯新高。

擁有衛斯布魯克(Russell Westbrook)般的勁爆體能與衝勁，莫蘭特在身體柔軟與延展性上則更優於衛斯布魯克。莫蘭特於場上所散發出的果決、霸氣，突顯他能扮演好球隊領袖的氣質。他原先的攻擊手段就時常包含切入突破後的油漆區拋投，各種角度的上籃終結，這些技能包他在生涯第三季運用起來更加穩定純熟。

莫蘭特(右)有像衛斯特布魯克(左)一樣的勁爆體能，但在進攻技巧上卻更為細膩。 美聯社

莫蘭特也學習著主導擋拆戰術，在拆解後選擇自己終結進攻，或者再分給跟進禁區的隊友，抑或者他能遊走由漆區的各種耍球假動作，巧妙的小球，或是傳導到遠邊空檔的視野，都演繹著他除了一身得分本領外，卻能兼顧宛如純控球的身手。莫蘭特在全場推進，帶快球隊節奏，或是半場系統戰的控場，灰熊的團隊運作由他一個人串聯起整支隊伍。

團隊飆分能力兇悍，高居聯盟第三，助攻第八，而他們表現最棒的是全隊的籃板保護與卡位意識，位居第一的場均籃板，讓灰熊更有機會能二波進攻或是掌控制空權，去做到攻守轉換的快速反擊。贏球靠的絕不僅是飆分而已，防守體系的嚴謹與隊友之間的溝通、換防，灰熊排名第13的場均失分，也還算水準上。

回到莫蘭特身上，他除了球賽各種令人咋舌的彈跳高度與花式上籃等附有觀賞價值的秀味外，他在投籃層面所下的苦心，亦是值得細心去觀察與嘉許。他中長距離投籃嘗試次數的質與量俱增後，更增添他在進攻與組織端的威脅性。他在球賽中多次展現關鍵時刻接管戰局的決心與能力，22歲的莫蘭特能做到如此程度，並常駐MVP排行榜的討論中，也會想起過去羅斯年輕時期的MVP年代。

莫蘭特的各式精彩上籃動作讓他成為十大好球的常客，而他在外線投射上的表現也越來越有看頭，灰熊關鍵時刻的得分已經是非他莫屬。 美聯社

莫蘭特不會是衛斯布魯克，也不會是下一個飆風玫瑰羅斯，他在攻守兩端所展現的獨特性，詮釋出專屬莫蘭特的球風。 他在本季爆炸性的成績單或許只是邁向生涯更高層級與職業巔峰的開端，真的值得好好關注與期待這名新生代最具話題性的控球，未來是否會成為下一個控球後衛MVP得主。

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