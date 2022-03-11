2022年台灣籃球 林書豪旋風將起！

林書豪這一季在大陸職籃CBA北京首鋼表現起伏，場均12.5分、3.4籃板、4.8助攻，完全不符洋將競爭水平，跟上季場均22.4分、5.6籃板、5.6助攻有將近一半落差。

大陸媒體普遍看法，打完今年球季林書豪這樣的輸出和表現再以洋將身分留CBA機率微乎其微。林書豪今年球季為北京出賽20場，有兩場得分掛0，其中一場只打了5分鐘，另一場出賽15分鐘。

2022年夏天林書豪來台打球幾乎可以確定。台灣已經有多支職業球隊跟林書豪接觸，台灣職籃PLG聯盟擁有人情、金錢、聲勢優勢，起步更早，林書豪很可能加入PLG。台灣職籃另一聯盟T1 League必須在合約、薪資上取得巨大突破，才有可能搶下林書豪這張「超級王牌」，扭轉形勢。

林書豪(右)本季在CBA未獲得重用，他打起球來也是興味索然，並沒有發揮該有的實力。獨在異鄉為異客，月是故鄉明，不如回台灣打球找回對籃球的熱情。 新華社

目前2020年夏天成立的PLG在市場情勢、人氣、網路聲量上，遠勝2021年夏天創立的T1，T1迫切需要重金搶下林書豪，才能改變眼前劣勢，提升產業關注力和聯盟人氣。

34歲林書豪2021年夏天積極挑戰NBA發展聯盟(G聯盟)，希望靠著出色表現重新贏得一分NBA合約。林書豪在發展聯盟打出場均20分、6.5助攻，得分排名第七，助攻排第四，投籃命中率5成，三分命中率4成3，儘管林書豪表現非常出色，但最終還是沒能得到任何一分NBA保障合約或打工合約。

林書豪用實力和努力證明自己還是出色NBA球員，但還是無緣贏得NBA合約，只能選擇重新回到CBA。剛重返CBA就感染新冠肺炎，隔離、折騰、重新調整體能超過三個月，體能、狀況大受影響。

林書豪籃球生涯最終站：台灣

林書豪心態、年紀、體能林書豪都在走下坡，從球技和籃球團隊去看，持有台灣身分證的林書豪符合華裔球員(視同本土)上場規定，他的能力和表現勢必可以改變一支球隊競爭力和排名。

從產業、市場、票房人氣去看，林書豪來台打球將是一波更恐怖、瘋狂的「林來瘋」，林書豪來台打職籃將是台灣籃球有史以來最重大新聞，林書豪這股旋風將會左右PLG和T1兩個職籃聯盟競爭情勢。

林書豪最近在CBA最熱門新聞並不是個人表現下滑，下一季CBA合約岌岌可危，大陸媒體熱議焦點是林書豪談起自己心目中NBA五大球星，他們是喬丹、詹姆斯、姚明、柯瑞和歐尼爾，引起不小爭議。

林書豪非常聰明理性，他會選擇姚明原因是：姚明做為一名亞裔球員，卻能在怪物滿滿的NBA揚名立萬，發揮最大影響力，影響全球青少年，並成NBA頂尖明星球員，帶給他無限啟發和勇氣。但大陸媒體卻著眼於林書豪的人情客套，用不同解讀、不同立場、NBA視野去評論林書豪觀點。

林書豪會把姚明(左)列為和詹姆斯(右)同樣等級偉大的球員，主要是在讚譽姚明挑戰NBA的勇氣與劃時代意義，不算是什麼客套話，值得球迷深深體會。 歐新社資料照片

去年底當林書豪力拚重返NBA失敗，只能重新回到CBA連續第二年為北京效力，我就已經預言，林書豪來台灣打球的日子不遠了。以林書豪超凡影響力、能力和球技，年薪千萬+廣告代言千萬是基本合約，真要搶下林來瘋，年薪+廣告+代言3000萬勝出機率才有保障。

林書豪還有打NBA實力和能力，但年紀、情勢和去年再度挑戰NBA拚盡所有，讓林書豪少了底氣和持續力，34歲籃球後衛的確走到生涯另一個路口。

從NBA到CBA再到台灣職籃，林書豪籃球心路和經歷還有幾年高峰，未來幾年他會在台灣籃球刮起多大旋風，感染多少球迷，你怎能不期待！