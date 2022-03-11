別說不可能 大聯盟球星哈波改披中職戰袍仍有戲

自去年12月2日大聯盟理事長曼弗瑞(Rob Manfred)宣佈封館，至今即將邁入百日，可是勞資雙方似乎仍舊沒有找到任何共識，也沒有想要達成任何協議想法。雙方人馬持續各說各話，毫無交集。眼看日子已經進入到三月天，理事長曼弗瑞近日卻宣佈即將取消正規賽事中兩個系列賽，而且未來不做補賽，看樣子2022夏天球迷們想看到大聯盟機會十分渺茫。

只不過，遠在太平洋彼岸台灣球迷似乎對於大聯盟能否如期開打話題興趣缺缺。反觀對於日前費城人強打者哈波(Bryce Harper)在社交軟體上刊出自己身穿中信兄弟球衣照片熱議不斷。只能說，在沒有王建民出賽後，大聯盟早已與台灣球迷生活漸行漸遠，取而代之是近年止跌回升的中華職棒。

然而這次大聯盟一級球星哈波在面臨無限期封館窘境下，利用社交軟體來挑動台灣球迷的心，雖說是無心插柳之作，但仍是有涵蓋著淡淡試水溫意味。畢竟，大聯盟封館之路看似是條不歸路，為了維持自己身手，遠走海外磨練自己，無可厚非。過去北美冰球職業聯盟(NHL)封館時，當時就有不少球星遠赴歐洲打球維持手感，而工會也十分支持球員們在封館期間另謀出路。

哈波幫自己合成穿上中信兄弟隊球衣，跨海向兄弟求職。圖／擷自哈波IG

哈波不僅是對中華職棒遞出橄欖枝，先前哈波也用同樣招式向讀賣巨人釋出善意。相較於中信兄弟，哈波加盟讀賣巨人機會反而比較高。光是球團願意所提出條件，以目前中華職棒環境是無法與日本職棒相提並論。

當然這也不代表中華職棒完全沒有機會。哈波早已和費城人簽下一紙3.3億美金和約，錢也許不是他首要考量的事。過去義大犀牛曾經網羅過曼尼(Manny Ramirez)加盟，當時曼尼在無球可打的窘境下，自願屈身來到中華職棒，順勢為中職帶起曼尼旋風。義大犀牛那時所能夠提出薪資水平也不是日職或是大聯盟水平，但是經過兩個月協商仍舊令曼尼點頭加盟，只因當時的需要延續自己的球員生涯。

回到今日，大聯盟封館導致許多球星開始尋找今年春天的打工去處。哈波近日的留言與合成照多少也透露出自身想要出國維持手感的想法。哈波意有所指的點名讀賣巨人和中信兄弟兩支球隊是否有延攬自己的意願，個人認為中信兄弟，或是其他球團不妨順水推舟的向波拉斯(Scott Bora)詢問狀況，搞不好一不小心竟把這位大聯盟一級球星請到中職獻藝也說不定。