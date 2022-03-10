基特執行長生涯功過相抵 未來經營球團仍大有可為

前洋基傳奇巨星基特(Derek Jeter)於上週卸下馬林魚隊執行長的職務並全面退出球團，馬林魚的基特時代宣告結束。球員身份的基特無疑是難得一見的超級巨星，但是否也是一位稱職的球團管理者？他這四年任內的所作所為，現在正好是檢視的最佳時機。

基特是在2017年與商人薛爾曼(Bruce Sherman)組成經營團隊入主馬林魚，2017年球季結束後他成為馬林魚隊的執行長，而薛爾曼則為董事長。他上任第一件事就是進行清倉大拍賣，將前任老闆羅瑞亞(Jeffrey Loria)時期的球星一個個交易掉，以省下龐大的薪資。第一個休季他們一口氣送走了史丹頓(Giancarlo Stanton)、葉力奇(Christian Yelich)和歐蘇納(Marcell Ozuna)這三位外野球星，結果2018年的戰績從77勝掉到63勝，勝率從.475跌到.391，毫不令人意外。

當年送走這三位球星的目的固然是為了省錢，但省錢之外是否有從交易中換回有利的資源又是另一回事了。史丹頓是2017年的MVP，他當時的合約金額曾是運動史上最龐大的13年3億2500萬美元，馬林魚拿他向洋基隊換來了明星球員卡斯楚(Starlin Castro)和一位百大新秀古茲曼(Jorge Guzman)。卡斯楚在馬林魚隊表現平平，古茲曼在大聯盟只投了2.2局，因此這筆交易除了清出薪資空間外並不成功。而葉力奇交易案是近10年最失敗的案子之一，隔年葉力奇就在釀酒人隊拿下MVP，等於馬林魚那年一口氣送走連續兩年的MVP得主。其實馬林魚隊在這筆交易還是有得到三位百大新秀等級的球員，但始終都沒有太多貢獻。

基特將馬林魚陣中三大巨砲外野手史丹頓(右)、葉力奇(中)、歐蘇納(左)全送走，回過頭來看時機與內容真的是不好，前兩位都是讓馬林魚賠了夫人又折兵。 美聯社資料照片

歐蘇納的交易案是唯一成功的，當時向紅雀隊換回的阿坎塔拉(Sandy Alcantara)現已是陣中的王牌投手，並曾入選過明星賽，去年主投205.2局、防禦率3.19，成績相當優異。

2019年他們又送走明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，換回來的西斯托˙桑契斯(Sixto Sanchez)相當令人期待，曾在2020年有突出的表現，可惜去年因傷整季報銷，今年也要等到季中才能歸隊，可說雖有天賦但因傷勢前景不明。至於被換去費城人隊的瑞爾穆托現已是當今聯盟最佳捕手，目前看來馬林魚在這筆交易也沒討到太多好處。這一年馬林魚隊吞下隊史第二糟的105敗。

現在來看瑞爾穆托交易案，馬林魚真的是虧大了。 美聯社資料照片

2020年馬林魚隊將隊史最貴投手陳偉殷釋出，從陳偉殷後來未再登上大聯盟的結果來看，這個動作是合理的。該年馬林魚隊在縮短球季奇蹟般地打進睽違17年的季後賽，勝率從.352提升到.517，這也是他們自2009年以來首度勝率突破5成，教頭馬丁利(Don Mattingly)也拿下該年的最佳教練。他們在該年季後賽贏了外卡系列賽，但在分區系列賽遭到勇士隊橫掃。

但當年若不是季後賽隊伍擴增到各聯盟8隊，馬林魚其實是打不進季後賽的，這支球隊的實際體質仍須打上問號。結果去年他們就被打回原形，以67勝95敗的戰績坐收。

馬林魚釋出陳偉殷的決定對雙方都有利，後來事實也證明如此。 美聯社資料照片

一支球隊要重建往往是以農場為基石，儘管交易難免有失有得，馬林魚隊的農場在基特任內的後幾年還是算有建立起來，他們2017年在Baseball America的農場排名還是倒數第2的29名，2018、2019分別為25、24名，但2020、2021年提升到了第9、10名，2022年則又退回20名。

近幾年馬林魚農場以投手養成最為出色，除了有阿坎塔拉、西斯托˙桑契斯之外，還有去年國聯新人王票選第2名的羅傑斯(Trevor Rogers)，從水手隊換來的羅培茲(Pablo Lopez)這兩年也表現相當穩定。此外去年季中他們還從運動家隊換得曾是百大新秀第7名的盧薩多(Jesus Luzardo)，2020年選秀探花邁耶爾(Max Meyer)也可望在今年初登大聯盟，可說是人才濟濟。這樣的投手陣容要在未來幾年衝擊季後賽並非不可能。

馬林魚新秀羅傑斯去年球季投出7勝8敗、防禦率2.64的好成績，獲得國人新王票選第二名。 美聯社資料照片

打線部分則有去年表現不俗的奇斯霍姆(Jazz Chisholm)和赫蘇斯˙桑契斯(Jesus Sanchez)值得期待，前者是拿現已成為響尾蛇頭號先發的賈倫(Zac Gallen)換來的，後者則是以2019、2020年成為光芒牛棚大將的安德森(Nick Anderson)換得。目前看來馬林魚隊在這兩筆交易已慢慢得到回報，未來幾年兩位新星將支撐球隊打線。

在基特掌管球團的這四年，馬林魚隊戰績是國聯最差的.400，若以戰績而論這樣的營運績效實在無法稱作理想。不過基特任內對棒球界最大的貢獻或許是聘請伍佩琴擔任馬林魚總經理，使她成為北美職業運動史上首位女性總管，以及大聯盟首位亞裔總管。此外基特終究還是給了馬林魚球迷一次睽違多年的季後賽，卸任後也留下一座不錯的農場與年輕選手群。整體而言，基特的馬林魚執行長生涯可說是功過相抵，有了這次的經驗，未來想要再次經營球團依舊大有可為。