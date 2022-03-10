NBA杰倫世代 三大新星後衛各擅勝場

樂壇天王周杰倫已經出道超過20年，熱愛打球的他也曾寫出以籃球為主題的熱門單曲。他的英文名字Jay目前在聯盟裡有點冷門，現役只有兩名球員和他同名，但發音近似「杰倫」的Jaylen或是Jalen卻是不少，加起來竟有十人之多。

名字叫Jay的這兩名球員本季都曾在洛城打球，但一個已被湖人釋出，另一個則是在快艇打替補，最近也動手術而整季報銷。名為Jaylen的球員共有四人，其中以布朗（Jaylen Brown）的名氣最大。至於其他六位叫做Jalen的球員之中，除了獨行俠的布朗森（Jalen Brunson）和溜馬的史密斯（Jalen Smith）之外，其他全是入行不到三年的新人，他們當中又以火箭的選秀榜眼格林（Jalen Green）最受矚目。

在這些NBA新世代杰倫當中，只有布朗、格林和布朗森這三人是本季母隊穩定的先發後衛。挑選這三人來分析，並且用一首周杰倫的歌曲為他們下註腳，可以簡要地比較出這三人迥異的球風和經歷。

周杰倫不但開車技術精湛，籃球功夫也非常了得。

半獸人：綠衫軍布朗

布朗(中)在塞爾蒂克的鋒頭不如隊友泰托姆搶眼，但他的投籃更準，也比較不會殺紅了眼，只是在罰球方面雖然持續進步，但還是有改善的空間。 美聯社

布朗已經效力波士頓六個球季，也曾入選過明星賽，更簽下了破億的延長合約。論生涯成就和知名度，這位2016年的選秀探花都是這三名杰倫後衛當中最高的一位。

若說哪一首周杰倫的歌曲能夠點出布朗的特色，《半獸人》光是歌名就很適合用來形容這位198公分高，體重破百的得分後衛。事實上，布朗靠著自己精壯的體格和強勢的防守，經常能夠打到三號位，而當年他也是以小前鋒的角色被塞爾蒂克選進球隊，只是隔年因為綠衫軍在三號位納入了泰托姆（Jayson Tatum）和海瓦德（Gordon Hayward），從此布朗的位置也被調整到得分後衛。

體能勁爆的布朗，即使他強悍的身體素質足以配得上半獸人的稱號，但他出色的頭腦更令人印象深刻。布朗的爸爸是重量級職業拳擊手，媽媽則是密西根大學的博士，布朗身上同時有著兩人的基因。甚至有人開玩笑的說博學多才的布朗該去當大學教授，而不是來打NBA。當年選秀之前他曾經走訪五家經紀公司，之後決定不聘請任何經紀人，反而是自組專家團隊來做為顧問團，為自己的合約及未來做好評估及規劃，十分懂得運用自己的資源和人脈。

聰明的布朗也很能適應自己後來在球隊的角色，轉打得分後衛之後，過去他被人質疑的進攻能力不斷改善，無論兩分球、三分球命中率及出手次數都一路增長，本季他的場均得分23.2分，目前排名聯盟第16 。雖然這樣的成績單還不足以擠進前十大，但布朗和泰托姆組成的雙箭頭威力，確實讓塞爾蒂克逆勢上揚，在本季競爭激烈的東區搶進第五名的位置。接下來的季後賽，布朗也將會是重要的關鍵。

天地一鬥：火箭人格林

格林(右)進入NBA的首季就遇到火箭開「坦」，有接近無限制的自由發揮空間，但沒有老將帶領學習好正確的觀念，未來恐怕紮根會不夠深。 美聯社

本季被火箭以第二順位選進的格林，是這三人當中順位最高，也是未來性最被看好的一個。畢竟他現在才19歲，比起其他兩位已經25歲的老大哥，格林的天賦能夠發揮到什麼高度，確實令人充滿想像。

《天地一鬥》是2011年周杰倫和布萊恩（Kobe Bryant）跨界合作的單曲，而拿格林和布萊恩相比，也是因為格林在初進聯盟時所展現出來的潛能。曾有球迷將格林和布萊恩新人時期的幾次進球並列比較，在影片當中這兩人有著高度的相似性。雖然格林只有193公分，不比198公分高的布萊恩，但他的打法確實充滿觀賞性和侵略性。

火箭本季的戰績徹底躺平，讓人很少看見格林對於球隊勝利的貢獻度，而例行賽全數先發的他，在獲得大量的上場時間和出手空間之後，也並沒有完全兌現選秀前各方球探對他的期待。場均15.4分、四成八的兩分球命中率及三成一的三分球命中率，讓他先前在年度新人王的評比上，從來沒有擠進前五名。

不過，格林最近似乎比較開竅了，上週的五場比賽，場均得分和命中率都大幅跳升，也讓他第一次被評為新秀榜上的第五名。或許格林沒有機會拿下新人王，但他很可能繼續維持這樣的火熱表現來結束這一季，甚至會打破他在季初所創下的單場30分紀錄。

鬥牛：獨行俠布朗森

布朗森(右二)跟著唐西奇一起進入NBA，場上表現完全被唐西奇的天才光芒所蓋過，其實他有極為優異的基本工夫，實而不華卻非常有效率，他與唐西奇的搭配實在是非常有趣的組合。 美聯社

用《鬥牛》這首2000 年發行的歌曲來形容布朗森，不只是指他的年紀，更是點出他老派的球風和發展軌跡。布朗森和布朗是同期的大一新生，而1996年出生的布朗森也只比布朗大幾個月，但布朗森硬是打了三年大學籃球才投入選秀。

布朗森的名頭不算響亮，在這三人之中，他的選秀排位不只最低，也是年紀最大的一個。從他的養成來看，算是非常傳統派的格局：大學打了三年，在一票一年過水的聯盟球星當中（包括布朗），布朗森算是個異數。

只有185公分高的布朗森身材並不起眼，他最有名的故事就是有個魔鬼老爸。老布朗森雖然打過NBA，但一直無法站穩腳跟，幾乎一年換一支球隊，生涯曾被八支球隊釋出。為了不讓兒子重蹈自己的覆轍，老爸從小就用高壓式的斯巴達教育逼著布朗森訓練，正規比賽結束之後，還會繼續和兒子打一對一鬥牛來強化訓練。最終布朗森成為維拉諾瓦大學（Villanova）的先發控衛，也打下兩座全國冠軍。在進入聯盟四年之後，也在本季成為固定先發。

雖然獨行俠有個全能的唐西奇（Luka Doncic），搶走了不少布朗森的主控權，後來又加入了另一名控衛丁威迪（Spencer Dinwiddie），也讓最近受傷的布朗森受到威脅。不過，最近39場比賽都先發的布朗森，確實在新總教練基德（Jason Kidd）的體系之下扮演穩定的供輸角色。即將到來的季後賽，也會是布朗森洗刷去年季後賽低迷表現的機會。

強壯又聰明的布朗，還在摸索自己天賦限高的格林，以及苦練出頭的老派布朗森，這三位杰倫世代後衛的風格完全不同。雖然這三人仍不是籃壇天王，他們之中也只有布朗和布朗森本季有機會打季後賽，但接下來的幾年，這三人在進一步成長之後的較勁一樣很有看頭。