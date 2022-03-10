「沒他就沒我」大溪高中教頭鄭錦繁與張滄彬的約定

「老師就像我的一盞明燈，是我的心靈導師，沒有他，就沒有今天的鄭錦繁」，大溪高中總教練鄭錦繁說的就是桃園棒球教父張滄彬，也是外界所知道的「張老師」，今年大溪高中在高中聯賽木棒組榮獲季軍，創下隊史新高紀錄，讓鄭錦繁回想起與老師的組隊約定。

台中人的鄭錦繁在台北體院(現為北市大)畢業後，就到嘉義高中教球，一待就是7年，但因故離開，當時他失業一個月相當灰心，曾想轉行不再待在棒球界，「那時候我接到黃湋志(新明國中總教練)與曾偉誠(當時為平鎮高中教練、現為仁和國中總教練)的電話，他們邀請我到桃園教球，來認識一下老師。」

鄭錦繁(右)在新明國中時與總教練黃湋志(中)、高漢模(左)一起帶隊。 王婉玲／攝影

剛好當時嘉中子弟兵陳重羽入選U18國手，在平鎮高中主導組隊下，鄭錦繁帶著陳重羽北上報到，因而與張滄彬認識，「當時老師第一句話就說，『年輕人，想不想教球？想的話老師給你一個機會』」，回去考慮一週後，鄭錦繁毅然決定北上，先到泉僑高中(現改名漢英高中)教了9個月，之後4年轉往新明國中，在4年前因大溪高中重組而執掌兵符，這也是他第一次承擔總教練重責，「要組起一支球隊真的不簡單，當總教練要跟學校、家長還有外界溝通，跟以前只在教練團責任差很多。」

大溪高中成為桃園第四支木棒組球隊，選手來源幾乎都為在地國中畢業生，以新明國中、仁和國中為主，鄭錦繁一開始壓力不小，「桃園球隊成績很好，也不能打得太差，感謝老師信任我，他告訴我球員跟資源他來找，成績給你拚」，大溪高中一開始就面臨場地考驗，龍潭棒球場用了沒多久就開始整修，至今兩年多，這段時間只能到處借球場打游擊戰，包括仁和國中、開南大學都在列，鄭總說，「假日我不敢放太多假，只要可以借到球場就要趕快練。」

鄭錦繁(中)帶領大溪高中重組不敢鬆懈。 學生棒球聯盟提供

剛起步就決定挑戰木棒組，大溪高中108學年度就打到12強，讓外界為之驚艷，結果隔年第二階段就止步，當時陣容包括目前在職棒的鍾玉成、黃鈞麟、范姜永頡等人，且這批選手已磨練三年較為成熟，卻在大賽慘遭滑鐵盧，一度讓鄭錦繁相當失意，此時他接到張滄彬電話信心喊話，「老師用他多年教球經驗鼓勵我，『贏球不要把棒球想得太簡單，輸球也不要把棒球想得太困難』」，如醍醐灌頂的金句，讓鄭錦繁重新收拾心情。

大溪高中在110學年度高中聯賽木棒組拿下季軍，創下隊史紀錄。 學生棒球聯盟提供

「大溪高中組起來是老師的第二個願望，當初他希望我在三年內能打到8強，今年第三次打木棒聯賽拿到季軍，真的很高興能達成跟老師的約定！」鄭錦繁說，也要感謝當初不看好的人，如今沒讓桃園漏氣，加上去年底考取專任教練，在桃園打拚9年，他已將桃園視為第二個家。