中職／桃猿有望重返巔峰 外援仍是不安定因素

中華職棒新球季即將展開，各隊無不摩拳擦掌迎接開季。連續兩年在台灣大賽對壘的統一7-ELEVEn獅及中信兄弟，休賽季仍持續補強，想要維持高峰。被戲稱季初宇宙邦的富邦悍將，今年換了教練團後仍被期待有嶄新的面貌。味全龍重返一軍後，去年打出一鳴驚人的氣勢，令人好奇本季還能有多少成長。至於轉賣給樂天的桃猿隊，這兩年戰績每況愈下，今年是否能重新掀起波瀾？

桃猿隊轉賣之前，正值戰力最顛峰時期，2014年至2019年間拿下5次總冠軍，僅有2016年未能晉級季後賽。而且2017年至2019年的三連霸，曾連續獲得5次季冠軍，直到2019年下半季受到外援不穩定及轉賣的影響，才沒能延續下去。不過這年他們打進台灣大賽，再次強力出擊，以4勝1負拋下彩帶。因此樂天接手後，桃猿仍被視為奪冠熱門隊伍。

樂天雖然無法留住冠軍教頭洪一中，郭建霖及吳俊良也都離開，但他們請來了劉榮華、林英傑等教練，而且原本體系內的其他教練也多留任，試圖將影響降至最低。桃猿換新東家後的第一個上半季雖未能封王，但至少以第二坐收，然而下半季竟淪至墊底，這是球隊北遷至桃園後首次半季墊底，也就是在更名為「Lamigo桃猿」時期從沒有發生過的事情。2021年他們表現依舊掙扎，無力與統一及中信爭奪領先群。

檢視Lamigo三連霸時期，以及樂天接手二年的表現，桃猿隊在打擊環節連續五年領先群雄。即使去年中職換球後已無打擊年狀況，讓他們的全壘打一度曾經是一轟難求，但桃猿陣中打者經驗豐富，很快就調整到位，最後無論打擊率、上壘率、長打率、全壘打、打點等都是聯盟第一，而且員還囊括打擊王、全壘打王、打點王及盜壘王等獎項。他們是唯一場均得分維持在5分以上的球隊，足以證明昔日暴力猿打線的優勢仍在。

樂天承襲Lamigo暴力猿打線，球隊打擊優勢仍在，但打下的分數已經不足夠讓投手群花了。 聯合報系資料照片

在投手環節，桃猿擁有陳禹勳為主的鐵牛棚團隊，但先發部份則是一直傷透腦筋。在Lamigo時他們總是能夠找到夠強力的外援，三連霸期間總是有2~3位10勝身手的洋投助陣。這三年他們平均得失分差為+1.09分，是唯一一支得分大於失分球隊。不過換上樂天紅色球衣後，由於洋將全部換新，表現落差極大，連帶影響牛棚調度，2020年甚至失分多於得分。

樂天球團看的出來在2022新球季明顯想要改變球隊，原本看似經驗值最豐富的教練團持續改組，曾是第二把交椅的林振賢，以及劉家豪和曾翊誠等三位在陣中執教許久的教練離隊。球隊朝向日式化邁進，找來古久保健二等三位日籍教練助拳。另外，幾乎每年都被期待的劉昱言、江國謙、楊聖均及老將詹智堯、陽耀勳等都離開，留給新秀更多磨練的空間。

影響甚鉅的外援的部份，樂天桃猿與其他隊拼命找新戰力大不相同，目前找來的都是老面孔。他們留下了霸林爵、狂威及豪勁，另外還找來前悍將超猛投手索沙。霸林爵及豪勁是去年隊中最穩的先發及後援，狂威去年適應台灣後，表現有如倒吃甘蔗。索沙則是悍將連續三年的頭號洋投，無奈去年進行前十字韌帶重建手術，今年復出後轉戰樂天。由於過去桃猿球團從賽格威、道恩斯到去年的霸林爵，總能讓轉隊洋將脫胎換骨，因此頗令人好奇索沙今年會有怎樣的表現。

桃猿找來索沙著實是一大補強，但他傷後剩下幾成功力還是未知數，但由於沒有其他備案，同時也成為一大風險。 聯合報系資料照片

只是霸林爵、索沙這幾年都有受到傷勢的影響，因此常常無法撐完整季。狂威去年是9月來台，直到10月下旬天氣轉涼，才開始有好表現，面對台灣夏天悶熱的天氣，恐怕是不小的考驗。豪勁轉戰牛棚後，開始算是相當稱職，但在頻繁出賽的情況下，成績就受到影響，而且如果球隊牛棚不缺人手時，他的存在就顯得相對尷尬。

由於朱育賢、陳俊秀、林泓育、林立等打者都仍是當打之年，今年暴力猿打線應該還能維持既有水準，打擊環節無須擔心，桃猿隊應有很大機會能重返巔峰。投手部份的外援人選目前看起來雖然是很不錯，而且都是有中職經驗的可靠球員，但實際上仍存在一些不安定因素，桃猿隊最好還是先找好備胎，避免到時出現人手不足的危機。