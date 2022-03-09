旅美台將展望／張育成十轟不是夢 鄧愷威蓄勢待發

縱使皇家釋出左投王志庭，費城人林鋅杰、徐基麟相繼回台，仍有超過十位台灣球員在小聯盟奮戰，即便大聯盟處於封館狀態，但小聯盟維持正常運作，他們持續磨練、透過比賽增加經驗值、成長蛻變，換取養分，期待未來有朝一日登上大聯盟舞台，以「現役唯一大聯盟台將」張育成為目標。

現役旅美台灣選手列表 陳志強製表

在陳偉殷返回日本職棒、林子偉成為自由球員後，大聯盟層級剩下張育成孤軍奮戰，效力克里夫蘭守護者隊（Guardians）的他，去年獲得重用，「多守位」的功能性讓他出賽達89場，是全隊第七多。在一壘、三壘、二壘與游擊都留下出賽紀錄，其中又以一壘（出賽49場、先發41場、27場守滿整場）為主，打擊三圍0.228/0.267/0.426，OPS低於聯盟平均，不過有9發全壘打產能，一共有26支長打，隊上第六多，可說是台灣旅美打者的「最佳單季表現」。值得一提的是，張育成的腳程突出，跑出3支三壘安打，在隊上排名第三，僅次於羅沙里歐（Amed Rosario）和拉米瑞茲（Jose Ramirez），以進階數據「衝刺速度（Sprint Speed）」觀之，張育成能排在全大聯盟的前段班（PR值約81）。

張育成手感冷熱分明，去年季初出賽頻率不固定，到七月底前僅有2發全壘打，但八月演出「爆發」戲碼，一度連三戰開轟（苦主是遊騎兵、遊騎兵、紅襪），共10場出賽敲4轟、7打點，期間三圍0.323/0.364/0.871，讓教練團讚不絕口。張育成當時受訪提到，隊友雷耶斯（Franmil Reyes）提醒他：「可以多嘗試反方向攻擊。」發揮不錯的成效。

除了守位彈性和長打能力這兩項優點，張育成面對四縫線速球很有一套、把握度相當高，去年將近一半的全壘打來自速球，對戰四縫線速球的打擊率0.263、長打率0.539，相較之下，對變化球便顯得差強人意，尤其對滑球的打擊率0.159、揮空率41.6%，曲球也是罩門（打擊率0.200、揮空率39.1%），如何改善缺點，是能否更上一層樓、位置站得更穩的關鍵。至於媒體關注的「因應左右投的調度」，其實張育成面對右投手的表現還更好（對戰OPS分別是0.720和0.668，落差不小），教練團大可多多讓張育成面對右投手，或許會有意想不到的回報。

張育成今年八月將滿27歲，逐漸進入體能、身手巔峰期，預計是本季主要內野活棋，只要大聯盟不致因封館取消太多場次，張育成不無可能單季十轟。

除了張育成以外，今年值得期待的台灣球員還有在多明尼加冬季聯盟表現亮眼、反攻回美職體系的黃暐傑，他上次在大聯盟出賽是2019年的事（效力遊騎兵、登板4場）；鄧愷威去年在高階1A先發21場，95.2局狂飆142張老K，是所屬聯盟三振王，迅速崛起，兌現昔日雙城簽他時的高評價，已是巨人農場備受矚目的明日之星。

鄧愷威從2018年就在小聯盟打拚，去年在巨人隊高階1A先發21場，戰績5勝6敗、防禦率4.33，95.2局投球飆出142次三振。 中央社資料照片

因疫情影響，劉致榮去年終於實戰登板，只在新人聯盟投一場就被拉上1A，紅襪對他寄予厚望，速球夠水準，但變化球仍有持續進步的空間。海盜的陳柏毓旅美簽約金高達125萬美元，打破隊史的國際球員簽約金紀錄，而他去年在新人聯盟亦展現優異壓制力，6場先發沒被敲全壘打，防禦率僅0.69，升上1A後略顯掙扎，不過不到20歲的年紀，假以時日，前途無量。

美國職棒目前共17位台將，四散在10支球隊中，放眼2022年，球季各自努力、各自精采。