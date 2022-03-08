「旅湖就是強」純屬輕薄的假象 藍道反成尼克漏洞

網友鄉民很喜歡用「旅湖就是強」這套說辭，打過湖人，離開變身，成就另一種氣象。「旅湖就是強」這些年被點名包括鵜鶘前鋒英格倫，尼克前鋒藍道，巫師前鋒庫茲馬，連朗多打出一點點驚喜都上榜。他們都為湖人效力過，成就、表現平凡，但離開湖人就能打出不錯成績。

鄉民也喜歡「旅台就是強」這句套路，來台灣籃球打過就能變身重返NBA，去年在台灣PLG職籃效力桃園領航猿196公分27歲後衛瑞德(Davon Reed)，今年在NBA丹佛金塊得到不少上場時間和空間，傳為佳話。

這樣網路用語和討論非常有煽動性，聰明或無知見仁見智很難界定，但就是搞笑有趣，而且能引起更多關注和討論話題，這是現代社群、媒體、民流行文化。

金塊替補球員瑞德去年在台灣打球，本季在金塊有了一些上場機會，以此論證「旅台就是強」，就像「傳說拔到獅子的鬃毛，掉落的頭髮就能長回來」一樣是沒有根據的說法。 美聯社

「旅湖就是強」盡是假象，紐約尼克203公分前鋒藍道就是典型案例。藍道上季成為尼克翻身打進季後賽，東區排名第四第一功臣，藍道上季場均24.1分、10.2籃板，投籃命中率4成56，三分命中率4成1，入選東區明星隊。藍道所有數據、表現、關鍵球都是生涯最顛峰，他更是尼克擺脫爛隊之名最主要核心。

進攻端藍道無所不在無所不能，每場出手5.5次三分球命中2.3個三分，三分命中率4成1，比聯盟9成以上後衛還要更準、更犀利。場均10個籃板也顯示，藍道在中遠距離攻擊更多、出手更多，球權和戰術角色都得到加成，但他並沒有荒廢禁區和籃板本份。

紐約球迷都在期待今年尼克更上層樓，尤其尼克去年夏天完成大進補，控球後衛華克，得分後衛佛尼爾重磅加盟，這兩人都是先發更是即戰力，尼克後場、外線、經驗、陣容深度都獲得最大提升，可以拉開更大空間，創造各種出手機會。

佛尼爾生涯三分命中率3成8，上季為塞爾蒂克出賽16場三分命中率4成6，在被交易到塞爾蒂克之前為魔術打了26場，場均19.7分。華克是前明星球員，上季為塞爾蒂克出賽46場，場均19.3分，三分命中率3成6。

佛尼爾(中)和華克(右)也都無法適應尼克的攻守體系，成績大幅衰退，華克索性就不打了。 美聯社

沒有人想到尼克經過去年夏天完美補強卻完全失敗，尼克不僅失去銅牆鐵壁般防守，進攻艱澀雜亂，單打太多，核心球星藍道得分輸出、場上效率全面下滑。

藍道今年場均19.8分、10籃板，投籃命中率4成17，三分命中率3成，跟上季比至少下滑一個檔次。藍道跳投一樣多，但命中率慘不忍睹，禁區攻擊比重和終結能力都全面下挫。

藍道不只進攻端失去上季「神奇」，他的進攻方式和投籃也不再神不可測，防守、對位更失去強度和帶動力。尼克增加外線持球點、創造力和得分點，外線更全面，拉開更大空間和策應，但尼克反而打不出上季神奇旋風和贏球節奏。

藍道(右)不僅是在進攻端的表現退步很多，在防守方面也是遠不如上個球季。 美聯社

除了防守嚴重下滑，進攻更加困難，節奏經常卡死在持球點上，藍道就是戰犯之一，更頭大的是藍道已經沒有上個賽季那種「人擋殺人佛擋殺佛」的殺傷力和得分效率。

藍道進攻選擇跳投一樣多，習慣中遠距離投籃又經常遠離籃下出手，禁區終結能力和比重都沒有提升。尼克進攻體系和節奏並沒有因為華克、佛尼爾加盟進行有效調整，內、外線建立完美戰術體系。

尼克經常輸球加進攻效率不高，藍道的防守和投入也不再激情、可靠。目前尼克東區排名第12，打進季後賽附加賽幾乎不可能。一名內線球員，三分命中率3成，但藍道每場依舊出手5.2次三分球，打法、進攻手段、出手選擇都是很大敗筆，藍道得分效率不高，尼克戰力也很難拉上來。

尼克需要迅速完成重建，藍道今年夏天可能就是交易主角之一，跳投太多，防守不夠投入，很吃投籃手氣的內線球員，已經不再適合尼克隊型和打法。