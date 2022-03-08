從頂尖中鋒降為副手 卡森斯復出故事超勵志

卡森斯（DeMarcus Cousins）上回單場砍30分是2018年1月22日，當時效力於紐奧良鵜鶘隊、是左腳受傷前的事。歷經三度重傷扔掉柺杖復出，卡森斯終迎來先發上陣，上周對休士頓火箭隊23分33秒繳出31分、9個籃板、4次助攻、3次抄截、1次阻攻，讓人想起他的全能身手。

這場比賽對卡森斯意義重大，不單是丹佛金塊隊史出賽時間最短、單場拿30分以上球員，也讓球隊啟動對他高度信任。到球季結束前，他還有好幾次機會證明自己，成為前MVP羅斯（Derrick Rose）後另一勵志的運動員故事。

我們簡短回顧一下，卡森斯是什麼人物，為何歷經重傷後，仍能繳出主宰性成績。2010年選秀會以首輪第五順位加盟沙加緬度國王隊，2015到2018年連續入選全明星、兩度登上年度第二陣容（All-NBA Second Team）、2011年新秀第一陣容，還加入美國男籃代表隊拿下世錦賽、里約奧運金牌，卡森斯受傷前籃下無人能擋、不畏懼肢體碰撞，能發動快攻、會分球，單場25分、10個籃板是家常便飯，堪稱聯盟頂級中鋒之一。

剛加入NBA的卡森斯不可一世，不但會挑戰隊友、教練和球團，甚至透過社群媒體挑釁球迷，壞脾氣和明星身手共存。 歐新社資料照片

不過，伴隨而至的是脾氣火爆、態度強硬，曾被批聯盟最難搞球星，NBA傳奇教頭卡爾（George Karl）短暫執教過他，曾在推特（Twitter）公開點名卡森斯是最討厭的球員，場內場外言行跟不定時炸彈一般，隨時會引爆波及眾人。比脾氣更糟是受傷頻繁，短短幾年左腳三度重傷，包括左腳跟腱、左腿股四頭肌，以及左膝前十字韌帶都有撕裂傷，足以讓運動員生涯終結。美國名蘇特勒（Brian Sutterer）直言，卡森斯左腳重複受傷是未能完整復健、急於復出導致，過去幾年傷勢反覆，一次又一次讓簽約球隊如金州勇士、洛杉磯湖人、休士頓火箭、洛杉磯快艇、密爾瓦基公鹿隊失望，直到金塊隊邀約，才讓卡森斯首次有家的感覺。

生涯低潮時有人伸手，關鍵是昔日的教頭馬龍（Michael Malone），他在2013年至2015年間執掌過國王隊兵符，帶過生涯顛峰的卡森斯。馬龍表示：「卡森斯狀況很好，加入金塊隊前（球團）就持續關注他。當公鹿隊因卡森斯小腿拉傷裁人、沒球團打電話給他時，金塊管理層迅速動員把人請到丹佛。」馬龍說，卡森斯需要的是信任，金塊願延攬他入隊。

給予卡森斯(中)最後機會的是前教頭馬龍(左)，他相信這位老將做好準備，也能以不同方式幫助球隊獲勝。 美聯社

擁有四屆全明星頭銜，金塊隊更衣室內卡森斯獲得很大尊重。馬龍指出，身為聯盟打滾多年的老將，卡森斯不需要外人告訴他該做什麼，這從2013到15年間至今都一樣，卡森斯總會提前做好準備。為珍惜最後機會，飛抵丹佛後卡森斯減重 8 到 10 磅，盡可能控制個人情緒，欣然接受在約柯奇（Nikola Jokic）身旁打替補。

與其他教練不同，馬龍對卡森斯直言不諱的個性給予稱許：「他願意主動發聲，是有個性的人，不怕分享自己的想法。有時候，那些點子讓人耳目一新，我很高興現在有一位更衣室領袖，會時刻提醒並監督年輕球員。」在場上，卡森斯短短14.6分鐘平均上場時間作出貢獻，拿下9.5分、6.8個籃板，有效減輕先發壓力，為「雙格林」（Jeff Green）、（JaMychal Green）做防守掩護，也會提醒教練挑戰裁判吹哨。

過去幾年歷經重大傷勢，卡森斯(左)已經不再是國王隊的那位巨星，現在轉型為副手甘願打替補。 美聯社

看著卡森斯適應新角色，馬龍表示：「我們別忘記那人是誰，健康的卡森斯擁有禁區力量、外線威脅，也是無私的組織者，對吧？我覺得金塊隊有聯盟最佳雙塔組合。」卡森斯自己對新環境亦很滿意，他受訪談道：「有一位相信你的教練、還有一個相信你的球隊，這種感覺很好。」效力國王隊六個球季，卡森斯從未帶隊進入季後賽，歷經重大傷勢、輾轉多隊從主力變副手，他用浴火重生的故事讓球迷記住名字。