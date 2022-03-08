大學長尚能飯否？ 台日40歲級老將評價各不同

中職統一在春訓中途宣布高國慶及潘威倫新球季不兼任教練，將專心以球員身份續戰球場，在去年10月滿43歲的高國慶，是中職現役最年長的球員，潘威倫則在5日剛滿40歲，如果再加上另一名即將在11日滿42歲的潘武雄，統一陣中就有3名40歲以上的老將；除了上述3人外，中職滿40歲的還有中信的周思齊及味全的林智勝。

相較於同意球員兼教練的潘武雄，從確定要專心當球員之前，就有不少球迷對高國慶及潘威倫出現負面的評價，這也是沒有辦法的事，看看3人上季的成績，潘武雄出賽36場，只有94個打席，上次未破百已是06年的新人球季，打擊率2成71，沒有打出全壘打，也是繼10年後再度單季0轟，未能重現前年台灣大賽MVP的雄風，在能力衰退之際選擇兼任教練，也宣示季後即將退下；至於球迷口中的大學長高國慶，上季出賽56場，打席雖然比潘武雄多，打擊率卻僅有2成35，全壘打掛零，打點也僅11分，表現更差；「嘟嘟」潘威倫這幾年的投球內容也不復以往，上季出賽22場已全部為中繼上場，拿到1勝1敗3次中繼成功，防禦率高達5.81，連續4季都超過5；3人已明顯無法再對球隊做出太大的貢獻，所做出的不同決定而引來球迷不一樣的評價是很正常的事。

統一今年有3名40歲以上的球員，分別是潘武雄、潘威倫及高國慶(左至右)。 聯合報系資料照片

另一名老將周思齊還有1年合約在身，而且在彭政閔引退後也算是中信隊上的精神領袖；去年季後為了尋求出賽機會，自請放在60人名單外的林智勝，季前順利轉投到年輕球員較多的味全，除了傳承經驗外，也有挑戰中職最多轟紀錄的企圖，球迷都樂見他們今年繼續在場上拼戰。

再來看看日本，日職今年也有多達6人在40歲以上，投手及打者各3人。現役最年長的投手是能見篤史，堪稱阪神投手代表的能見因已不在球隊戰力規劃，而在20年季後，41歲時離開待了16年的虎軍，以球員兼任教練的身份轉投同樣是關西球隊的歐力士，他在去年登板26場都是中繼，雖然防禦率是偏高的4.03，但也拿到5個中繼點及2次救援成功，歐力士能在上季奪下洋聯優勝，他也有所貢獻，季後獲得續約，今年將同樣以兩種身份繼續奮戰。

上季央聯的優勝養樂多，陣中也有一名超過40歲的投手，他就是今年初滿42歲的石川雅規，去年雖然帳面上只有4勝5敗，但先發多達16場，甚至還有1場無四死球完投，3.07的防禦率也是近10年來最佳，是養樂多能拿到央聯優勝，進而奪下日本一的重要人物之一，今年續戰第21個球季，即使依近年的進度來看，要達到200勝幾乎是不可能的事，但他仍是養樂多主力先發投手；最後一個40歲級投手就是軟銀的和田毅，上季雖然因傷休息了1個多月，但仍先發18場，拿到5勝6敗，6日對上羅德的熱身賽，他先發投5局無失分，只被打3支安打，還投出6次三振，狀況不錯，今年仍會在軟銀的先發輪值中。

養樂多的石川雅規是現役離200勝最接近的投手，但以近況看來，幾乎無法達成這項大紀錄。 擷圖自養樂多FB官方粉絲團

40歲以上的打者也有3人，都是台灣球迷耳熟能詳的名將，包括中日的福留孝介、阪神的糸井嘉男及養樂多的青木宣親。將在4月滿45歲的福留，是日職現役最年長的球員，他在21年球季重回老東家中日，出賽91場有216個打席，2成18打擊率、4轟及18分打點的成績並不是太理想，不過在火力向來不強，年輕球員的打擊狀況又不好的中日，教練團還是不得不依靠福留的打擊及經驗，這對球隊來說當然不是好事，球迷間對於福留也有正反兩面的評價，但沒有人能完全取代福留是中日的現況。

中日的福留孝介是目前日職現役最年長的球員，但他去年回到中日後的表現不佳，也因此球迷正反面的評價都有。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

去年中滿40歲的「宇宙人」糸井，上季只出賽77場，打席也只有119個，各項打擊數據幾乎都是轉到阪神後最差，但他的體能狀況其實不差，春訓的表現也獲得矢野燿大監督的好評，他在6日對上樂天的熱身賽中打出今年甲子園球場的第一轟，打擊狀況不錯的糸井，有機會爭取開幕戰先發的位子。

青木是剛加入40俱樂部不久的球員，在今年1月才滿40歲，他自從18年返日重回養樂多後，每年都還是能交出優異的打擊成績，上季同樣出賽122場有501個打席，打擊數據雖然有些退步，但2成58的打擊率、9轟及56分打點的表現其實並不算太差，身為球隊精神支柱的他，今年也將會是養樂多要二連霸的關鍵，就個人目標來說，已完成日美生涯通算2500安的青木，下一個要挑戰的是單獨在日職的2000安，許多球迷都希望他能繼續打下去，甚至朝向日美通算3000安邁進。