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中職／別把台鋼當提款機 擴編選秀辦一次就好

聯合新聞網 / Ramos
龍隊在擴編選秀挑入球員雖成為重要的戰力，但問題就是付出代價太大，從2021球季表現看，這些球員的成績是否符合轉隊費，相信球迷自有公評。 聯合報系資料照片
龍隊在擴編選秀挑入球員雖成為重要的戰力，但問題就是付出代價太大，從2021球季表現看，這些球員的成績是否符合轉隊費，相信球迷自有公評。 聯合報系資料照片

台鋼雄鷹可望進軍中職成為第6隊，如果順利通過常務理事會審核，今年底先進行第一次擴編選秀，明年底再進行第二次，然而仔細思考，新球隊加盟後真的有需要參與兩次擴編選秀嗎？

台鋼雄鷹今年底將參與第一次擴編選秀，依規定，可從5支球團30人保護名單外各選1至2人，須支付原球團每人300萬元權利金，明年底第二次擴編選秀，台鋼可從5球團18人保護名單外選1人，須支付原球團每人權利金750萬元；另外，近兩年選秀指名選手和自由球員，台鋼也無法選。

來算一算好了，台鋼第一次擴編選秀應該只會從5球團各挑1人，總計支付權利金1500萬元，扣掉30人保護名單和近兩年選秀指名球員，台鋼有超過200名球員無法選，真的能挑到好貨嗎？

台鋼第二次擴編選秀再從5球團各挑1人，總計支付權利金3750萬元，加上第一次金額，總共5250萬元，這不是一筆小數目，扣掉18人保護名單和近兩年選秀指名球員，台鋼第二次擴編選秀大概有160名左右球員無法挑，這次倒是可以選到一些不錯的球員。

當年擴編選秀味全龍第一次選到羅華韋、曾陶鎔、廖文揚、江忠垣，第二次選到吳東融王玉譜劉時豪陳品捷，總計支付4200萬元權利金，第二次擴編選秀確實有補強味全戰力，那第一次呢？答案顯而易見。

陳品捷已算是龍隊擴編選秀球員中最受重用的一員，2021球季出賽82場，打擊率2成69、全壘打2支、得分28分、打點21分。 聯合報系資料照片
陳品捷已算是龍隊擴編選秀球員中最受重用的一員，2021球季出賽82場，打擊率2成69、全壘打2支、得分28分、打點21分。 聯合報系資料照片

中職新球隊加盟辦法其實是參考韓職作法，然而，韓職在第9隊NC恐龍、第10隊KT巫師加盟時，都只在新球隊打一軍賽前一年底舉行擴編選秀，只辦一次，從其他球隊提出20人保護名單之外，每隊挑1人，需支付原球團10億韓元(約新台幣2300萬元)權利金。

當年NC恐龍選到右投李在學，2013年轉隊首年就奪新人王，金宗鎬單更跑出50盜，投手李太陽與捕手金泰君後來皆入選國家隊；KT巫師網羅李大炯，轉隊首年打擊率破3，另有44盜，金相賢敲27轟、外帶88分打點，兩隊擴編選秀雖付出高額權利金，但都能找到頂級戰力。

而且，中職第一次擴編選秀轉隊到新球隊的選手都有一定資歷，隔年卻只能打二軍賽，下一季完全沒有加薪機會，也等於浪費一年時間，更現實的是，這些球員或許都不是味全龍、台鋼雄鷹所想要的，何苦呢。

味全龍在第一次擴編選秀中選進江忠垣，後來完全沒有在一軍出賽就轉行政職。 擷圖自味全龍粉絲團
味全龍在第一次擴編選秀中選進江忠垣，後來完全沒有在一軍出賽就轉行政職。 擷圖自味全龍粉絲團

比較好的作法是比照韓職，取消第一次擴編選秀，在2023年底只舉辦一次擴編選秀，屆時台鋼雄鷹可以真正補強所需戰力，而且，省下來的1500萬元權利金，可以花在FA自由球員市場網羅大咖球星，這樣才能有效提升戰力，拉近與其他5隊實力差距。

擴編選秀原本用意是有效補強新球隊戰力，拉近與現有球隊實力鴻溝，畢竟實力差距太大，比賽缺乏競爭力，絕對不利整個聯盟發展。雖然台鋼已向聯盟表示，對新球隊加盟辦法完全沒意見，但擴編選秀舉辦兩次確實不是很友善的條件，不妨只舉行一次，讓台鋼金錢花在刀口上，而非被當作提款機，才是明智的作法。

台鋼 味全龍 吳東融 王玉譜 劉時豪 陳品捷

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