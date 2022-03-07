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台中大火6死6傷…男從15公尺高墜落 醫指一關鍵讓他成功存活

日職／前田健太走後三連霸 廣島不怕鈴木誠也離去

聯合新聞網 / Hiyan
21歲的林晃汰去年在一軍嶄露頭角，擊出10支全壘打、40分打點，在鈴木誠也離隊之後將更加肩負重任，也是廣島未來中心打線接班人。 擷圖自廣島鯉魚球團官方網站
21歲的林晃汰去年在一軍嶄露頭角，擊出10支全壘打、40分打點，在鈴木誠也離隊之後將更加肩負重任，也是廣島未來中心打線接班人。 擷圖自廣島鯉魚球團官方網站

在走過2016-2018年三連霸的輝煌時期之後，廣島東洋鯉魚隊轉眼間已經連續3年都落居B級、與CS季後賽無緣。儘管如此，去年球季拉尾盤，9月之後近6成勝率的精采表現，差一點逆轉擠下讀賣巨人隊，將一度最多差距的15場勝差拉近到僅以2場勝差才飲恨錯過了季後賽門票（勝率0.481對0.496），相信還是會為「赤色軍團」的球迷帶來不少希望。

今年將是佐佐岡真司監督帶兵的第3年。大家或許會問，少掉鈴木誠也這名球隊的最大支柱，廣島鯉魚隊還有機會嗎？

這個答案恐怕沒有大家想像中的這麼悲觀，原因在於廣島陣中新人輩出，即使不是立即奪冠，打線的破壞力還是在中央聯盟具有相當程度的競爭力。去年最大的收穫是培養出年僅23歲、高中畢業第六年的坂倉将吾，出賽132場以0.315打擊率高居中央聯盟第二名（※第一名為鈴木誠也0.317），他雖然是捕手出身，不過廣島隊的主戰捕手會澤翼還在陣中，將會持續將坂倉将吾擺在一壘的位置，借重他的打擊。

游擊手小園海斗更年輕只有21歲，去年出賽113場擊出134支安打，打擊率高達0.298。廣島當初在2018年選秀第一指名他，就是準備接替主戰游擊手的位置，沒想到三連霸時期的主力田中廣輔退化的時間提早到來，也給了小園海斗被重用的好機會。

另外，24歲的宇草孔基（2019年第二指名）雖然只在一軍出賽43場，不過卻是球季後半段站穩廣島隊第一棒，繳出0.291打擊率，廣島能在球季尾聲大大威脅到巨人，具有三拍子身手的宇草竄起是一大關鍵。除了這幾名巧打型的年輕打者之外，21歲的林晃汰（2018年第三指名）則是新的中心打線接班人，去年是他第一個固定在一軍出賽的球季，就繳出0.266打擊率、10支全壘打、40分打點。今年球季廣島的三壘將以林晃汰為首選，如果跟去年一樣擺在下位打線的第七棒，將會為對手造成相當大的威脅。

廣島打線搭配上西川龍馬、菊池涼介、會澤翼等原先的主力，將會相當有看頭，關鍵就是要看洋砲的補強狀況。廣島隊近年來洋砲最成功的當屬2014年以37轟拿下全壘打王的艾爾德萊德（Brad Eldred），不過在艾爾德萊德以及在廣島3年打出62轟的霸帝士（Xavier Batista）之後，這兩年補進的皮耶拉（José Pirela）、庫隆（Kevin Cron）都不濟事，庫隆去年甚至只在一軍出賽42場比賽，留下0.231打擊率、6支全壘打、16分打點的低檔成績被解約。有了過去兩年失敗的經驗，今年補進的麥克布魯姆（Ryan McBroom）將身負重任，雖然他在大聯盟沒有表現，不過生涯在3A累積.290/.361/.517的打擊三圍，到日本之後的表現還是值得期待。

廣島去年戰績歲雖然不佳，不過扣除掉因傷退出的會澤翼，還是有鈴木誠也、菊池涼介、森下暢仁、守護神栗林良吏等4名大將入選日本國家武士隊，因此選手的素質本來就不差。季後又留下大瀨良大地、九里亞蓮兩名FA投手，克服了最大課題，今年有一拚的本錢。

廣島球團以3年總額8億日圓留下王牌投手大瀨良大地，如同吞下一顆重大的定心丸。 擷圖自廣島鯉魚球團官方網站
廣島球團以3年總額8億日圓留下王牌投手大瀨良大地，如同吞下一顆重大的定心丸。 擷圖自廣島鯉魚球團官方網站

2018年15勝的勝投王大瀨良大地以3年總額8億日圓續留，去年13勝與青柳晃洋並列勝投王的九里亞蓮續約也高達3年6.5億，廣島鯉魚隊球團高薪留人展現了奪回優勝的決心。去年奪下日本一的養樂多燕子隊，也是在前一年底留下山田哲人、小川泰弘、石山泰稚等主力投打，才得以從前一年墊底到爬上聯盟優勝，因此這絕對是球隊重建很重要的一步。

儘管鈴木誠也運氣不佳，挑戰MLB遇到大聯盟停工，至今遲遲未能找到東家，不過他挑戰大聯盟的決心十足，新球季的廣島隊還是繼續照著沒有這名「日本武士四番」的步調在備戰，上下早已做好2022年沒有SUZUKI的準備。

還記得當初少掉前田健太，曾經讓廣島球迷相當悲觀的歷史嗎？2015年前田健太帶著15勝的勝投王頭銜以入札方式轉往美國職棒道奇隊，少掉頭號王牌的廣島隊反而從2016年起開創了三連霸的盛世。這次廣島折損的是2021年打擊王，也是陣中不動第四棒，同樣看似戰力受到重創，不過新生代強打一棒接一棒的崛起，加上FA留人成功，赤色軍團的未來還是一片光明。

廣島鯉魚 鈴木誠也 森下暢仁 栗林良吏 前田健太 大瀨良大地 坂倉将吾

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