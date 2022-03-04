拋下選秀大年狀元自尊 不死鳥佛爾茲的奇幻旅程

世界最高籃球殿堂本就是天選之人的聚集舞台，試想要在競爭異常激烈，壓力巨大的聯盟中生存本來就是相當困難的事，全世界有多少人懷抱著夢想卻窮極球員生涯也無法親眼看見制高點的風景，更遑論10天短約的圓夢見習之旅，甚至是要在全美，以及國際球員競爭中在同梯選秀中脫穎而出有多麼遙不可及。

選秀狀元這個光環無疑是諸多同梯競爭者當中的「The chosen one」。選秀狀元往往都會被重建球隊寄予厚望，被球迷視為整座城市的新希望，導致場內外的一舉一動都被放大檢視，自然成為狀元郎身上的揮之不去的原生壓力。

歷史上不乏成為偉大球星的選秀狀元，同時水土不服被譏為水貨，或者是浪費大好天賦的狀元也是大有人在。

狀元郎的千百種面向

西蒙斯(左)與威廉森(右)在選秀前都確定是充滿天賦、球技成熟的好球員，任何球隊抽到狀元籤也幾乎不可能不選擇他們，但誰知道後來會分別遇到心理上和生理上的巨大問題。 歐新社資料照片

看看2016年選秀狀元西蒙斯(Ben Simmons)本季的鬧劇從76人演到籃網還沒結束，傳出身體恢復狀態不佳，出賽時間表未定。就算來到籃網，如果他的態度依然故我，那麼就算他的身體素質多麼出眾，浪費天賦的他終究也是只個防守的料，甚至最終將落於平庸。 如果說轉戰籃網就能使西蒙斯無痛轉換，脫胎換骨，那恐怕還是不要抱太大期待。

2019鵜鶘的怪物狀元威廉森(Zion Williamson)，即便在場上猛獸般的強悍球風充滿觀賞性，也初嚐明星賽滋味，但是過於玻璃的雙腳，無法負荷他失控體重的身體很可能也會成為影響他職業生涯的X因子。

2013選秀小年的狀元班奈特，則是另一個想努力打好球，終究讓他敗在聯盟殘酷的生存法則之中，意外的狀元身份與鎂光燈焦點，讓他承受巨大壓力，場上尷尬的定位與打法，讓他與狀元身份毫不匹配。草草結束NBA之旅的他，轉戰海外也始終打不出名堂，如今更轉戰台灣籃壇，也期許他能展現出穩定優質的身手來台獻技。

有著不自律，態度相當有問題的狀元，也有因體重管理問題，傷勢困擾，心理壓力因素的案例，當然也有克服種種困難，仍堅定重返球場的不死鳥。

佛爾茲充滿壓力的生涯開局

眼看著同梯第3順位的泰托姆、第5順位的福克斯、第13順位的米契爾等球員一進NBA就開始發光，並逐漸邁向球星之列，身為狀元的佛爾茲(右)卻是開局就出師不利，身上一定背負巨大的壓力。 歐新社資料照片

2017選秀大年的狀元佛爾茲(Markelle Fultz)從毫無疑問的是當年度狀元人選，任憑後面幾個順位的激烈競爭，他在選前行情始終高居當屆第一人。 大學時期佛爾茲展現領導風範，場均23.2分5.9助攻5.7籃板，投籃命中率47%，三分球命中率41%，能攻擅傳的全能後衛身手，讓他具備所有重建球隊以他作為核心控球的條件。

但是這一年的同梯怪物也是特別的多，競爭非常激烈。佛爾茲一舉一動都被拿來比較，碰上傷勢攪局影響他職業生涯起步的調整，更讓狀元的表現看起來居於人後，過譽評論的雜音從沒離開過他的身邊。

也許是心理壓力，加上肩膀傷勢，長期缺陣以及76人球團對於他投籃姿勢的改良，讓他整個人的投籃節奏完全變調，不僅不像大學時期一樣是名有長程火力威脅的持球者之外，他在場上控場的自信，組織和隊友搭配完全打不出被期待的水平。

很明顯地，佛爾茲身上的狀元光還很快地被消磨殆盡，取而代之的是他克服壓力，爭取舞台站穩球隊輪值的表現機會。包含季後賽前兩季合計才在七六人出賽36場，平均不到8分的慘淡，你很難想像這是一名選秀大物年的狀元郎數據，特別是76人錯過泰托姆(Jayson Tatum)、阿德巴約(Bam Adebayo)、米契爾(Donovan Mitchell)，而挑中一名上不了場，且出賽了也無法有甚麼影響力的佛爾茲。

心理層面的拉扯，身體方面的傷勢困擾，技術上姿勢、體能的調整，各項環節都對尚未在這現實舞台中證明過自己的佛爾茲來說，異常艱辛，不過短短兩年就讓他從山頂跌落成谷底。

佛爾茲轉戰魔術才算是開啟生涯

魔術陣中現在滿滿年輕好手，而佛爾茲的狀元光環已完全消失，已無資格再去跟同梯比較，先想辦法佔有一席之地才重要。 美聯社

佛爾茲2019-20賽季轉戰魔術，例行賽出賽72場才算是他首度體驗了完整賽季的洗禮。 減少了媒體捕捉的焦點，放下狀元的自尊，歷經艱辛的復健之路與投籃矯正，他在身體與打球的自信上終於武裝到能夠上的了場表現，甚至是比預期中更好，比過往在76人打得更自在。

佛爾茲很感謝魔術願意相信他，還給予他先發的機會，他就算不會是大學時期殺番全場能繳出20-5-5數據的男人，至少他能保持健康，以團隊戰略與勝利著想，全力配合教練團所賦予的任務。 他在例行賽之中平均有著12.1分5.1助攻3.3籃板，雖然三分線仍然不行僅有26.7%，但是他扮演好指揮官的組織角色，且還有勇於挑戰籃框的企圖心，偶一為之上演爆扣，都用實際作為體現他夠格踏上最高籃球殿堂。

但是沒想到佛爾茲隔年再次遇到大傷，例行賽才打了8場，留下12.9分5.4助攻後，便開啟了漫漫的復健與訓練的黑暗之路。在休息一年之後，佛爾茲在本季一直到最近才正式回歸打了兩場球。過去才在魔術找回自信的他，不管為了重返球場的歷程有多少不為人知的辛苦，他始終不放棄，堅忍的態度，要證明他擁有不死鳥精神，在陣中站穩腳步絕對是他健康狀態下辦得到的事情。

最近兩戰，佛爾茲只打了15.5鐘分別攻下10、11分，投籃命中率還高達七成以上，只做有把握的事情，專心做好防守，組織的任務，這兩場已成為球隊很有幫助的替補輪值，相信再多給他一些時間去找回比賽感覺，佛爾茲會呈現更佳的表現。比起浪費天賦，不願出賽的麻煩人物西蒙斯，經歷種種困難而決心重返球場的佛爾茲更值得關注他的比賽。

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