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勇士接連慘敗 心態問題比格林缺賽影響更大

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
勇士上一場遭到灰狼痛宰，光是唐斯(中)就輕取39分。勇士不但近8戰中吞下6敗，其中3場更是都輸到15分以上，球隊明顯出了問題。 美聯社
勇士上一場遭到灰狼痛宰，光是唐斯(中)就輕取39分。勇士不但近8戰中吞下6敗，其中3場更是都輸到15分以上，球隊明顯出了問題。 美聯社

勇士近況很差，過去8戰6敗，只贏拓荒者和湖人兩支近況更爛的球隊，對尼克、灰狼、金塊、獨行俠、快艇、爵士全輸。勇士今年球隊場均失分104分，防守效率聯盟第一，籃板第八，助攻第二，展現爭冠球隊競爭力和防守強度。但最近八場比賽場均失分高達113.6分，勇士失去整季都引以為傲防守強度和控制失分，是勇士近況低迷最主要病因。

或許你會認為，勇士防守核心和協防帶動引擎「嘴綠」格林傷停23場是勇士防守下滑一個很重要原因。但這可能不是很正確。

格林從1月11日傷停以來勇士打出13勝10敗戰績，其中還曾打出一波9連勝，包括擊敗爵士、獨行俠、灰狼、籃網，因此格林缺陣並不全然是勇士防守下滑關鍵，勇士除了傷病影響調度用人和防守，肯定還有更大問題。

勇士中鋒格林(左)從1月10日後就沒有再上場，但缺賽23場其間勇士也曾打出9連勝，因此不能拿他當近況不佳的藉口。 歐新社資料照片
勇士中鋒格林(左)從1月10日後就沒有再上場，但缺賽23場其間勇士也曾打出9連勝，因此不能拿他當近況不佳的藉口。 歐新社資料照片

勇士教練柯爾在114：129輸灰狼後語露玄機：「球隊失去能量和競爭力，我們存在一些溝通問題」。勇士面臨「溝通問題」，這樣的辭彙在勇士這樣一支三奪總冠軍，又有文化、有凝聚力、有穩定帶隊球星球隊，肯定事有奚蹺。

柯爾意有所指，柯爾和柯瑞之間應該有一些不同觀念和堅持，兩人在打法、球權和上場時間上意見不同。

對柯爾來說，例行賽排名第一還是第二、三，意義並不大，能拿下第一擁有主場優勢最好，但全員健康，調整到最好進入季後賽才是爭冠上上之策。勇士是老經驗總冠軍球隊，不會像太陽例行賽全力衝刺拉戰績、贏氣勢，既不輪休也不保留。

因此柯瑞即使狀況很火，非常想上場比賽、贏球、持續火熱手感，柯爾還是會堅持固定輪換，每場只讓柯瑞出賽33-35分鐘之間，不會為了贏球、止敗，改變用人輪換讓柯瑞多打5-8分鐘。這對柯瑞肯定非常難以接受，或許這就是柯爾所謂球隊有一些「溝通問題」。

勇士主將柯瑞(左)喜歡在場上全力發揮，但總教練柯爾(右)卻是傾向有所保留，避免主力球員受傷，並且多讓新秀磨練。兩人近來想法或許有些衝突，但柯爾的規畫應該會逐漸收到效果。 美聯社
勇士主將柯瑞(左)喜歡在場上全力發揮，但總教練柯爾(右)卻是傾向有所保留，避免主力球員受傷，並且多讓新秀磨練。兩人近來想法或許有些衝突，但柯爾的規畫應該會逐漸收到效果。 美聯社

另外就是角色球員輪換，柯爾下半季一直在磨201公分菜鳥小前鋒庫明加，每場比賽都會給他25分鐘時間上場磨膽識、買經驗。上半季庫明加甚至不在主要輪換，只能打打垃圾時間。柯爾這樣調度、用人和長遠計畫，針對季後賽布局，應該也會讓幾個角色球員失去空間和上場時間。

球隊經常輸球都會面臨各種防守、溝通、心態問題，勇士也不例外，當勇士先傷了格林，又傷了湯普森，教練在用人和戰略上也不能滿足每個人，又處於8戰6敗輸球當下，球員情緒和教練心態很難取得平衡。

贏球治百病，運動場上永遠不變定律。柯瑞出手選擇，經常在場上玩過頭的打球心態，以及決勝期教練的用人堅持和調度，讓他和柯爾之間難免會有情緒冷戰或一時之間難以契合默契。

但這一切都會過去，柯瑞在明星賽後很健康，手感逐漸回溫，格林預估也會在1-2周內歸隊，湯普森是繼續調整，目標季後賽，勇士經歷最近兩周「溝通問題」後，解套和回歸自在團隊的日子不會太遠。

柯瑞曾在一月份陷入低迷，手感相當差，但他很快就調整過來，近來投籃已相當火熱，心態問題同樣會快速修正，只等格林、湯普森歸隊，勇士應該就會恢復正常。 美聯社
柯瑞曾在一月份陷入低迷，手感相當差，但他很快就調整過來，近來投籃已相當火熱，心態問題同樣會快速修正，只等格林、湯普森歸隊，勇士應該就會恢復正常。 美聯社

柯爾當然會想辦法滿足柯瑞，柯瑞也懂得如何才能贏球和成就團隊，完成終極目標，柯爾與柯瑞都是聰明人，都是老江湖，他們都想要在六月中完成另一次攻頂，為勇士和自己寫下輝煌歷史。

執教最困難地方就是充分溝通、凝聚團隊，打球最困難挑戰就在團隊和個人之間取得平衡和最大效率，柯瑞球技、能力、智商和柯爾執教智慧、格局思路，都將在最後一個多月例行賽讓球迷深刻感受。勇士會在季後賽成為不一樣的球隊，8戰6敗的溝通問題和防守、大量失分都是勇士爭冠養分。

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