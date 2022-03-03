從杜克到籃網 小柯瑞聯手厄文能否有不同結局？

小柯瑞（Seth Curry）在季中被交易到籃網，讓他和厄文（Kyrie Irving）重現了超過十年不見的「杜克連線」。從NCAA到NBA，這組後場搭檔雖然曾經三度同隊，但至今僅只同場先發了一場比賽。命運不斷地讓兩人的生涯彼此交會，但傷病始終讓這兩人無法聯手全力出擊。這樣的命運交錯與牽絆，在籃網能否有所改變？

小柯瑞和厄文身高同為188公分，雖說同樣出身名校，但兩人其實沒有太多共通點，生涯的發展更是兩條截然不同的曲線。一個打了11場大學籃球比賽就成為選秀狀元，另一個打滿了四年卻依舊在選秀會上落選。一個入行就是先發的大明星，另一個則是得拚死命才掙得到上場機會。

他們倆之前的關係，並不是同場發光的冠軍搭檔，也不是王不見王的絕代雙驕，反而比較像是此起彼落的相互取代。尤其是厄文的受傷，曾經一度給小柯瑞帶來機會。

杜克時期 厄文受傷帶來了第一個契機

高中畢業後，小柯瑞在別的學校打了一年才轉學到杜克，為此他蹲了一年的紅衫球季才正式上場，才會遇上比小他兩歲的厄文。在高中時就打出全國知名度的厄文，是各隊極力爭取的超級新人，所以一進杜克就是先發控球，至於小柯瑞只是替補。沒想到厄文在打了8場球季賽之後就掛傷，這才給了小柯瑞冒出頭的機會。

厄文缺戰期間，小柯瑞獲得了更多上場時間，該季他全勤出賽共37場比賽，其中19場打先發。等到杜克打進三月瘋的全國錦標賽，小柯瑞已經站穩先發位置，傷癒復出的厄文只能從板凳出發。最終杜克在甜蜜十六強止步，厄文也順勢投入選秀。之後的三年，小柯瑞都是杜克的不動先發，並曾助隊打進精英八強。

騎士時期 又是厄文受傷給了小柯瑞機會

相對於厄文一進NBA就是天之驕子，小柯瑞(左)生涯前兩季在灰熊、騎士、太陽總共只出賽4場不到11分鐘，直到2015年轉戰國王時才有較多出場機會。 歐新社資料照片

在2013年選秀會上落選的小柯瑞，先是和勇士簽下非保障約，但很快就被裁掉去打勇士的發展聯盟球隊。後來他和灰熊簽約，枯坐了五場板凳之後才有機會上場，但他的NBA首秀只有短短的四分鐘，賽後就被球隊釋出。又過了兩個月，騎士以十天短約簽下了小柯瑞，這一次他立刻就被派上場，但接下來的五場比賽又再度被冰在板凳上。

那時厄文受傷缺陣，所以小柯瑞是被騎士簽來救急的臨時球員，結果小柯瑞在克里夫蘭就打了那麼一場短短不到九分鐘的比賽，就不再有機會上場，騎士也沒給他第二紙合約。所以他們生涯第二度同隊，兩人卻完全沒有機會一起出賽。

籃網時期 厄文依然在主場缺陣

厄文(左)近年常因各種原因打打停停，但高超的球技幾乎沒有衰退，實在是相當奇葩。 美聯社

厄文是選秀狀元，也是當年的新人王，後來更七度入選全明星球員，還曾拿下三分球大賽冠軍，也拿過了總冠軍。這些頭銜，小柯瑞是一個也沒有，他履歷表上唯一比厄文要多的數據，大概就是生涯轉隊的次數，因為他後來又打過太陽、國王、獨行俠、拓荒者和76人等隊。

之前小柯瑞被媒體提到的時候，常說他是MVP的弟弟，或是新人王的大學隊友。小柯瑞總是被拿來其他的球星相比，然後用他們之間的關係來定義自己。而今，兩人在籃網重聚，雖然小柯瑞的生涯成就依舊和厄文的高度相差甚遠，但小柯瑞已經在聯盟站穩了自己的位置，他不再只是誰的弟弟或是前隊友，而是一名有能力影響比賽的三分射手。

小柯瑞在76人是不動的先發球員，即使到了眾星雲集的籃網，總教練奈許（Steve Nash）仍是將他放上先發。然而，因為厄文不打疫苗而不能在主場出賽，讓小柯瑞等了四場比賽才能和厄文一起上場。上週六籃網驚險打敗公鹿，竟是兩人生涯第一次在正式比賽之中聯手先發，而他們上一次同場打球，距今也已經超過十年了。

因為防疫，厄文身上明明沒有帶傷，但仍無法持續地和小柯瑞搭檔出賽。像是本週對暴龍的互換主場二連戰（home-and-home series），厄文缺席第一戰主場賽事，籃網也大輸36分，隔天到加拿大再戰暴龍，雖然是客場，但厄文受限於加國的防疫規定還是無法出賽，球隊又以一分飲恨。隨著紐約市長發言反對讓厄文成為疫苗豁免的特例，接下來的球季，小柯瑞恐怕還是只能等到客場才能和厄文聯手。看來橫亙在這組「杜克連線」之間的阻礙，即使過了十年還是存在。

小柯瑞被換到籃網後打了7場，有5場是得18分以上，場均17.9分、4.0助攻，對於目前人手不足的籃網來說也算是及時雨。 美聯社

籃網近來陷入大麻煩，吞下二連敗之後已經跌到第八名，隊上的人手更是短缺。除了厄文有出賽限制之外，杜蘭特（Kevin Durant）、西蒙斯（Ben Simmons）和哈里斯（Joe Harris）仍是掛傷號，就連奈許都因為觸發健康安全協議而無法帶隊。對於搖搖欲墜的籃網來說，小柯瑞若能和厄文聯手發揮出強大的後場戰力，將會是一個可靠的支柱。

小柯瑞加入籃網以來，有他上場的比賽戰績是3勝4敗，至於他和厄文同時先發的效益會有多大？因為樣本數太少還沒有足夠數據可以佐證，但兩人若能有更多機會聯手打球，第三度同隊的結局一定會和前兩次不同。