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詹皇版甘味人生歹戲拖棚 湖人鬧劇何時結束？

聯合新聞網 / 林煒珽
詹姆斯(左)近來可能是想起還差喬丹(右)兩枚冠軍戒指，因此有些不開心，湖人高層趕緊對他大大安撫一番。 美聯社
詹姆斯(左)近來可能是想起還差喬丹(右)兩枚冠軍戒指，因此有些不開心，湖人高層趕緊對他大大安撫一番。 美聯社

湖人隊是個環繞球星建立的球隊，從很久很久以前就是這樣。早從1979年，巴斯博士（Jerry Buss）剛買下湖人時，就剛好選來了天才大物魔術強森，整個八零年代，魔術就是湖人隊的招牌。專跑湖人新聞的歐朗（Billy Oram）說他有一次採訪巴斯博士的女兒，湖人現役掌門人金妮巴斯（Jeanie Buss），金妮強調湖人的文化就是不只他們要有球星，還要待這些球星如寶。當魔術得到HIV時，金妮說，她覺得像是她自己的家人罹病一樣。

「我在晚上祈禱時，會這樣講：『上帝啊，如果祢能再給我們一個超級巨星，我決不會再把他視為理所當然，也會更感激他對於洛杉磯的意義。』」這個出現在金妮祈禱中的天選之人就是布萊恩(Kobe Bryant)，而跟著Kobe一起君臨洛杉磯的就是當時也很年輕的經紀人，現任湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）。湖人也的確很照顧Kobe，在他34歲那季，即使他斷了阿基里斯腱，湖人還是給了他一紙兩年4850萬美金的續約，基本上就是給黑曼巴終生貢獻獎。

布萊恩為湖人打拚20個球季戰功彪炳，湖人高層對他也是有情有義。 歐新社資料照片
布萊恩為湖人打拚20個球季戰功彪炳，湖人高層對他也是有情有義。 歐新社資料照片

Kobe在湖人的20年生涯是很強硬很霸道，但據說比起現在的詹姆斯，那是小巫見大巫。Kobe的確在當年無法抗拒和他不合的禪師傑克森班師回朝，也沒有在2007年說服湖人隊請威斯特（Jerry West）回鍋，更曾在戰績低潮期時不顧Kobe的要求，沒有情急亂買人，而是耐心等待加索（Pau Gasol）出現在市場上。當然Kobe還是有他勝利之處，像是在2004年失敗的F4實驗後，踢走長期不合的俠客，也在2017年成功把佩林卡推上湖人GM寶座。而佩林卡在湖人做的第一件事，就是簽下詹姆斯(Lebron James)。

當年佩林卡還是Kobe經紀人時，他是去向湖人制服組喊拳的一邊，但如今他坐在桌子的另一面，他赫然發現，當年雙方雖然爾虞我詐，但大家還是守江湖規矩，怎麼現在的年輕人已經這麼不講武德了？

當詹姆斯君臨洛杉磯時，旋即表明態度，他要一支馬上能奪冠的球隊，而很明顯地，當時充滿球哥鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）、庫茲馬（Kyle Kuzma）和卡盧索（Alex Caruso）這種年輕球員的湖人不到這種級數，所以他硬是要佩林卡去交易他心目中的左右手戴維斯（Anthony Davis）。為了讓詹皇開心，佩林卡一口氣送出英格倫、球哥和哈特，外加三個首輪選秀權，如願拿到AD，整個NBA都覺得鵜鶘趁機敲了湖人一筆大竹槓，因為拿一換三，還附帶三個首輪籤，就算是AD這種巨星等級，都還是太超過了。湖人雖然以詹皇加AD的陣容拿到泡泡中的一次冠軍，但也限制了湖人的未來性。

鵜鶘昨天痛宰湖人28分，在西區排名第10，剛好在湖人之後。英格倫(右)以及麥凱倫這兩位核心大將都是直接或間接來自戴維斯交易，湖人主場球迷看了應該是點滴在心頭。 美聯社
鵜鶘昨天痛宰湖人28分，在西區排名第10，剛好在湖人之後。英格倫(右)以及麥凱倫這兩位核心大將都是直接或間接來自戴維斯交易，湖人主場球迷看了應該是點滴在心頭。 美聯社

在經過上季的季後賽首輪出局後，已經邁入37歲球季的詹皇不願意虛耗任何一年，直接再度押著湖人去弄來衛斯布魯克（Russell Westbrook），以為這樣一來冠軍就手到擒來。忍者龜本季的掙扎有目共睹，但交易的幕後推手詹姆斯卻一推二五八，說：「我又沒按鈕，不然制服組是要幹嘛的？」

原本勝率都在五成左右徘徊的湖人隊，從一月二十八號慘敗給76人後，近13場比賽只贏了3場，在西區排名已經滑落到第九。在球員交易大限前，LBJ都還沒絕望，強烈要求高層要有動作，但手上籌碼有限（只剩一枚2027年的首輪籤）的佩林卡卻毫無動靜，等到2月10號下午三點過了後，再出來不痛不癢地說市場上沒啥好交易，我們就這樣了。這天之後，詹姆斯各種動作不斷，包括在推特上推崇剛贏得超級盃的洛杉磯公羊隊總經理史尼德（Les Snead，他在慶功遊行上穿的T shirt 『F**k them picks』一時蔚為風潮）、大讚雷霆GM普雷斯帝（Sam Presti），卻絕口不提自家制服組，甚至在明星賽時期放話不排除再度回鍋騎士隊，讓湖人國度大為恐慌，深怕只剩一年合約的詹皇拍拍屁股走人。

湖人高層當然也感受到緊張氣氛，上週特別安排金妮巴斯、佩林卡和詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）碰面。據說在兩個小時的會談中，氣氛輕鬆，場面平和，根據保羅的說法，更像是很久沒見的老朋友在敘舊。「我覺得透過媒體放話不是正辦啦，」保羅（他也是AD的經紀人）這樣講：「這不是我們的做事方式，也不是LeBron的做事方式。我們和湖人關係良好，Klutch運動集團（LeBron和保羅合夥的公司）和湖人沒有交惡，瑞奇保羅和羅伯佩林卡沒有交惡，詹姆斯和佩林卡沒有交惡，金妮巴斯和詹姆斯及保羅沒有交惡。就這麼簡單。」

有詹姆斯的地方，總有好戲可以看，不論是場內還是場外。只是近來他的湖人人生劇情太糟，球迷看得興味索然。 美聯社
有詹姆斯的地方，總有好戲可以看，不論是場內還是場外。只是近來他的湖人人生劇情太糟，球迷看得興味索然。 美聯社

在這次會談結束後，歐朗再度詢問詹姆斯，在他還在湖人的這段期間，他對於湖人高層為他打造頂級陣容有多少信心，這次LeBron的態度就一百八十度轉彎了：「非常非常有信心。他們已經這樣做啦，從我來到這邊起，高層上從金妮巴斯，下至琳達（Linda Rambis，金妮的閨蜜，外傳是湖人的地下老闆）和寇特（Kurt Rambis，琳達的老公，前湖人球員），每個人都張開雙臂歡迎我，讓我在這個歷史悠久的球隊打球，也熱烈歡迎我的家人來洛杉磯。」

這表示詹姆斯和湖人高層的鬧劇演完了嗎？當然沒有，如果LBJ在這個夏天沒有跟湖人提前續約（據說會是1+1年的頂級合約），而讓目前合約的最後一年默默走完，從過往他的歷史來看，湖人隊毫無安心的理由。

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