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日職／三冠王需實力+運氣 奧斯汀最有挑戰機會

聯合新聞網 / Hiyan
奧斯汀的打擊相當全方位，今年完整投入春訓，被看好具有成為1986年的巴斯（Randy Bass）之後、相隔36年再度誕生的洋砲三冠王。 擷圖自橫濱DeNA隊官方推特
奧斯汀的打擊相當全方位，今年完整投入春訓，被看好具有成為1986年的巴斯（Randy Bass）之後、相隔36年再度誕生的洋砲三冠王。 擷圖自橫濱DeNA隊官方推特

橫濱DeNA去年底以3年8.5億日圓的複數年合約留下強打洋砲奧斯汀（Tyler Austin），被視為橫濱的一大補強勝利。奧斯汀去年曾一路高居中央聯盟打擊率第一，最後雖然因為受傷影響而爭奪個人獎失利，也差了4個打席數而無法躋身打擊排行榜，不過仍繳出0.303打擊率、28全壘打、74分打點。

奧斯汀不僅打擊率穩定，還具有相當可怕的長打威力，效力兩年在日職的平均長打率高達0.602，OPS0.992。加上不同於去年受疫情牽連晚報到的情況，今年他很早就抵達日本投入球隊春訓，更有利於調整，已經與柳田悠岐、吉田正尚、村上宗隆等強打者並列，被視為現役最有機會創造打擊「三冠王」的打者之一。

如果奧斯汀真的獲得三冠王，將是日本職棒繼2004年的松中信彥之後再度有打擊王三冠王誕生，以洋將來說，更是1986年的阪神虎隊洋砲巴斯（Randy Bass）之後、相隔36年。

不過大家都知道，三冠王的難度相當高，因此日本職棒史上至今達成這項偉大成就的也只有王貞治、野村克也、落合博滿、巴斯、松中信彥、布馬（Boomer Wells）、中島治康等7人、11次。在松中信彥之後，過去17年當中其實也有幾名厲害的打者只差一小步就能叩關成功，最後還是飲恨未過關。

其中，2012年的巨人隊捕手阿部慎之助應該是最接近的一人。當年阿部拿下中央聯盟打擊王（0.340）、打點王（104），但27支全壘打不敵巴倫汀（Wladimir Balentien）的31支，以4轟之差無緣三冠王。阿部慎之助19年職棒生涯拿過的打擊個人獎項都集中在2012年，加上全壘打落後的差距也不大，因此錯失近在咫尺的殊榮的確相當令人扼腕。

隔年（2013年）中日龍隊的洋砲布蘭科（Tony Blanco）也相當類似，當時他一舉囊括央聯打擊王（0.333）、打點王（136），41支全壘打也是超高標，放在任何一個年度都是全壘打王沒有問題。無奈他碰到了創下日本職棒單季60轟紀錄的巴倫汀。布蘭科另外在2009年也拿過一次「雙冠王」，不過這一次是全壘打、打點沒問題，締造39轟、110分打點，但打擊率0.275偏低因而無緣。

可見三冠王真的是可遇不可求，除了自己成績要夠好，還得看同一個年度各獎項對手的強弱。

過去17年當中兩聯盟總共產生16次的「雙冠王」，除了2012年阿部慎之助、2013年布蘭科之外，其他14次都是包辦「全壘打王」、「打點王」。2005年松中信彥繳出46支全壘打、121分打點，比起他前一年拿下三冠王的44支全壘打、120分打點更出色，但打擊率從0.358下降到0.315，當年的洋聯打擊第一名是和田一浩（西武）的0.322，差距其實也並不大，否則松中將連續兩年獲得三冠王。

岡本和真最近兩年都是中央聯盟全壘打、打點雙冠，不過打擊率分別是0.275（2021年）、0.265（2022年），還有成長空間。年僅25歲，未來絕對是爭取三冠王的熱門人選。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
岡本和真最近兩年都是中央聯盟全壘打、打點雙冠，不過打擊率分別是0.275（2021年）、0.265（2022年），還有成長空間。年僅25歲，未來絕對是爭取三冠王的熱門人選。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特

2006年1月松中信彥才32歲就獲得一份日職史上最長的7年複數年合約，聲望如日中天。這一年松中以0.324打擊率二度獲得打擊王，不過長打能力卻大幅下降，只有19支全壘打、76分打點，身手開始有下滑趨勢。取而代之，2006年換由小笠原道大竄起，他以32支全壘打、100分打點獲得洋聯雙冠王，不過他的打擊率0.313只排名第四，這次換成松中信彥成為打擊王，阻擋了小笠原道大的三冠王美夢。

2007年之後，有山崎武司、中村剛也、岡本和真、索托（Neftalí O. Soto）、迪斯派（Alfredo Despaigne）等打者包辦「全壘打王」、「打點王」，不過打擊率都偏低，距離三冠王還不成氣候。近年最接近的應該算是2016年的筒香嘉智，他繳出44支全壘打、110分打點，都是央聯第一，打擊率0.322也夠水準，不過碰到了坂本勇人打出生涯最佳的0.344，鈴木誠也剛竄起的第一年，就如同當紅炸子雞一般，打出0.335打擊率。對筒香嘉智來說，只能感嘆既生瑜何生亮！

橫濱海灣之星 松中信彦 阿部慎之助 筒香嘉智 坂本勇人

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