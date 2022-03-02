中職／飛龍在天靠戰力外球員 台鋼組隊可如法炮製

中華職棒擴編喊了多年，一軍賽場總算在2021年球季盼到第五隊味全龍加入，他們不但營造話題，甚至在戰績上也非弱者，下半季還將暴力猿、宇宙邦比下，以第三名作收。他們的成功案例，加速第六隊的產生，去年底就傳出中華電信及台鋼集團有意加盟，最終後者出線，將著手組隊。

台鋼在國內雖然名氣不如中鋼及燁聯，在近幾年卻是經由併購及結盟成為第三大鋼鐵集團。2019年他們開始跨足休閒運動產業，先贊助台南市足球隊，2021年更是因應台灣職籃T1聯盟創立，於3個月內籌組台南台鋼獵鷹隊。另外他們還成立「台鋼運動行銷股份有限公司」，負責相關運動行銷業務。他們職棒隊成軍後，將成為繼米迪亞、富邦、中信後，第四支同時經營籃球及職棒的企業。

台鋼獵鷹成軍後，還與統一7-ELEVEn結盟，足見台鋼在經營上是相當有心，但無奈戰力太差，球迷不買帳，進軍職棒應避免重蹈覆轍。 圖／台南台鋼獵鷹提供

米迪亞當年是購入東森羚羊及誠泰Cobras，富邦是買下台灣大籃球隊及義大犀牛，中信則是買下兄弟象後自組籃球隊。相較於其他球團走的捷徑，台鋼在T1及中職都是自行組隊，選擇了一條最難走的路。他們籌組台鋼獵鷹時程較晚，當時無論是自由球員或戰力外球員幾乎都早已有下家，因此只能靠選秀補強，還有許多是轉職後重返籃壇的球員。因為起步較慢，讓他們首季戰力有明顯落差，聲勢跟同樣新組成的中信特攻，或是P+聯盟的新北國王相比，都略遜一籌，未能打響第一砲。

想要借鏡味全龍經驗，很重要但卻容易忽略的一個環節，就是他們組隊後，除了確認葉君璋、張泰山及黃煚隆外，還找了非常多戰力外球員。2019年季中就先網羅吳睿勝、吳宗峻、林旺衛、劉家愷、歐耀宗，之後又找來包含羅嘉仁、林政賢、游宗儒、石翔宇、陳明軒等球員。即使已經站上一軍賽場，這個休賽季依然將戰力外球員視為重要補強，目前就有林羿豪、羅國華、葉國情、賴智垣及劉昱言隨隊測試。

林旺衛在味全龍扮演老大哥角色，他有很好的經驗可以傳給年輕球員，即使不在一軍，還是可以幫助球隊向上提升。 聯合報系資料照片

這些戰力外球員，在2020年二軍賽事中多數都成為主力球員，讓許多球迷期待他們後續重生的表現。然而實際到了2021年球季，卻只有劉家愷及石翔宇可算是一軍戰力，他們一投一打分別在牛棚及板凳席做出不少貢獻，成績比以往進步不少；原本是中心打者的吳睿勝、林旺衛，球季初期教練給予不少機會，但當年輕球員挺身而出後，他們多只能在二軍出賽。另外兩位資深的球員羅嘉仁及吳宗峻，則是已退役擔任教練，歐耀宗及林政賢更是再度被放棄。

味全龍初期組隊時，包含總教練及大部分戰力外球員都曾是待過富邦的成員，因此被視為要籌組「富仇者聯盟」。但實際上他們的價值不一定是戰力，而是他們可以替年輕球員分擔一些壓力，而且不少中生代經驗豐富，可以傳承給年輕球員，不會讓整隊都是菜鳥哮啾啾。另一層面，則是可以引以為鑒，讓新秀從他們身上看到職棒的殘酷，會更加努力提升自我能力。龍隊能夠這麼短時間內讓球隊提升戰力到具有競爭力，除了新秀表現不俗外，戰力外球員可謂隱形功臣。

去年被戰力外名單中，年輕球員大多已被吸收或隨隊測試，但市場上還有林晨樺、鄧志偉、黃恩賜、張正偉及方克偉等經驗豐富的球員，以及董子浩、楊聖均、黃紹熙及王則鈞等中生代待價而沽。另一方面，包含洪心騏、陳子鴻、張竣龍、林樺慶等，許多昔日評價並不低的球員，被戰力外後轉戰業餘球隊，仍保有一定的身手。

曾經是戰力外傳奇的張正偉，第三度被釋出後仍想拚回職棒賽場，他的打擊技巧絕佳，可以提升戰力還可以傳承經驗。 聯合報系資料照片

據傳台鋼已著手招兵買馬，物色教練及相關團隊。由於集團大本營台南市已經有他們曾短暫合作的統一7-ELEVEn獅，因此將選擇高雄澄清湖作為主場。在職籃場上台鋼因為起步慢吃了不少虧，來到職棒場上有味全龍的前例，教練團成立後，可要好好看看戰力外名單，砂礫中或許可以挖到不少珍珠。