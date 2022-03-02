瑞伊塞揚獎運氣成份偏高 轉投水手恐成最大地雷

2021球季有不少球隊異軍突起打出令人跌破眼鏡的佳績。不論是最終拿下冠軍的勇士、以107勝傲視全大聯盟的巨人，或是小本經營卻技壓洋基、紅襪及藍鳥拿下百勝的光芒都是個中翹楚。但這些球隊的表現恐怕都沒有水手來得讓人驚奇。

去年球季開打前，大多數媒體都預測戰力不強的水手勝率將不過五成。當水手在頭一個月打出15勝12敗的好成績時，許多人仍不看好他們能維持下去。畢竟，三年前水手也曾在開季打出13勝2敗的驚人成績，但打完整季戰績依舊是悽慘的68勝94敗。

沒想到之後水手卻越打越好，九月份甚至打出美聯最高勝率（.692，18勝8敗），直到球季最後一天才確定與季後賽無緣。雖說到頭來仍舊功敗垂成，無法終結連續20年未晉級季後賽的恥辱，但水手的戰績（90勝72敗）已寫下18年來新高，也讓西雅圖球迷不免對新的一季抱有更大的期望。只要能在季後好好補強，原本距離季後賽只有一步之遙的水手本季必可如願以償。

水手去年衝上美聯西區第二名，離首位的太空人只有5成勝差，讓球隊高層充滿信心，認為他們今年應該有能力重回季後賽。 美聯社

巧的是，水手搶在封館大限前補進的新科塞揚獎得主瑞伊（Robbie Ray）也是去年表現最令人感到意外的球員。因為瑞伊在2020年縮水球季的表現悽慘無比，不但6.62的防禦率在所有投球局數達50局的投手中排名倒數第四，每九局保送次數（7.8次）、進階防禦率（FIP）6.50更是敬陪末座。

儘管如此，季中跟響尾蛇交易來瑞伊的藍鳥高層仍看好他的表現會起死回生與他續約一年（年薪800萬美元）。事實證明藍鳥果然是慧眼識英雄，去年囊括美聯防禦率第一及三振王的瑞伊堪稱是他們隊史上CP值最高的投資。球季結束後再次成為自由球員的瑞伊自然是各隊補強炙手可熱的人選，包括雙城、老虎及巨人都有意網羅這位新貴。最後是水手成功贏得瑞伊青睞，與其簽下5年1.15億美金的合約。

一隻力圖百尺竿頭更進一步的球隊，配上一位成功東山再起的王牌投手，乍看之下確實是十分完美的組合。但瑞伊出色的表現背後，卻隱藏著第一眼看不到的運氣成份，唯有透過進階數據才能看穿瑞伊的真正實力。而這也可能導致過度樂觀的水手其實做下的，可能是這次自由球員市場中最為失敗的投資。

瑞伊去年之所以表現絕佳，一方面當然是因為主要靠四縫線速球跟滑球的他成功找回失去的球威。但與此同時，瑞伊幾乎也是上一季全大聯盟最為幸運的投手。首先他的場內被打擊率（BABIP）只有.268，在全大聯盟排名第九，遠低於他的生涯平均（.305）。由於BABIP是高是低運氣佔了很大的成份，只有極少數投手能維持低BABIP於不墜。大多數投手可能前一年怎麼投打者擊出的球總是不偏不倚進了野手的手套，下一年卻反其道而行。一旦瑞伊好運不再，被擊出場內安打的比例增加，他的成績勢必就會大打折扣。

瑞伊在2021的進步幅度實在驚人，雖然他的三振數248是大聯盟第一，但他的BABIP也是異常的低，而這個數值跟運氣有很大關係。 歐新社資料照片

不僅如此，瑞伊還是上一季製造殘壘率（LOB%）最高的投手。更有甚者，如果扣除2020年縮水球季，瑞伊去年所締造的90.1%殘壘率已是大聯盟史上最高紀錄。雖說殘壘率的高低自然跟投手實力好壞有一定關係，像是史上最強終結者李維拉（Mariano Rivera）的生涯殘壘率就高達80.4%，三屆塞揚獎得主克蕭（Clayton Kershaw）的生涯殘壘率也有79.1%（現役投手最高）。

但從此也可看出，想要長期維持殘壘率在80%以上，顯然不是瑞伊這一等級的投手所能辦到，更遑論誇張的90.1%。基於殘壘率跟BABIP一樣深受運氣好壞的影響，雖說像瑞伊這類三振能力強的投手傾向於擁有較高的殘壘率，因為他們更能靠三振化解壘上有人的危機。但長久下來超高的殘壘率仍將回歸正常水準——瑞伊的生涯殘壘率是76.9%，這也將影響到他未來的表現。

由於BABIP及殘壘率這兩項運氣成份居多的數據在去年都對瑞伊極度有利，如果改看排除運氣因素的進階防禦率FIP，他上一季的成績（3.69）就相對失色不少，只能排在美聯第8名。值得一提的是，瑞伊去年防禦率比FIP低了足足有0.85之多，這在全大聯盟投手中高居第一，更證實了他的絕佳表現有相當一部分來自於絕佳的運氣。

少年漫畫有句名言：「運氣也是實力的一部分。」但在球場上，再好的運氣也難逃殘酷的「校正回歸」。一旦幸運之神遠離，去年以前生涯僅有一個完整球季防禦率在4.00以下的瑞伊，很可能會重返過去不上不下的表現。無獨有偶地，上一季水手其實也是靠著絕佳的運氣打出90勝的戰績，若僅憑他們在美聯排第九位的得失分（得分甚至還比失分少了51分），水手的真正實力很可能正如季前所預測的，是隻勝率不過五成的球隊。然而這隻運氣絕佳的球隊卻選擇將賭注下在另一位運氣絕佳的投手身上。在新的一年他們真能再次聯手演出去年的神奇表現嗎？就讓我們拭目以待罷。