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日職／擁先到及開轟利多 王柏融的戰場更在熱身賽

聯合新聞網 / 福耳
跟去年一樣，王柏融(左)是春訓期間火腿唯一的洋砲，先到的他在日前的熱身賽中也開轟，但真正的戰場更在3月的一連串熱身賽。 擷圖自日本火腿官方FB粉絲團
跟去年一樣，王柏融(左)是春訓期間火腿唯一的洋砲，先到的他在日前的熱身賽中也開轟，但真正的戰場更在3月的一連串熱身賽。 擷圖自日本火腿官方FB粉絲團

2月匆匆地過去，日職的春訓正式告一段落，各隊已回到主場繼續備戰3月的官辦熱身賽，台灣旅日好手王柏融27日在沖繩開打的熱身賽中也有出賽。

王柏融去年底結束3年合約，但獲得火腿球團續約，即使年薪被降為前幾年的一半左右，不過能在日職待到第4個年頭，也是一件不容易的事，過去3年在火腿陣中的洋砲，不論有沒有日職經驗，都無法打出成績，王柏融去年的隊友羅德里格茲（Ronny Rodríguez）就未被續留，今年球季他以龍德力之名轉投中職味全，王柏融雖表現也不算太好，可是去年有顯著進步，是他能續留的一大原因。

今年球季還沒開打前，王柏融與去年同樣有幾項利多在手，第一項就是同為洋砲的兢爭對手尚未抵達。火腿去年季後簽下包括投手龐塞（Cody Ponce）、甘特（John Gant）及野手努涅茲（Renato Nunez）、艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）在內的4名新洋將，其中努涅茲去年在底特律老虎還有出賽紀錄，大聯盟生涯全壘打超過50支；艾爾坎塔拉去年則是在巨人3A出賽71場，有17轟、52分打點的成績。只不過疫情在日本延燒，導致各隊的新洋將連續2年都遇到管制，無法順利在春訓期間就報到，這也讓能夠先到球隊會合的洋將佔有先機。

王柏融在練習及熱身賽的表現，相信新上任的新庄剛志監督都有看在眼裡。 擷圖自日本火腿官方推特
王柏融在練習及熱身賽的表現，相信新上任的新庄剛志監督都有看在眼裡。 擷圖自日本火腿官方推特

日職聯盟在上週曾公開請求政府儘速開放新洋將赴日，但即使新洋將能在3月初抵達日本，經過隔離再訓練，勢必與去年一樣趕不上熱身賽及開季，台灣另一好手陳偉殷早在1月初抵達日本，成為各隊洋將中的第1人，就是為了要提升自己的競爭力，火腿現在也是除了王柏融之外，並無其他洋砲在陣。

新洋將抵日，還有另一個適應日本環境的問題，這一點也是王柏融的利多，在日本已經第4年的他，相信已完全適應日本環境，從火腿多支官方影片看來，王柏融與隊友的相處氣氛十分融洽，日文或許也進步不少，而對於洋聯各投手也應有一定的了解，雖然相對地投手對他會更熟悉，不過從去年的表現看起來，王柏融已有明顯的進步。

王柏融去年出賽95場，在283個打席數中打出9轟及48分打點，即使未達規定打席數，這兩項數據在火腿陣中仍都僅次於近藤健介，4成29的長打率及7成5的OPS同樣也是陣中第2，火腿今年少了中田翔、西川遙輝及大田泰示這幾名有攻擊能力的球員，其他年輕球員的長程砲火看起來實在薄弱，雖然王柏融的成績與其他隊的洋砲比起來有點差距，但已是火腿的重要火力輸出。

近藤健介(右2)是去年長程砲火唯一優於王柏融的打者，希望能與王柏融成為今年火腿隊上的重要火力輸出。 擷圖自日本火腿官方推特
近藤健介(右2)是去年長程砲火唯一優於王柏融的打者，希望能與王柏融成為今年火腿隊上的重要火力輸出。 擷圖自日本火腿官方推特

長程砲火是王柏融今年能否站穩一軍的關鍵，近期他也成功地讓新庄剛志新監督看到，先是在25日隊內的實戰模擬投打練習中開轟，接著27日的第2場官辦熱身賽對上廣島時，在第7局從左投手上打出陽春全壘打，相信讓新庄監督留下了深刻的印象，這也是現階段就已在隊中的王柏融所擁有的優勢。

不過王柏融雖然在今年球季的起步比其他尚未到達的洋砲快一些，真正的考驗卻是在接下來近1個月的熱身賽，畢竟熱身賽是開季前的最後戰力確認，上場的陣容會越來越接近季賽一軍強度，王柏融遇到的投手當然也是，在熱身賽維持手感，對球隊做出貢獻，才是王柏融開季能否站穩一軍的關鍵。

王柏融 新庄剛志 日本火腿鬥士

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