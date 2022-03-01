掌握與安比德天作之合契機 哈登最後一搏霸氣開局

在談費城76人隊送走西蒙斯（Ben Simmons），並為安比德（Joel Embiid）找來前聯盟最有價值球員哈登（James Harden）這件事前，我們先來回顧一下，哈登曾與多少頂級球星合作過：杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、保羅（Chris Paul）、哈沃德（Dwight Howard）、厄文（Kyrie Irving）等。如今，和安比德搭配會更好嗎？也許是哈登的最後機會。

曾與多位大牌合組奪冠連線的哈登，始終未能一圓冠軍戒的夢想，各方討論著到底是他、還是別人的問題？可確定的是，若這一回在費城再搞砸，那哈登恐怕難再尋覓搭檔，注定成為聯盟無冕王。沒有哈登的76人隊行不行？以目前氣勢如日中天的安比德為首，明星賽前35勝23敗居東區第三位，那還是西蒙斯缺席的陣容，所以把可有可無的角色打包送走，換來哈登並無損失，再來要看的就是加分效果。

目前擁有哈登的76人隊只打兩場比賽，樣版不夠多，但是內容卻相當紮實，進攻更流暢、防守仍舊可圈可點。周日與紐約尼克隊之戰，哈登更是繳出加盟後的第一次大三元，顯示他和安比德的雙人組合值得期待，讓背後出謀劃策盤入新援的莫雷（Daryl Morey）吃下定心丸。再回顧先前與明尼蘇達灰狼隊之役，初披費城76人隊新球衣的哈登表現不俗，全場12投7中拿27分，外帶12次助攻、8個籃板，全場只有兩次失誤，以133：102打敗灰狼隊。重點是，此役76人隊進攻徹底解放，133分刷新單季新高，這比哈登刷27分更令人振奮。

哈登(右)被賦予大量球權後，並未冷落同場的巨星安比德(左)，後者對新援讚譽有加，認為打球變得更為簡單。 美聯社

與布魯克林籃網隊圍繞杜蘭特為核心不同，76人隊有意讓哈登扮演更吃重的角色，就像他在休士頓火箭隊一樣擁大量球權。從過程觀之，哈登不負球團期待，一球在手是火力十足，同場的中鋒安比德並未晾在一旁當觀眾，從內到外肆虐對手，全場18投10中拿34分，還有10個籃板、3次助攻，外界臆測的進攻失衡並未出現。安比德描述新隊友：「你們應該看我的表情，加入聯盟以來第一次有這麼大的空檔，投籃可以如此輕鬆。」現在的76人，有兩個能裡能外的得分與傳球高手，讓隊友獲更多機會進攻，也可以更專注防守，彌補球隊所需的奪勝元素，所以133分痛宰對手不是僥倖，有了哈登76人隊已經升級。

頻破紀錄讓哈登擺脫陰霾，重新登上媒體版面。周日之戰，他成為76人隊史25分、10個籃板、15次助攻、5次抄捷的第一人，上半場就拿下兩雙數據，助隊在麥迪遜花園廣場125：109擊敗尼克隊。隊友安比德也表現出色，全場37分、9個籃板、3次助攻與4次阻攻，擔任第三箭頭的馬克西（Tyrese Maxey）21分、7個籃板、3次助攻、2次抄捷，一舉釋放進攻能量，打得對方無招架之力。

哈登第一節就和安比德上演精彩的助攻灌籃，亦按教練指示執行擋拆戰術，短短兩場與76人隊完成磨合，甚至放大76人隊戰術功效。我們可以這麼說，相比於拒絕出賽的西蒙斯（Ben Simmons），這筆交易換來哈登76人隊已大獲全勝，從兩場比賽內容與哈登的奪冠信念看，莫雷的操作將費城向冠軍之路推進一大步，結果是成功的。

費城76人隊總經理莫雷(左)過去在休士頓曾和哈登共事，對於這位前MVP能耐瞭若指掌，遂促成他與安比德組成雙人連線前進下半季。 路透

過去五個球季，哈登35%使用率（Usage）全聯盟第一位，除了2020年縮水球季，出賽從沒少於70場。如今，在安比德這位巨星旁一起打球，他更不可能演「西蒙斯劇場」這荒謬戲碼。安比德僅一半的進攻是隊友助攻，完全可以自己終結籃框，如今擁有哈登這位單打高手，搭配算是一加一大於二，過去兩場我們看到76人隊無論進攻、防守表現都打得無私。最終是否殺入季後賽並一舉奪冠無人可預測，但從帳面和比賽內容而言，哈登、安比德的組合是天作之合，陣容無疑相較上半季更為完整，結果我們拭目以待。