日職／阪神洋將競爭趨緩 陳偉殷仍必須把握空窗期

阪神虎隊去年雖然以些微差距與中央聯盟優勝擦肩而過，不過團隊投手平均防禦率3.29居第二，僅次於中日龍隊的3.22，優於優勝球隊養樂多的3.48。其中先發投手防禦率3.04高居第一，後援防禦率3.80排名倒數第二，只比橫濱DeNA的3.89稍佳，先發是他們的強項。

阪神虎隊今年的先發戰力還是廣被看好，由去年勝投、勝率「雙冠王」青柳晃洋領軍，加上「新人王特別賞」伊藤將司、秋山拓巳、西勇輝、洋投甘凱爾（Joe Gunkel）等五大先發幾乎已經確定。另外第六號先發也是競爭激烈，包括了尋求復活的藤浪晉太郎、轉任先發的及川雅貴、第三指名的新人左投桐敷拓馬都是目前可能的人選。

台灣球迷關心的是陳偉殷在這中間的定位以及空間

陳偉殷從去年六月開始因為左肩膀傷勢，就再也沒有回到一軍，出賽2場，留下1勝、防禦率3.86的成績。球季後他前往美國復健、訓練，今年春訓從二軍出發。在2月17日首次進牛棚練投，26日的牛棚練投，直球以外也加入變化球到投球菜單內，全力準備洗刷去年2億身價卻只有1勝、投資失敗的形象。

今年日本職棒繼續維持一軍可「5人登錄、4人上場」的外籍球員規定，陳偉殷必須與其他外籍球員做競爭，不過今年的「老外戰區」不若去年般激烈。

人數上，去年阪神旗下總計有8名外籍選手。今年則是陳偉殷、甘凱爾（Joe Gunkel）、阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）、凱勒（Kyle Keller）、威克森（Aaron Wilkerson）等5名洋投，加上小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）、馬提（Jefry Marté）2名洋砲，現階段合計有7名外籍選手。雖然阪神球團表示還會積極尋找第8名洋將，不過在疫情以及隔離等變數尚未完全消除的情況下，仍不急著增補人員，應該會到球季中再視打線狀況決定是否要再補一名洋砲。

另外今年陳偉殷對手的強度也有不同。去年的陣容當中，守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）、教練團評價甚高的先發投手甘凱爾，以及攻擊群倚賴甚深的雙洋砲桑斯（Jerry Sands）、馬提，這4名選手皆非新洋將，而是已經有實績而且在教練團心目中有一定地位的「保證席」。然而今年，不動的守護神蘇亞雷斯轉往美國職棒發展，桑斯即使有20支全壘打但因好壞起伏過大未獲續約，如今保證席只剩下甘凱爾、馬提2人。阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）春訓受傷，小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）的打擊一直沒有辦法發揮，這兩名加盟第二年的洋將年薪都超過2億日圓，但如果繼續不見好轉，阪神投資認賠的機會很大。

尤其是小羅哈斯，2020年在韓國職棒以47支全壘打、135分打點拿下雙冠王及聯盟MVP，不過去年整季只有0.217打擊率、8支全壘打、OPS0.663的成績。去年還可以被解釋成與他季初經歷隔離影響到實戰的調整狀況，今年完整投入春訓卻還是不見佳作，熱身賽打擊率只有2成，狀況令人擔憂。阪神的外野除了近本光司、佐藤輝明先發穩固之外，還有老將糸井嘉男、島田海吏、江越大賀等本土選手競爭另一席，不一定非用老外不可。一旦小羅哈斯打擊還是無法振作，反被本土外野手超越，採用3投1野的機會就會大大增加。

小羅哈斯去年表現令人失望，今年熱身賽至今只有2成打擊率，如果還是無法展現打擊身手，阪神將只用一名洋砲應戰。 擷圖自阪神虎球團官方推特

至於凱勒（Kyle Keller）、威克森（Aaron Wilkerson）兩名新洋投，重要性較高的是凱勒，他能否成功填補蘇亞雷斯留下的守護神空缺將是阪神本季成敗很大的關鍵。儘管阪神球團透過遠端視訊掌握他們的狀況，不過畢竟還沒有親眼見到，更無實戰驗證的機會，因此何時能真正派上用場尚不可知。隨著外國人入境限制鬆綁，日職的新洋將可望在三月之後陸續入境，陳偉殷接下來必須把自己狀況調整好，在新洋投到來之前的「空窗期」留下好的印象分數給教練團，以在開幕之後老外戰區佔得有利的地位。