中職／借鏡味全龍經驗 台鋼挑戰只會更大

台鋼集團計畫籌組第6隊進軍中職，外界好評聲不斷，然而，擺在眼前的挑戰還很多，甚至會比當初味全龍更艱難，也難怪中職會長蔡其昌日前表示，找到第6隊沒有鬆一口氣，「壓力才剛開始!」對台鋼、中職聯盟而言，第6隊成敗都具指標性意義。

外界好奇，台鋼集團由30幾家企業組成，且以鋼鐵、生技業為主，究竟是什麼樣的公司集團？中信、富邦、統一、味全都是民眾耳熟能詳的企業，日商樂天集團更具國際知名度，台鋼若入主中職，會由誰來主導呢？

另一個問題是，根據日前媒體報導，有日商集團可望以入股方式投入第6隊，初步可能先以冠名方式在中職登場。如果是這樣的話，台鋼集團在第6隊扮演什麼角色？該日商又能有多少主導權？這樣做的意義是什麼？實在令外界好奇。

台鋼董事長王炯棻曾經出面（左）澄清，台鋼絕對非外傳的禿鷹集團。但集團內部組成企業眾多，是否真有長期經營職棒球隊的準備？球迷對此感到有些疑慮。 聯合報系資料照片

味全龍經驗告訴我們，扣除球團成立5年後可以拿回的經營保證金3.6億元，2024年台鋼打一軍例行賽之前，就必須至少花費10億元，未來每個球季可能還會虧損至少2億元，勢必得備妥充足銀彈。

以台鋼集團財力而言，錢或許不是太大問題，問題是，綜觀中職30幾年歷史，不管企業規模多大、財力多雄厚，只要投入職棒產業幾年沒有收到預期效果，或是遲遲拿不到總冠軍，年度預算勢必縮減，能做的事也會愈來愈有限，第6隊的願景或許很美好，但回歸現實面，萬一集團股東認為，花這麼多前組職棒球隊，成效不彰該如何是好呢？

更現實的問題是，La new熊、義大犀牛在高雄地區耕耘，但球迷就是不買帳，因此有很長一段時間高雄都沒有職棒球隊作為主場，台鋼進駐高雄，以澄清湖球場為主場，再納入屏東，高屏地區約350萬人口，能否經營得有聲有色，實在得打上一個問號。

義大犀牛接手興農牛後，在高雄苦心經營4年，最後也拿到總冠軍，但仍然敵不過市場現實，最後只能轉賣給富邦。 圖／義大世界提供

味全重新建軍過程遇到很多問題，但至少有一票老龍迷為基礎，再找回老龍將進駐教練團，透過季中選秀、擴編選秀補強，去年首度征戰一軍賽事打得有聲有色，確實吸引許多新的球迷，或其他球隊球迷支持。

台鋼來到中職，球迷基礎從零開始經營，又沒有味全在北部地區廣大市場和強勁消費能力，先天就吃虧，如果起手式沒有太大亮點，一開始或許還有一股熱潮支撐，但經營幾年很快就疲乏，難以久持，這都是可以預期的事情。

台鋼集團人員後天(3月2日)赴聯盟遞交加盟意向書，接下來最重要的是找到適任的領隊，以及專業的行政、行銷團隊，忌諱多頭馬車領導，如果能在簽訂意向書當天向外界釋疑，強調長期經營的決心當然最好。

職棒長期企盼的第5、第6隊陸續到位，當然利大於弊，長遠來看，中職回到6隊規模，大企業經營發展得有聲有色，家長更願意送小朋友去打棒球，畢竟看的到「前景」與「錢景」，基層球隊蓬勃發展，職棒就會有源源不絕的兵源，更多好手投入，球賽更精彩，才能開發新球迷，而非只是球迷板塊轉移。

反過來說，如果第6隊經營得並不順遂，衍生許多問題，那麼就失去增加球隊的意義了。過去國內職棒曾經一口氣有7隊，甚至11隊並存的時期，但問題不少，經過多年演變，小資企業退場，大企業進駐，中職確實提升到另一個層次，因此更需要台鋼用專業、審慎的態度經營職棒球隊，畢竟職棒不比職籃、甲組足球隊，需要投入的資源和心力，絕對數倍於此(和職籃、足球隊相較)。