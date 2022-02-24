「國民先生」辛默曼從一而終 背號值得永久退休

有著「國民先生」美譽的辛默曼(Ryan Zimmerman)於上週正式宣佈退休，結束了他17年的大聯盟生涯。他從國民隊由蒙特婁搬遷到華盛頓的第一年就待在這支球隊，且從一而終，再也沒有穿過別隊的制服。他就是國民隊的活歷史，而他的退休也標誌著一個時代的結束。

2005年蒙特婁博覽會隊搬到華盛頓，並將隊名改為國民隊，該年他們在選秀會第4順位選中了來自維吉尼亞大學的辛默曼，使得辛默曼成為國民隊史第一位選秀球員，意義相當重大。辛默曼在該年9月就升上大聯盟，使得他在國民隊史第一個賽季就在大聯盟亮相，沒想到一待就是17年。

除了國民先生之外，辛默曼還有另一個稱號叫「再見先生」，用以形容經常擊出再見安打或全壘打的他。他生涯共敲出過11支再見全壘打，與歐堤茲(David Ortiz)和培瑞茲(Tony Perez)並列史上第8，在國聯則居史上第3。他在面對再見安打情況時的打擊率達.303，優於他生涯的.278，這在歷史上也僅次於馬卡基斯(Nick Markakis)而已。然而馬卡基斯生涯只有2支再見全壘打，遠低於辛默曼的11支，辛默曼「再見先生」的稱號當之無愧。

辛默曼的背號是11號，大聯盟生涯也剛好打出11支再見全壘打，關鍵一擊的能力相當可怕。 歐新社資料照片

而辛默曼生涯11支再見全壘打的第一支，肯定國人都還記憶猶新，因為這是在2006年面對王建民時所轟出的，這一轟除了讓建仔氣到砸手套之外，也讓台灣球迷都認識了這位當年僅21歲的超級新星。很多人都還記得這發再見全壘打，但或許忘了王建民2010到2012年也曾在國民隊與辛默曼當過隊友。辛默曼另一支有紀念價值的再見全壘打發生在2008年，他敲出了全新啟用的國民球場的第一支全壘打，且就是一支再見全壘打。

辛默曼新人年的表現相當突出，繳出.287打擊率、.822OPS、20轟、110打點的成績，還成為繼皮耶薩(Mike Piazza)與普荷斯(Albert Pujols)之後，國聯過去50年來第3位打點破百的新秀，前途相當看好。可惜該年他在新人王票選屈居第二，輸給了拉米瑞茲(Hanley Ramirez)。

辛默曼是攻守俱佳的三壘手，曾在2009年同時拿下三壘銀棒獎及金手套獎，他在轉守一壘前的成績可比美隆戈利亞(Evan Longoria)、萊特(David Wright)與查維茲(Eric Chavez)這幾位以攻守俱佳著稱的三壘球星。他固定鎮守三壘的日子直到2013年，這一年他發生了21次失誤，守備率.945創下生涯新低。他在傳球上出了問題，這是他在休季期間動了肩膀手術所導致。2014年瑞登(Anthony Rendon)在球隊崛起，取代辛默曼三壘手的位置，辛默曼則逐漸移防到左外野，2015年則開始固定鎮守一壘到退休。

辛默曼在生涯早期都是擔任國民隊三壘手，曾在2009年拿下國聯三壘手金手套獎。 歐新社資料照片

國民隊在辛默曼加入的前7年都是支勝率不到五成的爛隊，直到2012年他們才終於打進季後賽，且始終保持著一定的競爭力。國民打線後繼有人，陸續加入了哈波(Bryce Harper)、瑞登、透納(Trea Turner)與索托(Juan Soto)等明星強打，2019年終於在連續四次季後賽一輪遊後，拿下世界大賽冠軍，辛默曼多年的等待算是值得了。

一位大聯盟球員要待在同一支球隊從一而終是相當不簡單的事，也在休季期間宣布退休的波西(Buster Posey)和席格(Corey Seager)與辛默曼一樣生涯都待在同一支球隊，而在辛默曼退休後，從升上大聯盟到現在都待在同一支球隊超過17年的球員只剩紅雀隊的投捕搭檔韋恩萊特(Adam Wainwright)和莫里納(Yadier Molina)。

去年國民隊的最後一場比賽，全場球迷給了辛默曼最誠摯的歡呼，因為他們知道這可能是國民先生的最後一場比賽了。辛默曼保有國民隊史最多出賽、打數、打席、得分、安打、二壘安打、全壘打、壘打數、打點、得分等多項紀錄，由於國民隊通常留不太住陣中明星，因此這些紀錄短時間要突破相當困難。

國民隊在2019年獲得世界大賽冠軍，造訪白宮時就由辛默曼(右)代表球隊贈送球衣給川普總統(左)，並獲得川普邀請一起打高爾夫球。 歐新社資料照片

辛默曼生涯累積1846支安打、284轟及1061分打點，由於他常進出傷兵名單，使他的數據離名人堂的水準還有一段差距。儘管要入選名人堂幾乎不可能，但他的背號11或許值得國民隊退休。他的生涯WAR值40.1在國民隊史僅次於薛則(Max Scherzer)的40.8，是國民隊史WAR值最高的打者(不包括博覽會隊)。薛則的背號31勢必會在他從大聯盟退休後也被國民隊退休，雖說背號退休與否還是得看各球團的決定，每支球隊的標準不一，但辛默曼是否會早於薛則，成為國民隊史第一位背號永久退休的球員仍值得期待。