單季三大MVP滿貫紀錄 柯瑞有可能達標嗎？

柯瑞（Stephen Curry）在投進單場16記三分球，豪取史上次高的50分，並舉起個人首座明星賽MVP之後，下一個充滿話題的挑戰，就是他能否在同一季內包攬聯盟三座MVP獎項。

依照揭曉的順序，這三大獎項分別是明星賽MVP、例行賽MVP及決賽MVP。柯瑞生涯迄今拿下過兩座例行賽MVP，加上今年的明星賽MVP，對他來說，就剩決賽MVP這一座最後的山頭等待攻克。

許多球星在生涯當中都曾先後拿下過這三個獎項，但僅三次有球員曾經在同一年內達成三大MVP滿貫的紀錄，其中包括兩次掄元的飛人喬丹（Michael Jordan，1996及1998年），和最後一個達成此一紀錄的俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal，2000年）。

喬丹(左)和歐尼爾(右)是NBA史上曾在單一球季內包辦過三種MVP的球員。 2009-10 Upper Deck、1999-2000 球員卡

想要完成同年MVP大滿貫的紀錄，除了實力之外，還需要時機的配合。以現役拿下過最多次MVP的詹姆斯（LeBron James）來說，他各擁有四座例行賽及決賽MVP，另外還有三座明星賽MVP，看似是最有可能的天選之人。2012年及2013年他在熱火二連霸時，就曾同時連莊了例行賽及決賽MVP，但那兩年在明星賽抱走MVP的人分別是杜蘭特（Kevin Durant）和保羅（Chris Paul），讓詹姆斯和此一紀錄失之交臂。

字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則是這幾年最接近此一紀錄的球星，他在2021年一舉囊括了明星賽及決賽MVP，偏偏他挑戰例行賽MVP三連霸失利，被約柯奇（Nikola Jokic）攔胡的結果，讓字母哥沒能在去年達成三大MVP滿貫的紀錄。因此在歐尼爾之後，聯盟已經超過20年無人達標。

安戴托昆波去年球季拿下明星賽MVP以及總冠軍賽MVP，但在年度MVP票選中只獲得第四名。 歐新社資料照片

而以柯瑞今年的情況來說，想要成為史上第四位締造MVP大滿貫的球星，首先他得奪回例行賽MVP，再來勇士也得順利打進決賽，最後他還必須擊敗對手和隊友才能獲選決賽MVP。這每一關都是難題，但柯瑞確實有那麼一絲機會連過三關。

例行賽MVP：時隔五年未曾獲選

柯瑞在去年12月的MVP排行榜上曾經搶佔過第一名的位置，後來遭遇一月的大低潮，也讓他一度掉出了競爭的行列。而在約柯奇、安比德（Joel Embiid）和字母哥等三大長人爭霸的格局之下，柯瑞想要突圍而出確實不容易。

柯瑞在進入一月之後的手感起伏有多大？從單場三分出手數及進球數就可略窺一二。本季他共有六次單場只投進一記三分球，其中有五次就出現在今年。1月1日他才剛以單場六記三分，將其連續投進三分球的場次推升到158場，打破了他先前在2016年時創下的聯盟紀錄。但接下來的兩場比賽就只各投進一球，1月23日更是13投只中1球，命中率不到一成，創下他本季單場三分命中率的最低紀錄。

柯瑞(中)上一次拿下年度MVP已是2016年的事了，相隔6年之後，他現在的續航力恐怕已無法與當時相比。 歐新社資料照片

這樣的低潮經常讓他的連續三分球紀錄岌岌可危，明星賽前的最後一場比賽，柯瑞的三分球仍是只有7投1中。然而，他的狀況已經開始回溫，不只出現單場超過六成的高命中率，目前也已將連續場次推高到179場。而根據最近一次的MVP統計數據，柯瑞又悄悄地回到了排行榜的第六名。他若能持續加溫，是有可能重回睽違五年的例行賽MVP王座。

決賽門票：四大強隊攔路

想要拿下決賽MVP，首要條件就是要打進總冠軍賽。就算柯瑞奪回了久違的例行賽MVP，但像哈登（James Harden）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）那樣，無緣當季決賽的MVP得主也不少。即使打進決賽，勇士還必須奪冠，這樣柯瑞才有機會被選為決賽MVP。畢竟史上只有湖人傳奇韋斯特（Jerry West）一人在輸掉總冠軍賽的情況下，還能拿下那年的決賽MVP。

本季的勇士在浪花兄弟正式合體，先發及替補陣容成功磨合的情況下，例行賽戰績始終保持前段班的領先位置，如此看來打進季後賽不是問題。但想要在西區出線，競爭就已經相當激烈。目前排名前九位的西區對手當中，勇士只有對湖人未嚐敗績，更別提他們曾兩度輸給灰熊和金塊。

若是能取得決賽門票，從勇士目前例行賽的對戰成績看來，他們對上東區球隊將佔有相當大的贏面優勢。雖然經過季中交易的補強之後，最終能闖進決賽的東區冠軍隊也不好打，但在封王路上的四輪系列賽，勇士只要闖過了前三關就很有機會登頂。

總冠軍賽MVP：五度緣慳一面

過去柯瑞曾五度率隊攻頂，但都和決賽MVP擦身而過。2015年勇士封王，但柯瑞在系列賽的表現卻不受青睞，最終這個獎項給了伊古達拉（Andre Iguodala）。2016年柯瑞全票蟬聯例行賽MVP，結果沒想到在三比一領先的情況下風雲變色，被騎士的逆襲打得灰頭土臉，柯瑞連到手的冠軍都給丟了，更遑論決賽MVP。

伊古達拉(右)在2015年總冠軍賽攻守兩端表現都非常出色，硬是從隊友柯瑞(左)手中搶走FMVP。 歐新社資料照片

後來連兩年踩在騎士頭上奪冠，柯瑞雖然要回了冠軍，但兩次的決賽MVP都給杜蘭特包下。而最近一次在杜蘭特和湯普森（Klay Thompson）都重傷缺陣的情況下，柯瑞沒能把握當英雄的機會，眼睜睜地看著暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）帶走金盃和決賽MVP獎座。

到了今年的柯瑞，無論在個人表現或是戰術角色上，都進一步提升為球隊的第一人。這樣的他若是拿下生涯第三座例行賽MVP，接著又帶隊奪冠，到時選擇決賽MVP將很難有其他隊友能與之匹敵。

依照重要性來說，一般認為評估一整季才選出來的例行賽MVP，要比只看一個系列賽的決賽MVP，或是只憑一場比賽定輸贏的明星賽MVP來得有份量。因此，是否拿下單季MVP大滿貫，對於柯瑞的歷史地位並不會有影響，他的出色生涯也不缺這種錦上添花的紀錄，但看著柯瑞挑戰自己從未達成的目標，確實會是很有故事性的一趟旅程。