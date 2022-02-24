棒球專任教練六都比一比 平鎮高中3人全台第一隊

正式專任教練是許多三級棒球教練追求的夢想，福利、待遇、年資比照正式教師，又有退休金，工作穩定，以六都來說，桃園市共有17人坐穩一哥位置，其中光是平鎮高中一所學校就有3位棒球專任教練，可以說是全台第一隊。

棒球在台灣被譽為「國球」，不過三級棒球教練薪資普遍偏低，北部行情好一點，較有機會達到月薪三萬以上，南部則有不少教練一個月僅有兩萬多元，養家糊口負擔不小，若能考取專任教練，一開始月薪雖自三萬多元接近四萬元起跳，不過隨著年資、級距升級，到最高等級上看七至八萬元，且福利與教師等公務人員無異，是許多三級棒球教練一生志願。

以六都來說，三級棒球成績亮眼的桃園市投入不少資源，在市政府以及「棒球教父」張滄彬努力下，目前共有17位專任教練，包括龜山國小李政達、干易哲，中平國小李國強，仁善國小紀順彬，大勇國小王宜民，錦興國小劉裕安，新明國中黃湋志、高漢模，仁和國中曾偉誠，青溪國中林家源，龜山國中闕壯鎮，壽山高中郭東晏，北科附工林建男，大溪高中鄭錦繁以及平鎮高中吳柏宏、羅健銘、林伯儒。

平鎮高中去年再開出專任教練，成為全台第一支擁有3位棒球專任教練的球隊。 學生棒球聯盟資料照

桃園市近年來在基層棒球根基紮實，教練工作有保障也是成績優異的原因之一，去年11月將四所高中最後一塊拼圖─大溪高中專任教練位置補齊，而青棒龍頭平鎮高中也開出第三個專任教練缺，由原本在仁和國中任教的林伯儒考取，平鎮高中成為全台第一支擁有3位專任教練的球隊，讓其他球隊羨慕不已。

排名第二的則是新北市，目前共有15位專任教練，包括土城國小胡竣傑、興穀國小施宏明、汐止國小張耀騰、民安國小林士欽、新埔國小許嘉宏、二重國中邱耀宇、新埔國中何凱翔、尖山國中鄭昌明、秀峰高中(國中部)張翰華、福營國中童琮輝、新泰國中梁如豪、瑞芳國中林楷傑、佳林國中鄭錦勳、秀峰高中陳志強、鶯歌工商王傳家。

至於首都台北市則有11名專任教練暫居第三，包含東園國小賴敏男、福林國小章子健、龍山國小范揚明、社子國小林聖雄、長安國小張恆山、長安國中鄭凱名、北投國中塗永樑、興福國中吳世賢、南港高工吳承翰、陽明高中李杜宏，而重慶國中則是原專任教練劉明光去年退休，位置將待公開招考後底定人選。

高雄市在三波專任教練招考下則有10名專任教練，中正國小尤伸評與復興國小何通宇是首批元老，接著三民高中張榮勳、忠孝國中倪國展則是兩年後跟進，近兩年再開出一波6所學校缺，包括鼓山國小柯永瑞、鼓岩國小孫益祥、大仁國中林讚新、美濃國中曾國光、橋頭國中陳順在都考取，而前金國中則是原錄取者王志忠請辭，重新招考後由郭嘉文錄取。

張振楠、李政達、何通宇、賴敏男(左起依序)是首批專任教練。 王婉玲／攝影

台南市與台中市則都是不到雙位數名額，台南市包含協進國小劉澔澤、崇學國小蘇煒智、崇明國中陳峰民、民德國中蔡清濬、建興國中蘇壽森、善化國中劉家榮與台南海事田家銘等7人；台中市則是三級加起來僅有6位專任教練，包括力行國小張振楠、大仁國小劉睿成、中山國中藍文權、豐陽國中賓清華、西苑高中林朝煌、新社高中蔡秉師。