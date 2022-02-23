中職／本土大展身手時代來臨 洋將不再是戰力首選　

中華職棒官方熱身賽將在3月20日開打，各隊戰力調整幾近完成，除了自由球員的異動外，最受關注的就是外援的補強。2013年中職取消外籍球員薪資上限規範，隨之而來的則為大咖洋將的競逐，總可以期待是否又有哪位大聯盟球星會來台獻技。這樣的情況到了前幾年的打擊年更是明顯，在本土投手為彈力球所苦時，只能靠洋投多撐點局數，只要外掛開得好，戰力馬上大幅提升。

有別於以往只靠經紀人或仲介介紹，這些年開始陸續有球團聘請球探協助網羅外援，確實提升了洋將的強度。現階段各隊外籍球員主要來源可分為三種：一是曾上過大聯盟或在小聯盟多年球員；二是正在打墨西哥、多明尼加或其他獨立聯盟的球員；三則是曾有日、韓職棒經驗，但現乏人問津的球員。另外受到疫情影響，許多賽事停辦，讓許多好手會到亞洲謀取生活，增加球團不少選擇性。

不過原本一切看似安好，2021年球季洋將卻反而成為各隊的不安定因素。除了參加奧運外，許多洋將以打疫苗、想家、家中有事等理由離開，且受到隔離期影響，即使找到新的人選，仍無法即刻救援，因此戰力受到不小影響。其中主要問題在於這些洋將並不擔心失業，在待遇或心情沒有比較好情況下，隨時可能找理由離開。尤其國際疫情仍然嚴峻，外援不一定願意長期離鄉背井。這狀況在去年的富邦悍將最為明顯，從原本還能安排育成洋將的龐大軍團，到最後卻湊不滿登錄名單。

另一方面這些願意來台獻技的洋將們，他們之所以無法前進大聯盟，而且不願意留在小聯盟等待機會，反而在各國職棒遊走，代表這些球員多少都有些風險。可能是有控球、體能、年紀方面的問題，或曾經受傷等，影響了他們的球探報告。這狀況就發生在去年的統一7-ELEVEn獅，他們雖最後補足了外援人數，但在台灣大賽被洋投的傷勢拖累，真是成也蕭何敗也蕭何。

在這幾年的關鍵賽事中，過度倚賴洋將的球隊常吃足苦頭，不如厚實本土戰力，才不會兵到用時方恨少。 聯合報系資料照片

因為洋將的變數增多，從去年開始許多球隊給予本土球員更多機會，意外收到不錯的效果。像是洋將問題最嚴重的富邦，意外試出陳鴻文、游霆崴及楊彬等三位原先發輪值的可用之兵，一試成主顧後，季末還讓李子強及范玉禹先發，竟表現得比陣中的洋將還優異，更別說他們下半季還多了江少慶及郭俊麟。味全雖可多一位洋將名額，但他們早已備妥王維中、徐若熙及林子昱三位本土先發投手，當他們外援出狀況時，逆勢中反而表現更好。

另外的案例則是中信兄弟，他們因為先找來具有大聯盟等級的象魔力及華德茲，球團想拖過隔離期後，藉由實際觀察再跟羅傑斯、格里斯及高野圭佑擇優留任。因此去年10月時，中信還在跟聯盟爭取延後洋將登錄大限，但不被接受，他們立即懸崖勒馬，從本土球員中找出合適人選。過去七年六亞期間，中信兄弟主力投手總以外援為主力，這次則是前三戰有兩場為本土先發，完美比下洋將出問題的獅隊，拋下久違的黃色綵帶。

呂彥青在例行賽表現不穩，但經過調整後，教練對他的信任大於未知數更多的洋將，最終收到不錯的效果。 聯合報系資料照片

本土球員竄起的主要原因是彈力球影響降低，讓本土投手得以展現應有身手。而本土打者本身能力就不差，雖然長打率下降，但在適應過後，下半季已有漸漸復甦的走勢。另一方面，各隊紛紛自創不同的農場制度，讓二軍逐漸有不錯的成效，經過養成及競爭的壓力下，本土球員的實力大幅進步不少。

球團想靠三位洋將撐場的時代已經過去，各隊都積極增進本土戰力，這也是為什麼今年自由球員、戰力外球員這麼搶手的原因。今年球季本土球員應要好好把握機會，大展身手一番，或許有機會再創許多本土經典對決。