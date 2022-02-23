老爹歐提茲541轟解析 王建民、陳偉殷都當過苦主

一月下旬，綽號「老爹」的歐提茲（David Ortiz）成為2022年梯次唯一入選名人堂的新面孔，得票率77.9%，是紅襪隊史第五位首年具備票選資格就獲選的「傳奇」。

黝黑壯碩的歐提茲以旺盛長程火力聞名球壇，2006年拿下美聯全壘打王（54轟），後來獲得明星賽全壘打大賽冠軍（2010年），2016年、也就是生涯最後一季，47支二壘安打全大聯盟最多，長打率0.620亦無人能出其右。生涯有7座銀棒獎光環，541支全壘打排名史上第17，名次在前頭的兩位是施密特（Mike Schmidt）和前隊友拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

歐提茲(左)和拉米瑞茲(右)合計為紅襪打出757支全壘打，他們一起在紅襪的6個球季，是史上最恐怖的兩人打擊組合之一。 2006 Topps 球員卡

細數歐提茲的生涯541發全壘打 值得玩味的地方還不少

首先，最初被水手隊發掘、後來遭交易到雙城的他，在明尼蘇達待了6季（1997-2002年），為雙城敲出58支全壘打，波士頓紅襪時期共483轟，高居紅襪隊史全壘打榜第二名，第一是「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）的521支。

第二，他生涯20個大聯盟球季，只有一季沒有開轟紀錄─1999年，這年23歲的歐提茲僅在大聯盟留下10場出賽，20個打數盡墨，吞12張老K、選到5次保送，顯得掙扎，但他大多數時間都待在3A教訓小聯盟投手（130場出賽敲30轟）。

第三，生涯有421發全壘打來自右投手，對左投只有120轟。若以「打擊三圍」來看，左打的他對右投成績為0.294/0.397/0.584，明顯優於對左投的0.268/0.338/0.478。

第四，有300支全壘打是在客場敲出，主場則是241轟。生涯在芬威球場（無論主客隊身分）極為得心應手：三圍達0.310/0.407/0.587。除了芬威球場以外，藍鳥主場是他敲最多轟的球場。

第五，美東各隊都體會過歐提茲的毒手，藍鳥深受其害，挨62轟是全大聯盟最多，再來是金鶯（55轟）。全大聯盟有27隊被歐提茲敲過全壘打，「倖免」的三隊是紅人（交手過8場）、海盜（11場）和教士。

第六，塞揚獎巨投哈勒戴（Roy Halladay）是被歐提茲敲過最多支全壘打的投手（6發），緊追在後的是莫伊爾（Jamie Moyer）的5支，另有12位投手同以4支並列。

已故塞揚獎巨投哈勒戴是被歐提茲打出最多全壘打的投手，可見歐提茲的打擊功力之強。 2019 Topps 球員卡

至於台灣投手，陳偉殷2013年9月18日被歐提茲敲出兩人對戰的唯一一轟（首局的兩分砲），陳偉殷是役投5.2局失3分，金鶯最後延長賽5：3擊敗紅襪，陳偉殷無關勝負。王建民則被歐提茲轟過兩次，分別是2006年6月6日和2007年4月29日，巧的是，這兩場都是在洋基主場，且這兩支全壘打皆是助紅襪先馳得點、打破0比0的局面，而王建民這兩戰的表現分別是7局失1分（勝投）和6局失4分（敗投）。

歐提茲(右)生涯對王建民(左)39個打數有16支安打、11分打點，打擊率高達.410，其中有2支是全壘打。 2007 Upper Deck 球員卡

第七，生涯首轟是1997年9月14日棒打遊騎兵桑塔納（Julio Santana），生涯最後一轟苦主是2016年9月30日藍鳥左投希索（Brett Cecil）。

遊騎兵的桑塔納是第一個被歐提茲轟出全壘打的投手，1997年也是桑塔納的生涯首季。 1997 Upper Deck CC 球員卡

第八，歐提茲生涯有51次雙響砲，但從未達成過「單場三響」的壯舉。

第九，歐提茲生涯有3支代打全壘打、11支滿貫砲和11支再見全壘打，難怪「關鍵時刻的強心臟」特點深植球迷心中。

第十，共征戰過85場季後賽，生涯季後賽三圍0289/0.404/0.543，敲出17支全壘打，其中又以2004年美聯冠軍戰第四戰對洋基的再見轟至為經典，是三連敗後四連勝、上演超級逆轉的偉大功臣。

「老爹」豪邁揮棒身影永垂不朽，堪稱史上最優秀的指定打擊之一，但關於他的全壘打「冷知識」事跡，細細品嘗更添醍醐味。