保羅受傷造成重大衝擊 太陽季後賽恐成砧板上的肉

鳳凰城太陽戰績48勝10敗，勝率8成28，聯盟第一，領先第二金州勇士42勝17敗多達6.5場勝差，太陽在37歲後衛保羅帶領下，連續第二個賽季打出最大「驚奇」。

基本上勇士想要追上太陽戰績，幾乎不可能。勇士曾經連續五年打進總冠軍賽，三次奪冠，勇士非常清楚例行賽「持盈保泰」重要性，因為例行賽不需要把油門踩到底，奪冠真正關鍵在季後賽全員健康和打出更強韌團隊。

現在太陽麻煩大了，太陽核心和最關鍵球星保羅因為右手拇指骨折，預估傷停6-8周，如果保羅趕不及在季後賽第一輪系列賽健康歸隊，那麼太陽不要說爭冠，第一輪遇上任何西區對手都會有不小麻煩。

目前西區第7-10是灰狼、快艇、湖人、拓荒者，第11馬刺也沒有絕望，這五支球隊一旦透過附加賽取得季後賽資格，面對沒有保羅的太陽，肯定都有勝算。

保羅(中)要是在季後賽首輪無法歸隊，湖人、灰狼及老東家快艇等球隊就很有機會演出下剋上戲碼。 歐新社資料照片

保羅今年場均14.9分、10.7助攻，投籃命中率4成87，三分命中率3成3，個人數據看起來稀鬆平常，跟保羅生涯顛峰比起來，似乎一點也不可怕。

但事實上保羅就是太陽爭冠、奪冠最重要那塊核心拼圖，沒有保羅帶隊、供輸，控制比賽節奏，創造各種出手空間和機會，更重要的是在第四節和決勝期扮演「關鍵先生」終結者角色，太陽充其量就只是一支季後賽球隊。

從上季帶領太陽打進總冠軍賽，保羅不只是幫助教練更容易執教，更幫助幾名配角理解團隊籃球，打出個人球技和能力顛峰，包括前鋒布里吉斯、中鋒艾頓、替補控球佩恩。

保羅受傷之後，前鋒布里吉斯(右)與中鋒艾頓(左)在進攻端可能馬上就會受到影響。 美聯社

今年簽短約季中加入太陽打工替補中鋒畢永柏，去年夏天還沒有人要，但畢永柏成為保羅隊友短短一個月就打出奇蹟。畢永柏每場出賽18分鐘，場均8.5分、6.4籃板，投籃命中率6成1，畢永柏吃餅得分和場上攻防效率，比另一名替補中鋒麥基更高效，一點都不輸先發中鋒艾頓。

太陽是一支非常完整球隊，保羅當然最大關鍵人物，但沒有保羅，太陽還是很有競爭力。太陽還有另一個核心球星布克，角色球員中鋒艾頓、麥基、畢永柏，前鋒布里吉斯、克勞德、強森，後衛佩恩都是可以獨當一面，打出最棒團隊籃球，太陽這些角色今年比賽都能完美融入團隊，展現他們各種球技優勢和強項。

但如果沒有保羅，太陽將失去關鍵決勝能力和帶動性，這是季後賽痛腳，也是系列賽對決中對太陽最該擔心的事。未來六周是重要觀察期，沒有保羅，太陽如何支撐戰力，並打出相同質量團隊戰力。

太陽遭遇核心球星傷停危機，情況就像只能拚季後賽資格的湖人，湖人大前鋒戴維斯扭傷腳踝，至少需要休養4-6周，湖人接下來在季後賽卡位戰很可能掉隊。但太陽情況更糟，因為保羅無可取代，沒有保羅，太陽就只是一支非常平凡季後賽球隊。

太陽上季能拿下西區冠軍，本季繼續向上提升，保羅(前排右一)的帶領是厥功甚偉。 歐新社資料照片

太陽整個賽季都在領跑，也都沒有踩煞車跡象，上半季全員健康，沒有輪休，保羅明星賽前58場全勤。保羅右手拇指骨折是個意外，但也是天命，他今年很有機會成功奪冠，因為太陽陣容天賦和完整性都達到隊史顛峰，團隊合作和防守強度也都是聯盟數一數二，只要保羅健康、耐戰，太陽在季後賽會成為一支更可怕球隊。

太陽爭冠之路遇上無法預期的最大危機，對太陽來說，只能祈禱保羅在季後賽前健康歸隊。