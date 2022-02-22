公牛季外神操作 打造出新一代牛魔王德羅展

我不得不說，德羅展（DeMar DeRozan）為芝加哥公牛隊每一場比賽都具欣賞性，最近NBA熱門話題圍繞著他，這位11號正承接23號喬丹（Michael Jordan）、1號（Derrick Rose）位置，成為公牛隊看板。他已在聯盟打滾13年，去年以自由球員加盟，竟繳出生涯顛峰的數據，我們來探討一下這號人物。

今年公牛隊只要球運過半場，交到德羅展手裡就是一連串驚奇，高效率與節奏的絕佳控制，運球、假動作、轉身、投籃，對手是防不勝防、毫無招架之力。本季已打 59 場比賽，我們很清楚公牛隊因季外一系列補強而重生，最大的斬獲就是德羅展，公牛隊因他而翻身老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）賺到。

缺乏教練和制服組一系列錯誤操作，讓公牛隊過去重建陷入泥沼。在沒什麼可失去的前提下，總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）和總經理佛斯利（Marc Eversley）大膽轉向自由市場，將長線轉為短線投資，物色具即戰力的現役球員，包括與馬刺隊先簽後換盤進德羅展，而今回報是立竿見影，公牛隊本季票房和東區排名持續攀升。

上周三，德羅展單場27 投 16 中砍38 分，率隊擊敗沙加緬度國王隊結束上半季。同時，他連七場得分破35分、命中率破50%登入史頁，在他之前只有張伯倫（Wilt Chamberlain）的連六場，如今德羅展低調破紀錄，與張伯倫相提並論確立巨星地位。簽下32歲的德羅展成NBA史上最超值簽約，三年8500萬美元公牛隊換來每場28.1分、51.7% 命中率，還是2022年NBA全明星賽先發，亦是年度最有價值球員的角逐者。很難想到，去年他曾向湖人隊釋出善意降價加盟，結果無疾而終。

德羅展(左)在明星賽前連7戰得35分以上，讓人頗有喬丹再現之感！ 美聯社

今年初，德羅展受訪再提及此事，他說：「為家鄉（洛杉磯）球隊效力的決定不難，況且還能與詹姆斯（LeBron James）聯手，自然是再好不過。幾年前我有過一次機會，但最後留在多倫多，沒想到幾年後加盟芝加哥，沒能成為湖人隊一員。」德羅展在南加州長大，於康普頓高中就讀時揚名全國，成各大專院校拉攏對象，包括著名的北卡羅萊納和亞利桑納州大。2008年，他以全額獎學金進南加大，過水一年以首輪第九順位轉職業進NBA。

德羅展(右二)在洛杉磯郊區長大，在南加州家喻戶曉，他季外也屢屢於組魯聯盟出賽，與其他NBA球員混搭以鍛鍊球技。 陳光立／攝影

「我從小就是湖人迷，因柯比（Kobe Bryant）我從沒錯過一場轉播。」談及往事，德羅展不排除自己對湖人的情感。季外，他在職業、業餘混搭的組魯聯盟頻亮相，與眾多南加州的NBA現役或退役球員對抗，雖從沒為洛杉磯打過一場球卻已家喻戶曉。

如今，芝加哥球迷不吝惜拋給洛杉磯之子濃濃的愛，只要德羅展一持球全場高喊：「MVP！」上一回有這種待遇，得追碩到2010-11年球賽的羅斯。回報粉絲支持，德羅展帶著史詩級表現率隊五連勝，風光飛向克里夫蘭市打全明星賽。此非僥倖，五連勝缺席者包括另一號球星拉文（Zach LaVine）、後場主力鮑爾（Lonzo Ball）和卡盧索（Alex Caruso），足以證明德羅展完全主宰，在過去15場比賽拿下10勝。

公牛隊本季轉向，將補強方針改為招募現役球員，德羅展(中)、鮑爾和卡盧索(右)的加盟讓戰績扶搖直上。 美聯社

公牛隊主帥多諾萬（Billy Donovan）對德羅展讚不絕口，他說：「很不可思議，他為球隊做的比帳面還多。中場休息時，他冷靜與隊友們討論戰術，從領導者角度觀之，德羅展幫助全員發揮奪勝，不僅止於一人單打獨鬥。」多諾萬認為，德羅展不單個人表現搶眼，也讓隊友變強，在場上充滿自信。

多諾萬解釋，德羅展的價值不僅是得分，有過人籃球智商，還有大賽的經驗與悟性，他說：「德羅展會閱讀比賽，很清楚自己該去哪裡以及做什麼，被包夾前一刻，他就事先察覺將球傳出去，對手沒機會逼迫失誤。」德羅展面對詢問，將這能力歸功於拳賽啟發，他說：「我是拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）的粉絲，我打球有一點像打拳。幾年前，我與梅威瑟有過交談，學到在球賽中分析。」能搶先一步預判，是德羅展與其他球星不同之處。

德羅展也將經驗累積，是成就今日的一大主因，他說：「身為在聯盟打滾13年的球員，我擁有較一般新人更多的信心、球感和組織能力。我曾是一名專注在得分的人，現在是只要贏，我樂意扮演任何角色。在聖安東尼奧馬刺隊三年，退居進攻端第二選擇，卻意外打開自己的其他武器。能不必投籃而贏球，我何樂不為呢？」如今，德羅展不單自己得分，也可在場上吸引防守者，為隊友製造空檔把球傳出去，全隊因他打出高水平內容。

德羅展(中)在馬刺的三個球季平均得分下滑到21分左右，但卻練出更全面的球技，傳球與組織能力都有不錯的提升。 歐新社資料照片

公牛隊還剩23場比賽，拉文有望在明星賽後復出，卡魯索經過右腕手術後進入復健，左膝蓋開刀的鮑爾，也預定在3月份回歸，全隊到齊後在德羅展帶領下，勢必又將有不同作為，我們不妨拭目以待。