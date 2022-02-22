新教頭人緣好得軍心 火腿、悍將能靠氣氛翻身？

火腿今年又再一次成功攻佔春訓時的新聞版面，只不過以前靠的是齋藤佑樹、大谷翔平及清宮幸太郎等潛力球員，這次卻是藉由新任監督新庄剛志的魅力席捲各大體育媒體。從火腿宣布由新庄接任新監督，到秋訓期間初次造訪沖繩的時尚潮男穿著開始，他的一舉一動都吸引著眾人的目光。

2月的春訓，新庄同樣藉著多年來累積的人脈，及獨特的思考模式，在一般的訓練菜單之外，多增加了許多異於他隊，且以前也沒有人做過的課程，實際貫徹Big Boss流的Enjoy野球。

20日，前中日監督谷繁元信利用到火腿訓練基地名護錄製電視節目的空擋，親自穿著護具下場，擔任「臨時教練」，對清水優心、宇佐見真吾等火腿陣中的6名捕手進行了約50分鐘的實演指導，谷繁是日職史上最多出賽3021場的捕手，拿過6次金手套獎，雖然只有短短的指導，但對於捕手這環不算強的火腿來說，也算是有些幫助。

去年才引退的齋藤佑樹(右)，日前回到火腿春訓基地名護，也擔任了打擊投手。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

春訓剛開始的2日，新庄就邀請雖是現任藝人，但曾拿下日本陸上競技選手權大會十項混合運動冠軍的武井壯，來提升一、二軍球員兩天的跑步速度；7日，由奪下過5次盜壘王的赤星憲広，來指導跑壘技巧；10日，引退後擔任阪神球隊特助的藤川球兒，在國頭的二軍訓練基地，將他著名的「火の玉ストレート」(剛速球)傳授給吉田輝星；隔天，前廣島名將，生涯有295轟的前田智徳，在練習賽前指導石井一成等人打擊；15日，新庄與來打練習賽的巨人監督原辰德進行了長時間的交談，獲得不少建議；16日，同樣是來訪客隊的中日監督立浪和義，也實際拿起球棒指導清宮；18日，剛在去年引退的齊藤佑樹回娘家造訪名護，這天他也擔任了打擊投手；最近的谷繁，則是春訓以來，新庄的第8名隊外援軍，雖然都不是很長的指導時間，但對於年輕的火腿球員來說，能獲得這些大前輩的經驗傳授，也算是有所收穫。

曾拿下日本冠軍的藝人武井壯(前排中)，是新庄剛志在春訓邀請的第一位臨時教練。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

再來就是「迴轉抽選器」決定棒次的創舉，第一次使用時台灣好手王柏融並沒有上場，19日王柏融第一次轉就轉到第4棒，這天3打數從左投手上打出1支安打，由於王柏融練習賽上場次數不多，還是得看之後正式官辦熱身賽的狀況，但從發布的影片看來，年輕球員們沒有受到去年球季多位學長離隊、監督換人等的風風雨雨影響，整體的球隊氣氛看起來十分歡樂，也非常融洽。

說到氣氛融洽，中職的富邦是今年唯一更換總教練的球隊，由人緣不錯的丘昌榮接掌兵符，還有黃泰龍及多位教練團新成員，及幾名很能融入新環境的老將如陽耀勳、王勝偉等人的加入，帶來不同的訓練方式及活力激盪，從幾支官方發布的訓練及上週隊內的全壘打大賽影片，都看得出來練習之外的輕鬆歡樂氣氛，相較於前幾年發生的春訓跑到又吐又抽筋、洋將沒準備好、胡金龍被冰等負面事件，富邦從今年春訓就開始展現出明顯不同於以往幾季的團隊氣氛。

富邦悍將新總教練丘昌榮，人緣不錯，加上幾名同樣也是新加入的教練及老將，讓富邦產生新活力，春訓至今的球隊歡樂氣氛有別於前兩季的低迷嚴肅。 聯合報系資料照片

不過在團隊氣氛之外，整個球隊的戰力才是影響季賽戰績的最重要因素，火腿跟富邦都有各自要面對的問題，火腿在幾名主力離隊後，年輕球員能否銜接的上來，而且首次掌兵符的新庄是不是真的有料，都是疑問；富邦則是有主力體能狀況老化、年輕球員接班能力、新洋將的貢獻度等不少隱憂，要解決這些問題才有提升戰績的可能性，但雖然球隊氣氛或許不是戰績好壞的主要解藥，卻也算是兩隊更換教頭後一個好的開始吧。