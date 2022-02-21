賈吉場面話已說盡 未來與洋基分道揚鑣幾成定局

封館仍是現在進行式，所有人都在問大聯盟球員究竟何時能重返球場？但除了這個最令人頭痛的大哉問外，每隻球隊、每位球員心中也都有各自的難題。身為洋基隊的「神主牌」，明星外野手賈吉（Aaron Judge）最近在訪談中就被問到一個所有人都想問的「陷阱題」：本季結束後就將成為自由球員的他到底會不會繼續留在洋基？

長年身受紐約媒體「鍛練」的賈吉當然不會輕易掉入陷阱。面對這樣的問題最好的應對之道當然是把場面話說足——但也不把話說死。從賈吉的回應中已可嗅出這樣的風向：他絕對有意願上自由球員市場待價而沽。去年十月洋基在外卡賽慘遭紅襪淘汰後，賈吉也曾說過想成為終身的「洋基人」，但在場面話說得無懈可擊後他也不忘補上一句：「但你永遠不知道未來可能發生什麼。」

而且老實說，賈吉會不會留在洋基確實不取決於他自己，而是洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）願不願意捧出大把銀子來續簽賈吉，在這一點上，就連總管凱許曼（Brian Cashman）可能都沒有太多置喙之地。去年十一月凱許曼受訪時就坦白表示，洋基還沒跟賈吉的經紀人討論過任何有關續約的議題，因為他覺得「時間有得是」。但所有人都心知肚明，在老闆還沒點頭之前，凱許曼根本沒有跟賈吉談續約的權利。

身為土生土長的子弟兵，又是當今最具人氣的球星之一，賈吉可能離開洋基這碼事聽來確實不可思議。要說子弟兵，賈吉的確是洋基近年來自選自養球員中最爭氣的一個。其他像是原也被寄予厚望的托瑞斯（Gleyber Torres，雖說他原是出身小熊，但被交易到洋基後才升上大聯盟）、捕手桑契斯（Gary Sanchez）、安都哈（Miguel Andujar）抑或是投手塞佛里諾（Luis Severino）等人，有的是因傷表現大不如前甚至長時間無法上場，有的則至今仍跨不過撞牆期。相較之下，賈吉新人年就擊出破紀錄的52發全壘打且勝場貢獻值高居全聯盟第一（8.3），去年保持健康出賽也轟了39發，WAR又位居全聯盟第十。即使前幾年因傷缺賽不少場，2018年及2019年WAR仍維持在5.1及4.6的高水準。稱賈吉為現役最強野手之一可說絕不為過。

桑契斯(右)與賈吉(左)都是洋基自家培養出來的球員，但桑契斯近年打擊狀況低迷，與球隊招牌球星之路相形漸遠。 2018 Topps Heritage 球員卡

但別忘了，兩年前跟賈吉一樣土生土長的超人氣年輕球星貝茲（Mookie Betts）就是在成為自由球員的前一年被交易到道奇。若論起貝茲在紅襪的受歡迎程度，與賈吉在洋基相比絕不遜色。而他當時已拿過MVP、四座金手套獎及三座銀棒獎的成就較賈吉猶有過之。但因為紅襪高層自知開不出令貝茲滿意的價碼，當然要壯士斷腕及早將他交易出去。如今同樣的情形當然也可能發生在洋基與賈吉身上。

當然，由於賈吉的過往表現略遜貝茲一籌，再加上年紀較長，如果進入自由球員市場，所能拿到的合約想必也不及貝茲的12年3.65億美金。但除非賈吉在今年因傷長期缺賽或陷入嚴重低潮，否則洋基想將他留下，勢必得付出高昂代價。有媒體認為賈吉的下限是去年中外野手史布林格（George Springer）跟藍鳥所簽的6年1.5億合約，這也未免太小看市場行情跟賈吉的胃口。賈吉跟他經紀人心目中的理想價碼跟合約長度，至少應該是像前幾年兩位三壘手球星——亞瑞納多（Nolan Arenado）跟洛磯續約的8年2.6億或瑞登（Anthony Rendon）跟天使簽下的7年2.45億。

賈吉想要的應該是像亞瑞納多(左)或瑞登(右)一樣的頂級合約。 2021 Topps Heritage球員卡

然而這顯然不是老闆史坦布瑞納跟總管凱許曼願意吞下的數字。第一、雖然賈吉的確名列最強野手之一，但同時他也是受傷最頻繁的球員之一。再加上今年四月賈吉就將年滿30，未來受傷的風險只會越來越大，表現下滑的可能性也將越來越高。基於這一點，跟賈吉簽六七年以上的長約絕非明智之舉。這點洋基自己恐怕體會最為深刻。他們在四年多前就曾交易來另一位外野重砲手——如今因傷幾乎只能當DH的史丹頓（Giancarlo Stanton）。當時的史丹頓年僅28，卻已是有10年長約要跑的沈重包袱。洋基選擇把這包袱背過來，如今卻是悔不當初。

洋基現在對於球員續約會那麼謹慎，跟已經被史丹頓嚴重套牢有很大的關係。 2021 Topp 球員卡

其次考慮到洋基的薪資結構，雖說在本季結束後，年薪1600萬的終結者查普曼（Aroldis Chapman）與1400萬的布局投手布里頓（Zach Britton）雙雙成為自由球員，由於八成不會續約，洋基將因此一口氣空出3000萬的薪資空間。但與此同時，洋基也還有本季表現良好且薪水低廉（215萬）的另一位布局投手格林（Chad Green）將取得自由身，再加上也將首次成為自由球員的外野手賈羅（Joey Gallo）、泰隆（Jameson Taillon）、捕手桑契斯以及即將復出的塞佛里諾（洋基對他握有1500萬的選擇權）如果都不獲續約，都會留下需要填補的重要空缺。而洋基想靠簽自由球員補上甚至升級這些空缺，都必須花更高的代價。原已承擔史丹頓與柯爾（Gerrit Cole）兩大天價合約的洋基，未來還有近幾年續約的勒梅休（DJ LeMahieu，尚有4年6000萬合約在身）、希克斯（Aaron Hicks，還有3年3000萬左右）要養，又能騰出多少預算來跟賈吉談條件？如此看來，同樣具長程火力還連兩年摘下金手套獎的賈羅相對都還可能是更好的選擇——不過前提是他要先克服來到洋基的水土不服。

洋基如果不想再砸重金在賈吉身上，與賈羅簽下較便宜的長約將會是個不錯的替代方案。 2021 Topps Gallery 球員卡

基於上述原因，賈吉繼續留在洋基的可能性實在不高，甚至可以說雙方在本季結束後分道揚鑣幾已成定局。畢竟對洋基來說，保有一定的爭冠實力並且把錢花在刀口上才是永遠的唯二要務。前者由誰來完成並不那麼重要，絕非一定得是像賈吉這樣的子弟兵。畢竟他在洋基的地位，也不像當年基特（Derek Jeter）、里維拉（Mariano Rivera）那樣無可取代。而後者更是老闆跟凱許曼時時刻刻念茲在茲的關鍵課題。畢竟說穿了，職業運動仍不過是一樁生意。