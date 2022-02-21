中職／高風險、高投報 索沙的好值得樂天押寶

樂天桃猿今年球季網羅前富邦悍將超強洋投索沙，算是重大戰力補強，過往其他球隊洋投來到桃猿，多半都能谷底反彈投出佳績，索沙傷後狀態未明，能否複製這樣的成功模式，值得觀察。

2015年統一獅洋投銳克(Zack Segovia)表現不佳，戰績2勝3敗1中繼、防禦率6.16，隔年轉戰桃猿，中文譯名改為「賽格威」，2017年賽格威豪取16勝，與羅力並列全聯盟最多勝，但防禦率4.20高於羅力無緣奪勝投王。2018年賽格威轉投中信兄弟彷彿失去魔力，防禦率高達7.13，季中遭解約後來到墨西哥聯盟打滾，2020年1月宣告退休。

2016年統一獅洋投戴倫(Darin Downs)先發10場1勝難求，苦吞5敗，防禦率6.75，球季結束未獲獅隊續約，受到桃猿青睞，2017年中文譯名改為「道恩斯」，表現脫胎換骨，拿下10勝3敗、防禦率3.49，與賽格威、史博威共組「三巨投」，也是該年桃猿封王大功臣。

賽格威(左)、史博威(中)、道恩斯(右)是2017年桃猿陣中三巨投，其中賽格威與道恩斯都是之前統一獅隊淘汰的洋將，想不到換隊後橘化為枳，表現都是判若兩人。 聯合報系資料照片

麥克爾(Michael Nix)2017年季中加盟統一獅，表現差強人意，戰績2勝5敗、防禦率5.40，隔年來到桃猿更名「尼克斯」判若兩人，拿下8勝4敗、防禦率3.72，2019年也有11勝9敗、防禦率3.86，且連兩年總冠軍賽都拿到先發勝投，絕對是桃猿三連霸功臣。

從賽格威、道恩斯到尼克斯，3洋投在統一獅投得掙扎，到了桃猿卻變了個人似的，非常神勇，而且還成了三連霸主角，實在是很有趣的議題。

2017年中信兄弟洋投肯恩(Bruce William Kern III)防禦率超過5，隔年來到桃猿登錄名變成「克恩三世」，防禦率不但降至3.28，戰績也相當輝煌，拿下13勝3敗，2019年他回鍋中信兄弟，因手肘傷勢在季前即遭解約，隨即退役當教練，當時才30歲。

克恩三世2018年在桃猿差點成為勝投及防禦率雙冠王，在此之前，他曾是連續兩年被中信提早解約的洋將，2019年一回中信又是季前就被解約。 聯合報系資料照片

包林傑(Ryan Bollinger)2019年效力富邦悍將，繳出6勝5敗、防禦率4.31的成績，隔年因傷季中遭解約，2021年桃猿簽下他改中文名為「霸林爵」，防禦率降至2.80，戰績為5勝7敗，是相當可靠的先發輪值。

紐維拉(Elih Villanueva)算是極少數從他隊轉戰桃猿，成績不進反退的洋投，2019年他雖繳出9勝3敗、防禦率2.92的佳績，不過該年總冠軍賽第5戰紐維拉先發慘遭桃猿打爆，只撐0.2局慘失8分吞敗，球季結束未獲續約，他選擇到桃猿發展，中文譯名為「威拉諾」。沒想到威拉諾一點也不「威」，2020年他先發12場只拿1勝，苦吞7敗，防禦率7.13，季後當然未獲續留。

威拉諾是少數桃猿看走眼的「回收洋投」，不但沒辦法讓他投得更好，而且狀況更加惡化。 聯合報系資料照片

過去那麼多例子說明，別人不要的洋投，到我桃猿這邊馬上起死回生，但索沙不太一樣的是，2019、2020年他在富邦悍將表現相當神勇，2020年甚至單季豪取15勝、僅5敗，然而去年季初比賽就傷了左膝，並進行前十字韌帶重建手術，這傷非同小可，傷癒復出還剩幾成功力實在難以預料，加上今年7月他將滿37歲，年紀已不小了，球速、球威是否隨著年紀漸長有所退化，也是觀察重點。

樂天桃猿目前有4洋投，包括3先發索沙、霸林爵、狂威，還有1救援豪勁，豪勁把守最後一道防線，應會佔有一席之地，霸林爵去年表現沒話說，又具左投優勢，可望佔另一席，狂威去年季末表現超神勇，最後5場先發，戰績2勝0敗、防禦率0.84，別忘了，2017-2020年這4季，他可是都待在大聯盟的投手，能力不在話下，只要適應台灣職棒環境和氣候，絕對能繳出佳績。

也就是說，索沙如果退化不少或受舊傷影響，不復往昔雄風，不見得能一直待在先發輪值，可能作為第4名洋將；相反地，索沙若投出像富邦時期的鬼神成績，那就是桃猿球團賭對了，畢竟索沙今年薪水比富邦時期砍不少，假設這底投資能獲得豐碩回報，對索沙和球團而言絕對是雙贏局面。