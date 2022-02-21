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日職／18年來首次「唯一FA」 又吉克樹能破魔咒？

聯合新聞網 / Hiyan
又吉克樹去年底轉隊到軟銀，是日本職棒繼2003年之後、相隔18年的「唯一國內FA」轉隊。他的加入勢必讓軟銀牛棚如虎添翼，不過岩嵜翔一旦復活，真正的贏家還很難論斷。 擷圖自又吉克樹推特
又吉克樹去年底轉隊到軟銀，是日本職棒繼2003年之後、相隔18年的「唯一國內FA」轉隊。他的加入勢必讓軟銀牛棚如虎添翼，不過岩嵜翔一旦復活，真正的贏家還很難論斷。 擷圖自又吉克樹推特

31歲的又吉克樹職棒生涯雖然尚未拿過任何個人獎，也不是知名度特別高的選手，不過去年底他成為整個日本職棒唯一行使FA（自由球員）轉隊的選手，同時也是史上第一名日本獨立聯盟出身的FA轉隊選手，具有特別的歷史意義。

近10年的日本職棒FA市場不能說沉寂，2008年之後每年幾乎都至少有3名選手以上透過FA轉隊到其他NPB球團。2016年包括台灣旅日選手陽岱鋼從日本火腿轉戰讀賣巨人，總計有5名FA選手轉隊，甚至到了2017年連續兩年都有5人FA轉隊。不過到了2020年只剩2人，而且是梶谷隆幸、井納翔一兩名同球團轉到同聯盟同一對手球團（橫濱DeNA→讀賣巨人）。自此之後，2021年更是只剩又吉克樹1人（中日→軟銀），包括大瀨良大地、九里亞蓮、梅野隆太郎等指標球員都選擇續留，FA市場的確不似前幾年那般蓬勃。

日本職棒的FA制度實行已經將近30年，從1993年到2021年這29年當中只有1人國內轉隊的「唯一FA」只發生過4次。除了去年底的又吉克樹之外，分別是1998年的武田一浩（大榮→中日）、2000年川崎憲次郎（養樂多→中日）以及2003年的村松有人（大榮→歐力士），長期來看效果都不太好。

武田一浩轉隊前的1998年以還以13勝拿下洋聯勝投王，因此是一名相當炙手可熱，最後他獲得3年總值4億5,000萬日圓的合約，轉到明治大學前輩星野仙一監督帶領的中日龍。結果3年合約之中，他只有在加入中日第一年拿下9勝10敗、防禦率3.50，成績稱得上差強人意，往後2年因傷各自只有3勝6敗。不過第一年與山本昌、野口茂樹、川上憲伸組成強力先發輪值，幫助中日龍奪下央聯優勝，有一定程度的貢獻。

川崎憲次郎則是明顯失敗的例子。川崎在90年代也是一名實力派的投手，1998年在養樂多以17勝拿下勝投王並獲得澤村賞。在養樂多最後一個球季他雖然只有8勝，不過其中有5勝來自於巨人隊，加上生涯對戰巨人的優異表現因而被中日龍隊相中，希望他能扮演「巨人殺手」的角色。而當時的中日龍監督也是星野仙一。2000年底他以4年8億日圓加盟中日龍，中間換過星野仙一、山田久志、落合博滿等3名監督，卻只有2004年在一軍出賽3場比賽，帶著0勝1敗、防禦率34.71的不名譽成績引退。2003年還發生中日龍球迷因為不滿川崎領高薪毫無貢獻批評為「薪水小偷」，明星賽將他惡搞變成央聯票選先發第一名的事件。

村松有人現役時代是一名巧打俊足的外野手，也是太平洋聯盟代表性的第一棒。他在生涯累積270次盜壘成功，1996年曾以58次盜壘成功獲得盜壘王，2002年的大榮對歐力士在台北的海外試合，村松有人還是大榮鷹隊一員，2003年底就行使FA轉隊到了歐力士。雖然在他加盟之後，歐力士戰績並沒有因此提升，排名幾乎都是B級，不過村松有人個人表現並不差，5年當中有3度達成單季百安，2度單季3成打擊率，只是當時歐力士正處低迷期，村松有人的加入也無力改變。有趣的是，2008年季末村松有人因為與大村直之交易又重回到老東家，並且從2014年一路擔任教練至今。

不過，與過去的武田一浩、川崎憲次郎、村松有人都是金錢補償不同，相隔18年的「唯一國內FA」又吉克樹這次是唯一帶有選手補償的例子。又吉克樹以4年6億日幣的合約加盟軟銀鷹，除了他個人能投出什麼樣的成績，倍受矚目之外，中日龍因此獲得前洋聯中繼王岩嵜翔作為補償人選，是否會因此反而成了贏家，也引起關注。

岩嵜翔2017年繳出6勝3敗，2救援，46中繼點，防禦率1.99的超優成績，拿下洋聯中繼王。雖然因為出賽過於頻繁而受傷，不過經過手術及復健後，2021年球季他出賽48場，拿下2勝5敗，6救援，16個中繼點，防禦率雖仍是偏高的4.17，不過已有復活跡象。兩大牛棚投手的互換形式，今後兩人的活躍程度以及對軟銀、中日兩球團的利弊得失，有待時間去驗證。

軟體銀行鷹 中日龍

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