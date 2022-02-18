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20年前姚明熱、10年前林來瘋 下一個華人球員在哪？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
全球華人眾多，其中喜歡打籃球的族群當然是非常龐大，而且從民國10年開始就有派隊參加國際賽，但至今也只有姚明(左)和林書豪(右)兩人在籃球最高殿堂NBA闖出名堂，這實在是讓不少華人沮喪。 歐新社資料照片
全球華人眾多，其中喜歡打籃球的族群當然是非常龐大，而且從民國10年開始就有派隊參加國際賽，但至今也只有姚明(左)和林書豪(右)兩人在籃球最高殿堂NBA闖出名堂，這實在是讓不少華人沮喪。 歐新社資料照片

2002年姚明以選秀狀元進入NBA，開啟大陸籃球狂潮和NBA市場產業，姚明為NBA休士頓火箭效力九年，2011年因為腳板應力性骨折多次開刀未癒宣布退休。

姚明旋風10年，大陸籃球市場翻了數百倍，更讓NBA超級巨星「俠客」歐尼爾又愛又恨。因為姚明靠著超人氣和龐大大陸市場，多次當選西區明星隊先發中鋒，把正值生涯顛峰俠客擠出先發。俠客非常聰明，不與姚明為敵，反而稱兄道弟，拉攏自己形勢。形勢比人強，承認並接受姚明超人氣+受到亞裔、華人球迷歡迎，對俠客並沒有任何損失。姚明帶動大陸10年NBA旋風，大陸市場迅速飆升成為NBA在美國之外全球第二大市場。

姚明(右)與歐尼爾(左)的對決成功製造話題，讓NBA賽事爆發性地襲捲中國市場。 歐新社資料照片
姚明(右)與歐尼爾(左)的對決成功製造話題，讓NBA賽事爆發性地襲捲中國市場。 歐新社資料照片

走過NBA姚明世代，林書豪2012年在紐約打出「林來瘋」狂潮，延續華人在NBA超凡熱力，同時展現亞裔球員在NBA影響力。林書豪從天而降，哈佛大學畢業高材生，NBA落選新人，靠著NBA夏季聯盟打出名堂，掙到一分NBA底薪合約加入金州勇士，開始「林來瘋」10年傳奇。

林來瘋崛起故事全世界耳熟能詳，連台灣傳統市場阿嬤，從來不看籃球婦女、宅男都知道林書豪在NBA刮起「林來瘋」。

姚明228公分超人身高和體型是他立足NBA最重要天賦，但姚明的投籃、低位技巧、籃球智商一點都不含糊，姚明在NBA打出史詩級表現載入歷史，他靠的是過人球技、球商和過人努力。

林書豪190公分，看似平凡身高和體能天賦，但林書豪內心住著巨人，擁有強大意志和追求卓越信念。林書豪在NBA證明球技，成為NBA出色球員，為華人和亞裔球員做了最完美示範，打NBA不只是靠天賦、體能、爆發力，只要定位清楚、比別人更加努力、學習過程完整，具備高球商和打球智慧，華人、亞裔球員想要在NBA競爭立足並非不可能。

林來瘋傳奇就像平地一聲雷般地炸開，不到一個月時間就成為全球最佳運動勵志故事。其實這一碗華人的籃球心靈雞湯從林書豪小時候就開始煲起，中間過程的艱苦是一言難盡，得來是非常不易。 美聯社
林來瘋傳奇就像平地一聲雷般地炸開，不到一個月時間就成為全球最佳運動勵志故事。其實這一碗華人的籃球心靈雞湯從林書豪小時候就開始煲起，中間過程的艱苦是一言難盡，得來是非常不易。 美聯社

下一個華人NBA球員在哪裏？

姚明旋風10年，大陸籃球更加開闊，產業經濟市場極致開發，旅美打高中、大學籃球年輕人驅之若騖，天賦、體能、身高讓人充滿各種幻想。19歲211公分前鋒曾凡博過去兩年曾引起許多關注，2017年透過大陸職籃CBA北京首鋼雛鷹計畫安排前往美國打高中籃球。

2020年曾凡博全美高中球員排名第73，但曾凡博並沒有依計畫升上美國大學，2020年11月傳言曾凡博承諾加盟NCAA美國大學第一級名校岡查加大學，但最終沒有進入大學就讀。

曾凡博2021年夏天轉戰NBA夏季聯盟，球技生澀，身體對抗性和攻防技巧都不成熟，空有一副NBA身材和體能條件，距離NBA愈來愈遠。像曾凡博這樣半途而廢的旅美例子，大陸比比皆是，以大陸籃球生態和現實文化，未來想要再培養出一名NBA球員難上加難。

陳信安頂著全台灣最佳籃球員的身份挑戰NBA，也只能在訓練營止步。 聯合報系資料照片
陳信安頂著全台灣最佳籃球員的身份挑戰NBA，也只能在訓練營止步。 聯合報系資料照片

林來瘋10年，林書豪成功站穩NBA，為更多華人、亞裔球員創造更接近NBA夢想。華人世界裡能站穩美國大學，未來還有不同期待的當屬台灣193公分後衛林庭謙-可惜過去兩年新冠疫情侵襲，林庭謙被迫離開美國大學，2020年轉戰大陸職籃CBA，23歲林庭謙近兩年在CBA天津打出明星身手，2022年1月當選CBA單月最佳星銳球員。

林書豪能在NBA證明自己，成功關鍵還是在完整接受四年美國大學籃球洗禮和養成，精準定位控球，加上本身籃球智商和聰明打球風格，堅持信念、永不放棄。林庭謙已經轉戰CBA大陸職籃兩年，未來再進入NBA球探雷達機率微乎其微。

林庭謙（中）因為疫情的關係沒能完成在美國大學的完整訓練，轉戰CBA之後，未來想要挑戰NBA的機會就很低了。 聯合報系資料照片
林庭謙（中）因為疫情的關係沒能完成在美國大學的完整訓練，轉戰CBA之後，未來想要挑戰NBA的機會就很低了。 聯合報系資料照片

姚明在NBA成就已不可求，林書豪成功例子在華人世界宛如奇蹟，下一個華人NBA球員幾近於零，只能讓球迷不勝唏噓。

林書豪 姚明 華裔 勇士 火箭 林庭謙

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