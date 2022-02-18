展望經典賽 「純中職」先發輪值大有看頭！

受到疫情影響，台日職棒交流賽延期，如果沒有意外的話，延到今年球季結束再打是可行方案，展望明年WBC經典賽，屆時台日賽將是許多中職年輕好手試煉舞台，國家隊教練團也可藉此交流賽找出更多可用之兵。

原本經典賽在去年舉行，因為疫情關係延到明年，經典賽是全球最頂級的棒球賽事，重要性無需贅言，2013年經典賽熱潮就是最佳例證，如今，許多老經驗的國手隨著年紀漸長或球技衰退，是該換血的時候了。

近年中職湧現許多年輕好手，好比說中信兄弟游擊手江坤宇、統一獅二壘手林靖凱，這對昔日平鎮青棒黃金二游搭檔，已被許多職棒教練、球員點名，兩人是未來國家隊最佳二游組合。

統一獅隊林靖凱（左）和中信兄弟隊江坤宇（右）可望成為新一代中華隊的黃金二游組合，傳承過去的陳鏞基+胡金龍、黃忠義+鄭昌明的中華隊優良二游傳統。 聯合報系資料照片

江坤宇和林靖凱除了在平鎮攜手奮戰，三級棒球時期也多次在國際賽合作，默契絕佳，雖然打擊火力不像過去「金鏞連線」胡金龍、陳鏞基具中長程火砲，不過內野守備好、速度快、執行戰術能力佳，功能性不輸金鏞，如果明年旅美內野手鄭宗哲、林子偉、張育成無法參賽，吳念庭又能守內野多個守備位置，可擔任活棋角色，中華隊二游防線可望交給江坤宇、林靖凱把守。

近十幾年一級國際賽事，包括奧運、12強賽、經典賽，先發投手多半交給旅外甚至業餘投手，中職投手幾乎遭邊緣化，這個現象在明年經典賽可望有所改變，在徐若熙、古林睿煬竄起後，讓球迷看到年輕世代先發投手新希望，如果身體狀況無恙、球團又願意放行，徐若熙和古林睿煬未來都有機會在國際賽登板先發。

球迷一定非常期待古林睿煬(右)、徐若熙(左)能接下潘威倫、王建民的棒子，成為中華隊未來長期且可靠的王牌投手。 聯合報系資料照片

加上王維中、江少慶、胡智為三大旅美投手回歸，還有中信兄弟前旅日左投呂彥青，搭配徐若熙、古林睿煬，明年經典賽中華隊即使不靠旅外投手，也有本錢排出「純中職」先發投手群應戰。

牛棚戰力也冒出不少新秀，2021年新人王曾峻岳表現令人激賞，今年只要維持水準，可望獲國家隊徵召征戰經典賽，另外像是吳俊偉、劉軒荅也有機會獲選，再搭配幾名旅外投手和中職資深投手，後防可用之兵不少。

統一獅「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可必定會在中華隊大名單內，還有旅日的王柏融、中信兄弟詹子賢也是外野手人選，不過也別忘了味全龍21歲小將郭天信，去年出賽112場，打擊率3成08，另有5轟、36分打點、22盜，身手全能，獲選外野手金手套和最佳十人獎，他也有機會打經典賽。

統一獅隊的外野三帥若能同時中華隊先發戰將，默契上絕對是傲視各國。 聯合報系資料照片

上一世代中華隊潘威倫、金鏞、林泓育、林哲瑄、蔣智賢、陳鴻文，已為國征戰多年，下一世代中華隊輪到2000年以後出身的球員接棒，徐若熙、古林睿煬、曾峻岳、江坤宇、林靖凱、郭天信在國內職棒各擁一片天，如果能在國際賽舞台發光發熱，對選手個人或中職而言絕對是加分的好事。