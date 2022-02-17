DH制全面實施 國聯15隊最適合的指定打擊人選

愛看克蕭、迪葛隆這些國聯投手打擊的另類球迷們，以後都要失望了，因為日前大聯盟總裁曼佛瑞宣布，球隊老闆們已經同意所有球隊未來都可以採用DH制了。但是對於那些王建民們，或是不擅長處理滾地球的老爹們，這是個天大的好消息。

和2020年的縮水賽季不同，這次國聯的十五支球隊得要為這個多出來的位置做長期規劃了，讓我們先來幫他們設想一下，誰是最合適的人選。

國聯東區

亞特蘭大勇士：歐蘇納（Marcell Ozuna）

歐蘇納 2021 Panini球員卡

歐蘇納在去年二月簽的四年大約，如今還剩下三年，總價高達5300萬美金，頗難脫手，而他在2020年以DH的身份，拿下國聯全壘打王（18）和打點王（56），成為史上唯一一位國聯DH銀棒獎得主。雖然他在2021年表現不佳，滑壘時導致手指骨折，又在養傷期犯下家暴罪，但他在冬季多明尼加聯盟中拿下MVP頭銜，打擊率和長打能力都回復水準。勇士隊並沒有留下去年季後賽的英雄羅薩里歐（Eddie Rosario），反而和杜瓦（Adam Duvall）續約，並希望能和索勒（Jorge Soler）達成共識，讓他成為未來的先發右外野手。等亞古納（Ronald Acuna）在五月歸陣後，勇士隊外野三個位置都有人了，歐蘇納絕對是DH的最佳人選。

邁阿密馬林魚：卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）和古柏（Garrett Cooper）

古柏 2021 Topps 球員卡

卡斯特蘭諾斯在選擇離開紅人後，成為市場上的搶手貨。如果吉總和老闆雪曼（Bruce Sherman）願意給總管伍佩琴比較大的支票簿，他們是有機會讓卡斯特蘭諾斯回到家鄉的。他在上季締造了生涯打擊率、全壘打數和攻擊指數新高，而且他今年也才30歲。不過他的防守向來不理想，2021年的防守貢獻分數（DRS）和終極區域評價（UZR）都是-4以上，把他擺在DH剛剛好。但如果沒能挖到卡斯特蘭諾斯，其實內部有好幾個可能人選，從古柏、阿吉拉爾（Jesus Aguilar）到安德森（Brian Anderson）都會分到時間，而且以古柏最合適，他轉戰外野後已經五季，但只有DRS只有一季不是負值，在賈西亞（Avisail Garcia）和溫多（Joey Wendle）來了之後，把他擺在DH也是個選項。

紐約大都會：戴維斯（J.D. Davis）或史密斯（Dominic Smith）

戴維斯(左)、史密斯(右) 2021 Topps Heritage 球員卡

梅子軍團好不容易等到DH制出現，以解決這兩個人的防守問題。這兩位有打擊能力的選手不管擺在內野和外野，防守的效率都極為不彰，能把他們藏起來不用守備，絕對是利多。史密斯在2020年能創下生涯年，很大部份受益於原本設定打DH的塞佩達斯（Yoenis Cespedes）離陣脫逃，讓他能夠專心打擊就好。戴維斯守三壘當然是個災難，但移到外野去也好不大哪去，不讓他防守是最好的安排。不過老闆柯恩（Steve Cohen）的口袋深度幾乎沒有底限，也不能排除他們去網羅史瓦伯（Kyle Schwarber）、卡斯特蘭諾斯等大咖的可能性。而且還有一點變數，卡諾的合約還有兩年，但下季已經39歲的他還能防守嗎？把他放DH也絕對是個選項。

費城費城人：大風吹

總裁堂布勞斯基（Dave Domrowski）早已放話，下個賽季會讓多位球員輪流打DH。以他們的陣容來說是個合理的選擇，像是哈波（Bryce Harper）如果要每天都能出賽，偶爾把他擺在DH，讓他能休半天，才能容許他這種拼命三郎的打法撐完整個球季；還有捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），才剛剛和費城人續簽五年破億美金，捕手無法每天上場，但當他要休息時，球隊還需要他的打擊時，DH就是最好的選擇。另外防守平庸的兩位邊角內野手波姆（Alec Bohm）和霍斯金斯（Rhys Hoskins）也可能輪流來DH一下。這還不包括他們未來會簽下的自由球員。

華盛頓國民：史瓦伯

史瓦伯 2021 Topps 球員卡

如果史瓦伯沒有在六份月他狀況破表時受傷，然後國民沒有崩盤，小胖熊可能現在還是國民隊的一員。據報導史瓦伯原本是有意願續留華盛頓的，所以他以自由球員的身份重回國民懷抱也有機會。但如果國民隊要在現有球員中尋找，古巴外野手赫南德茲（Yadiel Hernandez）和新人捕手亞當斯（Riley Adams）都是可能人選。赫南德茲上季證明當他能每天上場時，他的球棒是正面幫助，但防守則是大大扣分，這種人當然擺在DH最好。亞當斯下季要和從道奇來的頂尖大物魯伊茲（Keibert Ruiz）競爭第一號捕手工作，如果輸掉的話，還可以用DH來利用他的怪力。

國聯中區

芝加哥小熊：一堆人

小熊在季外簽下高姆斯（Yan Gomes），就是要當康崔拉斯（Willson Contreras）的備胎，因為康崔拉斯和小熊續約談判正因勞資對立而停擺，如果他留下，那未來他擔任DH的機會是肯定的。他在近四年年年的蹲捕局數都超過八百局（2020年除外），如果把他防守的負擔減輕，那他的棒子會大到甚麼程度？很有想像空間。小熊隊還在市場上尋找游擊手中，表示他們還是希望讓何納（Nico Hoerner）回二壘，從白襪隊交易過來的馬德里哥（Nick Madrigal）就可能因為對戰考量去當DH。當然從洋基隊過來的弗瑞茲爾（Clint Frazier）和從克里夫蘭撿來的拉米瑞茲（Harold Ramirez）也都是潛在人選。

辛辛那提紅人：也是一堆人

蘇亞雷茲（右）、穆斯塔卡斯（左） 2021 Topps 球員卡

他們的DH人選有兩種，其一是老將，像瓦托（Joey Votto）、蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）和穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），另一種是打擊明顯優於防守的，像溫克（Jesse Winker）或史蒂芬森（Tyler Stephenson）。上季新人王英迪亞（Jonathan India）肯定佔據二壘先發地位，讓三位老將得要瓜分其餘的上場時間，穆斯塔卡斯在三壘的防守看似優於蘇亞雷茲，而把老蘇擺在游擊的實驗，在上季明顯失敗，偏偏這幾個人都有重砲能力，DH位置就變得很好用。溫克在各種進階數據的守備分析中，都是個糟糕的左外野手，但上季的打擊卻是生涯年，根本就是天生的DH人才。此外史蒂芬森也是個活棋，紅人隊送走兩屆金手套捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart），就是要扶正史蒂芬森，卻又三不五時把他擺去一壘做實驗，未來去嘗試放在DH，幾乎是肯定的。

密爾瓦基釀酒人：外野群加上日浦

日浦坎斯頓 2021 Topps Stadium Club 球員卡

目前從帳面上看起來，釀酒人隊有四個主力外野手，其中最年輕的泰勒（Tyrone Taylor）在新球季的角色只會比上季更吃重，這使得葉力奇（Christian Yelich）、肯恩（Lorenzo Cain）和瑞福洛（Hunter Renfroe）得要玩大風吹遊戲，這時新出現的DH位置自然可以解決難題。此外日浦坎斯頓的防守一直不算傑出，而2021年的進攻大衰退讓他連先發位置都失去，釀酒人隊當然會考慮減輕日浦的工作負擔，把他放入DH的輪值中。

匹茲堡海盜：筒香嘉智

筒香嘉智 2021 Panini 球員卡

加入海盜隊的筒香終於找到和製大砲的球感，在短短43場比賽就打了8轟，平了之前一年半的總和，另外還有25分打點，讓海盜隊又給了筒香一年四百萬的合約。他在右外野的防守不算令人放心，讓他去當DH，把防守位置讓出來給年輕人，是最好的做法。

聖路易紅雀：又是一堆人

紅雀隊的農場出了兩個頂級的進攻型新秀—亞培茲（Juan Yepez）和高曼（Nolan Gorman），但剛剛上大聯盟就直接擺DH相對罕見，也許他們兩位也得上場守備，反而是努特巴爾（Lars Nootbaar）和迪隆（Paul DeJong）這兩個失去位置的老將也會爭奪DH的上場時間，當然總教練也可以讓亞瑞納多（Nolan Arenado）、戈爾史密特（Paul Goldschmidt）、歐尼爾（Tyler O’Neill）和卡爾森（Dylan Carlson）也可以在輪休時來客串DH，給了教頭戰術設定的空間。

國聯西區

亞歷桑那響尾蛇：比爾（Seth Beer）

比爾 2020 Topps Heritage 球員卡

從太空人被交易過來的比爾從大學時期就是個打擊高手，但他在一壘位置的順位排在沃克（Christian Walker）和史密斯（Pavin Smith）後面，但如果他真能如同上季九月那短短幾天中表現得那麼好—9打數就有4支安打，其中兩支是長打，包括大聯盟史上第129支首打席就是全壘打的成就，那響尾蛇一開季就用他當DH，看起來也是合理的事情。

科羅拉多落磯：史瓦伯

落磯總經理史密特（Bill Schmidt）說過：「在高地打球，我們得跟其他球隊想法不同。我們會用輪班的方法。」不過如果他們真的簽到史瓦伯，他可以在左外野和一壘間移動，讓洛磯隊對布雷克蒙（Charlie Blackmon）、克隆（C.J. Cron）、利亞德（Sam Hilliard）和塔比亞（Raimel Tapia）來進行輪調。如果真的簽下克魯茲（Nelson Cruz）這種純DH，反而失去彈性。

洛杉磯道奇：透納（Justin Turner）和波拉克（A.J. Pollock）

透納 2021 Topps 球員卡

這幾年道奇隊最引以為傲的就是陣容的多元性，許多主力都可以斜槓守位，可以肯定道奇也不會讓DH獨尊一人。在道奇搶在勞資協商前就和泰勒（Chris Taylor）完成續約，表示這趨勢會持續下去，那陣中最資深的透納和數度因為大腿筋拉傷而進入傷兵名單的波拉克是最可能瓜分DH時間的人，不過羅伯茲教練幾乎每天排出的先發陣容都會不同，所以屆時一季下來，有十個人打過道奇的DH打席，也不用太奇怪。

聖地牙哥教士：克魯茲

年輕的教士隊在賽季最後大崩盤，如果當時陣中有像41歲的克魯茲這種資深老將壓陣，也許休息室的氣氛不至於如此分崩離析。不過如果教士隊無法及時把荷斯默（Eric Hosmer）的巨約交易出去，大概就擠不出合理的價碼去簽克魯茲，除非他們能用冠軍戒指當誘餌，釣克魯茲上鉤。

舊金山巨人：邦茲（Barry Bonds）

邦茲 1995 Topps 球員卡

在邦茲第十度被拒於古柏鎮門外後，就有當地媒體問巨人，能不能在新賽季重簽邦茲，讓他重新再獲得名人堂提名資格。即使已經57歲高齡，也許邦茲都還能凹到四成上壘率。當然這是玩笑話，巨人隊內部就已經有弗洛瑞斯（Wilmer Flores）和拉夫（Darin Ruf）兩個可能人選，而他們在市場上對史瓦伯有高度興趣也是公開的事，所以邦茲這件事，我們還是當成一個夢想就好。