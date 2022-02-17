哈登再遇莫雷飆分模式解禁 76人奪冠不用等76年

哈登（James Harden）正式回到76人總裁莫雷（Daryl Morey）的麾下，兩人在費城的再次合作，眼下看來就像是每76年才來一次的「哈雷」彗星一樣，有種久違的期待。過去哈登在莫雷八年的操盤之下，一路從第六人變成第一主將MVP，莫雷雖然沒有上場打球，但在哈登的職業生涯之中，沒有人和他合作的時間比莫雷更久。再熟悉不過的兩個人，而今在76人重會，是否會迅速結束費城球迷對冠軍的漫長等待？

76人上一次奪冠是在1983年，為了終結已持續了快40年的冠軍荒，費城球迷一度把希望寄託在安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）身上，相信他們的雙星架構會是解方。但輪流受傷、打法不合加上運氣欠佳，最終這兩人還是拆夥了。而在哈登加入之後，雖然不能保證立刻奪冠，但至少會有兩大明顯的短期效應可以期待。

一、終結鬧劇的定心丸

西蒙斯本季在76人的態度是寧可被罰到爆，也不願意與球隊合作，搞到莫雷威信大減，還好這個燙手山竽總算處理掉。 美聯社

從總裁莫雷的角度來講，在其任內發生的西蒙斯風波已經嚴重動搖了他的威信，想要解決內部不合的問題，同時又得鞏固自己的領導地位，就得靠一筆漂亮的交易。最終，莫雷硬是等到了最適合出手的時機，沒有草草賠售陣中的全明星球員而弄得自己灰頭土臉。換來比西蒙斯更大牌的哈登，算是暫時穩住了莫雷的位子。

而從球員磨合的角度來說，季中才加入一名統治級的主將，對76人確實會是強大的挑戰，全隊必須要做出相應的調整。但因為陣中有老經驗的總教練瑞佛斯（Doc Rivers）帶隊，應該能夠壓得住陣腳。加上安比德對於西蒙斯詬病已久，現在總算甩開了這樣的心理負擔，在短時間之內也會為球隊帶來新鮮的刺激感和合作契機。在這段交易後的蜜月期，球員的心態可以預期是往正面的方向發展。

76人目前的戰績不過排在東區第五，想要立刻變身成為奪冠熱門，他們還有很多要證明自己的地方。但這一季76人的排名之所以上下起伏，主要還是因為球隊內閧，媒體話題都抓著西蒙斯不放，全隊上下的努力也因此失焦。現在哈登確定入隊之後，終於徹底結束這場鬧劇，讓全隊從總裁到球員都先吃下了一顆定心丸。

二、加強火力的三分雨

要耐心等西蒙斯拿出勇氣投進一顆三分球的等待時間，哈登可能都投進100球了。能讓哈登有瘋狂投三分球的空間，76人真是最適合的地方。 美聯社

做為開啟聯盟極端三分風潮的代表人物之一，莫雷有能力重現當年火箭的三分雨特色。從球隊的隊型及戰術來看，依照莫雷先前的習慣，將會對哈登的飆分模式大開綠燈，76人三分貧投的狀況可望因此獲得立即的改善。

目前76人平均每場投進10.9個三分球，全聯盟排名倒數第三，和第一名的勇士（14.6個）差了快4個。平均出手僅30.7次，全聯盟倒數第二，和出手最多的灰狼（41.5次）差了10次以上，三分球確實不是本季76人的攻堅利器。

先前他們的三分火力主要靠先發的小柯瑞（Seth Curry）撐場，他離隊前正好投進了領先全隊的一百顆三分球。雖然這筆交易被迫得把小柯瑞一起打包出去，但換進來的哈登本季目前為止也已經投進102顆三分，一來一往之間，先在帳面上扯平。

而從過去的數據來看，哈登曾在火箭連三季拿下聯盟得分王，這三季他的三分出手從未低於雙位數，但到了籃網之後就直線下跌，和全盛時期相比幾乎腰斬一半。考量到哈登在籃網的進攻受限，到了76人體系之後可望徹底解禁，獲得更多的開火權，也將能夠為球隊帶來更旺盛的三分火力。

目前暫居聯盟得分王的安比德，不時能在外線秀上一手，在有了哈登這個三分活化劑之後，配合目前既有的射手馬克西（Tyrese Maxey）、格林（Danny Green）和尼恩（Georges Niang）等人，加上內線又有安比德爭搶進攻籃板，一旦讓76人的射手群打出信心，將為球隊強勢注入一波三分雨的新能量。

76人昨天被塞爾蒂克砍進25顆三分球，而他們自己僅投進8顆，最後以48分之差慘遭屠殺，差不多就是三分球的差距，等哈登能上場之後，應該不會再出現這樣的慘劇了。 美聯社

當然這一切都只是兵棋推演，就算哈登因為解禁而重啟飆分模式，他的健康及年紀仍是不利因素，而他和安比德誰才是球隊老大？這個問題也有得吵。現在76人已經宣佈要讓哈登休養到明星賽結束，想要驗收他的加盟效應能不能積累成奪冠的利多能量？確實要等哈登實際比賽之後才會有結果了。