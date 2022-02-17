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日職／債務型洋將離隊 高薪族群不再被老外佔據

聯合新聞網 / Hiyan
畢謝德（圖左）加入日職一路待在中日龍，去年底重簽了一份3年總計11億日圓的合約，單年年薪大約3億7600萬，高居NPB洋將第二高薪。 擷圖自中日龍官方推特
畢謝德（圖左）加入日職一路待在中日龍，去年底重簽了一份3年總計11億日圓的合約，單年年薪大約3億7600萬，高居NPB洋將第二高薪。 擷圖自中日龍官方推特

2022年日本職棒球季將於3月25日揭開序幕，隨著各隊正在摩拳擦掌進行春訓，全日職的薪資排行也大致底定。

樂天金鷲隊王牌投手田中將大選擇執行第2年合約續留樂天，以9億日圓續當NPB年薪王。不過去年經過一番轉折之後續留巨人軍的菅野智之，原本以8億緊追在後，卻因為投出生涯最差成績而遭到減薪2億，與田中將大的距離愈拉愈遠。

加上坂本勇人（巨人）、千賀滉大（軟銀）分別大幅加薪1億、2億，一來一往之間，菅野智之的優勢不再，變成以6億年薪與坂本勇人、千賀滉大並列全日職第三。第二高薪的是柳田悠岐（軟銀）6億2000萬日圓，他同時也是現役最高薪的打者。

另外一個值得注意的現象是，隨著軟銀清空「兩大債務」薩法提（Dennis Sarfate）、巴倫汀（Wladimir Balentien），2022年日本職棒整體薪資結構起了不小的變化，尤其是外籍助拳人逐漸消失在高薪排行榜的領先群了。

先來看一下2021年日本職棒年薪超過3億日圓的8名外籍選手：

薩法提（Dennis Sarfate）7億日圓

巴倫汀（Wladimir Balentien）5億日圓

瓊斯（Adam Jones）4.4億日圓

迪斯派（Alfredo Despaigne）4億日圓

畢謝德（Dayan Viciedo）3.5億日圓

桑奇斯（Ángel Sánchez）3.4億日圓

史莫克（Justin Smoak）3.1億日圓

葛拉西亞（Yurisbel Gracial）3億日圓

近年來洋砲巴倫汀無論在養樂多或軟銀，年年在高薪排行榜內榜上有名，不過他現在已經離開日職轉戰墨西哥聯盟。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特
近年來洋砲巴倫汀無論在養樂多或軟銀，年年在高薪排行榜內榜上有名，不過他現在已經離開日職轉戰墨西哥聯盟。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

不過到了今年，超過3億年薪的外籍選手只剩下4人

以下是2022年日本職棒年薪超過3億日圓的外籍選手：

葛維斯 （Freddy Galvis）4.2億

畢謝德（Dayan Viciedo）3.76億

查特伍德（Tyler Chatwood）3.5億

雷雅德（Brandon Laird）3.2億

最高薪的是軟銀新洋砲、大聯盟109轟的左右開弓洋砲葛維斯（Freddy Galvis）4億2000萬。中日龍內野手畢謝德（Dayan Viciedo）去年底與中日龍重簽了一份3年總計11億日圓的合約，單年年薪大約3億7600萬，今年他將邁入NPB第7年，僅次於今年進入第9個球季的迪斯派、8個球季的雷雅德（Brandon Laird），不過畢謝德可是「從一而終」，中間沒有轉過任何球隊。

古巴強打迪斯派在日本打了8個球季，包含羅德3年、軟銀5年。2019年底他與軟銀續簽2年合約之後，這兩年因傷打打停停，2020年只在一軍出賽25場，去年雖然出賽增加到80場，不過0.264打擊率、10支全壘打、41分打點，加上軟銀連霸失利、掉到第四名，因此本季年薪從4億降到2億7000萬。另一名古巴洋砲葛拉西亞去年也有傷勢困擾，在一軍只出賽37場，3億日圓降薪到2億7000萬日圓，兩人同時「失守」3億年薪的防線。

雷雅德（Brandon Laird）2019年從日本火腿轉戰羅德，去年重現長打威力，打出29支全壘打、95分打點，加薪將近1億，再度衝破3億日圓大關，以3億2000萬超越2018年的3億，締造個人8年日職生涯最高薪。

軟銀不改砸大錢本色，薩法提（Dennis Sarfate）、巴倫汀（Wladimir Balentien）不續約所騰出的薪資空間，簽下葛維斯 （Freddy Galvis）、查特伍德（Tyler Chatwood）兩名大聯盟資歷豐富的新洋將，4名超過3億的外籍洋將之中有2人是他們的新洋將。不過，最高薪的葛維斯4億2000萬年薪在整個日本職棒只能排名第十，還不及田中將大的一半。而日職已經有田中將大、柳田悠岐、菅野智之、坂本勇人、千賀滉大、淺村榮斗、山田哲人等7名選手身價超過5億年薪。

相較之下，2020年當時7億日圓的軟銀守護神薩法提是最高年薪王，2018年西武洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）也以5億高居第二，僅次於金子千尋的6億，高薪洋將極為風光。2018年除了梅西亞高居第二外，還有薩法提5億、葛雷諾（Alex Guerrero）、范登賀克（Rick van den Hurk）、迪斯派共同超過4億，全NPB薪資排名前10傑就有5名是外籍洋將。短短兩年，本土、外籍選手在高薪排行榜上有大逆轉的現象。

高薪 田中將大 菅野智之 坂本勇人 千賀滉大

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