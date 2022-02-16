中職／霸凌、家暴零容忍 好球員該要有好EQ

觀看劍拔弩張的職業運動比賽，常常因為比賽張力太大，情緒也跟著高漲。甚至場外也都有可能變得火氣大，連常常看球的網紅都發生家暴事件，更別說比賽場內的球員們。球員在場上容易發生衝突，這幾天就有台灣職籃P. LEAGUE+的拿球砸人的惡性犯規，棒球場上則是本壘衝撞或觸身球引起對壘。離開球場後，球員或許壓力無處釋放，場上打不好回家打老婆，像是近幾年國外職棒就家暴頻傳。

美國職棒在2014年時，有鑑於球員暴力事件層出不窮，而且高出其他職業運動許多，嚴重影響聯盟名聲，因此制定新的家暴防治規定，並在2015年實施。除了球員會直接遭受聯盟禁賽處罰，球員工會還可以另外提出仲裁，可能會加倍嚴懲這些球員。不過即使有了新的規定，仍有不少球員無法控制他們的脾氣，其中包含知名的火球男查普曼(Aroldis Chapman)、勝投王杰曼(Domingo German)、終結者戴森(Sam Dyson)等。而且還有許多球員，家暴被處分後影響成績，像是前小熊隊球星羅素(Addison Russell)，解禁後一蹶不振，最後黯然離開大聯盟。

羅素曾是小熊隊的明星游擊手，在家暴事件後接受治療，但已經影響他的成績，最後只能遠離家鄉到韓國延續棒球生涯。 歐新社資料照片

2021年是國際職棒異常火爆的一年，美國職棒就包含勇士隊巨砲歐蘇納(Marcell Ozuna)、國民隊4屆全明星游擊手卡斯楚(Starlin Castro)，身受家暴影響遭到禁賽20~30場不等賽事。而道奇隊的塞揚獎投手包爾(Trevor Bauer)，則是遭到指控性暴力，被無限期禁賽。日本職棒這年則是發生霸凌隊友事件，日本火腿鬥士隊的主砲中田翔，傳出對年輕選手施暴，不但遭到球隊禁賽，隨後更是被無償交易，脫下穿了13年的火腿球衣。

中華職棒球員中，家務事多是緋聞事件較多，包含統一獅林志祥，因為桃色新聞遭球隊無限期禁賽，最後自請離隊。比較嚴重的則是富邦悍將黃勝雄，原本球團一度幫其解套為舊聞、扣薪懲罰等，但隨後發現有家暴事件，富邦也立即將他釋出。另外就是球隊內部，偶有發生茶壺內的風暴，包含前兄弟象總教練陳瑞振，及中信兄弟教練陳江和，都有動手打人的事件傳出。

從上面可看出來，許多球員或是教練，無論是把場上壓力帶到場下，或是場外問題影響場內，都可能出現情緒管理的問題。現任統一獅首席教練高志綱過去接受訪問時，就曾表示「打到職棒層次，勝負的關鍵不在生理層面的技術，而在對決時的心智能量」，而且他也說：「職業選手必須面對成績壓力，要強迫自己，干擾愈多愈要堅定」、「負面情緒是專注力最大的殺手」。在在都表示球員常常要承受巨大壓力的衝擊，但重點是要從心靈層面，把專注力及態度拿出來，才能不被情緒所影響。良好的EQ除了能幫助球員在場上有好表現，在場下更是不會做出暴力行為，讓親友受到傷害，也讓自己遭受懲處。

反之，任由情緒隨易發洩的結果，輕者可能產生個人困擾，影響自己的表現；嚴重則可能傷害自己、他人及球隊。早期兄弟象球星彭政閔曾一怒之下捶電箱，讓自己受傷無法上場；La New熊林智勝更是氣到攻擊裁判，差點斷送自己職棒生涯。因此球團除了一般體能、技術訓練外，如何加強情緒管理，保持正向態度、克服壓力及增加自信也是重要課題，以往還曾有球隊找來卡內基訓練合作。

彭政閔當年沒管控好情緒，一怒之下捶了變電箱，造成手掌骨折，對自己及對球隊影響都很大，生涯未能達成200轟，這一捶是罪魁禍首。 聯合報系資料照片

現在國際上對於家暴或是球隊霸凌，幾乎已是無容忍的地步。一位好的球員除了顧及自己技術，更是要好好控管自己EQ，而且兼顧球場及家庭，沒有其他後顧之憂，才能全力以赴。可別讓這些壞情緒，將影響個人生涯發展，一時的發洩造成難以彌補的遺憾。