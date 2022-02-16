快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥凱倫被迫離去 拓荒者球迷難以割捨的一塊

聯合新聞網 / littlenosejiang
麥凱倫(右)近兩戰手感火熱，合計投籃出手37次投進24球，三分球則是15投8中，只是他已換上鵜鶘隊球衣，讓拓荒者球迷感慨萬千。 美聯社
麥凱倫(右)近兩戰手感火熱，合計投籃出手37次投進24球，三分球則是15投8中，只是他已換上鵜鶘隊球衣，讓拓荒者球迷感慨萬千。 美聯社

當所有球迷將目光聚焦於哈登（James Harden）、西蒙斯（Ben Simmons）交易案時，本賽季決定放推、失望的拓荒者球迷仍在感慨數日前雙槍之一——麥凱倫（C.J. McCollum）的離開，身為拓荒者隊球迷，你很難不欣賞這位長期被低估、口條優秀且具有魅力的球員。

從2013年以第一輪第十順位選進波特蘭，麥凱倫的NBA之路沒有像其他高順位新秀那麼順遂，眾所皆知，當時的總教練史達茲（Terry Stotts）是出了名的不愛練新秀，往往還得坐滿2年的冷板凳才能換得上場機會，而麥凱倫也不例外，他在對球迷的告別信中提到，當年自己曾向早一年進入聯盟的里拉德（Damian Lillard）抱怨：「我根本不可能在這裡先發，搞不懂他們當初選我幹嘛？」里拉德當時對他說：「我們總有一天會一同扛起這支球隊的後場、會待在這好長一段時間、會改變這個地方。」儘管當時的麥卡倫仍半信半疑，但就在隔年，2014-15的季後賽，麥卡倫初次證明了自己。

麥卡倫(右)在2013球季選秀會中被拓荒者在第10順位選中，但卻足足蹲了兩年板凳後才受到重用。 歐新社資料照片
麥卡倫(右)在2013球季選秀會中被拓荒者在第10順位選中，但卻足足蹲了兩年板凳後才受到重用。 歐新社資料照片

破繭而出

2014-15賽季，2年前拿下最佳新秀、前一年季後賽絕殺火箭的里拉德已是拓荒者冉冉升起的明日之星，而此時的麥卡倫還只是個上場時間僅15分鐘，場均得分不到7分的板凳球員。該年的拓荒者以西區第四的戰績前進季後賽，陣形卻被下位的灰熊完剋，除了當時的大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge），全員的進攻在灰熊團隊的堅實防守下陷入泥淖，前3戰就遭對手聽牌不提，更有2戰得分不超過90分。處於1勝3敗的拓荒者來到系列賽第五戰，板凳上的麥凱倫這時挺身而出，展現了如萬花筒般的進攻手段，不論拋投、切入、Catch & Shoot等技巧皆行雲流水，出手毫無猶豫，他最終砍下全場最高的33分，雖然球隊一輪止步，但麥凱倫的精彩表現也為絕望的波特蘭球迷帶來一絲希望——即便這撮希望很快就在自由球員市場上被抹滅。

人去樓空

正當拓荒者面臨先發球員艾德里奇、馬修斯（Wesley Matthews）、羅培茲（Robin Lopez）、貝頓（Nicolas Batum）全員逃走中，交易手腕不足、選秀眼光差強人意的總裁歐希利（Neil Olshey）才發現壓根沒有球星願意來波特蘭，球隊因此「被強迫」進入重整，但這也換來麥凱倫展現真正實力的舞台，15-16賽季，他從一年前的場均6.8分提升到20.8分，單打、Crossover、後撤步等技巧顯著提升，季終獎項更擠下全票MVP柯瑞（Stephen Curry），拿下年度最佳進步球員，「拓荒雙槍」之勢儼然成形，在這之後的連續7年，麥凱倫都能砍下場均至少20分、接近4助攻、4籃板的成績，也逐漸成為拓荒者陣中僅次於里拉德的靈魂人物。

拓荒者主將大逃亡之際，麥凱崙(右)把握機會大顯身手，橫空出世成為穩定並且擅傳能切的雙能衛。 歐新社資料照片
拓荒者主將大逃亡之際，麥凱崙(右)把握機會大顯身手，橫空出世成為穩定並且擅傳能切的雙能衛。 歐新社資料照片

與人們大多數認知的NBA球員不同，麥凱倫早已認真規劃起自己的退休人生，在理海大學主修新聞學的他除了多次在媒體上展現出色的談吐能力，另外也經營Podcast頻道、撰寫專欄，甚至與前隊友康納頓（Pat Connaughton）一同研究房地產投資，去年才在波特蘭所在的奧勒岡州買下一座酒莊、推出以自己為名的紅酒，場下事業已經玩出新的境界。除此之外，麥凱倫也是個熱衷的推特鄉民，當2018年季後賽拓荒者遭到鵜鶘橫掃，一位名為珍妮佛（Jennifer）的勇士球迷嗆聲：「贏得了一場季後賽再說」。麥凱倫的發言：「我正在試，珍妮佛」一夕暴紅，隔年拓荒者闖過季後賽第一輪，麥凱倫也實現了當時的諾言。

不輸「Lillard Time」的關鍵人物

里拉德以關鍵時刻的大心臟聞名，事實上，身為副手的麥凱倫也不遑多讓，2019年在里拉德以半場絕殺雷霆挺進下一輪後，得分的重擔落到了麥凱倫身上，除了在歷史性的4OT砍下41分，最後一波的進攻籃板也是由他手中拿下，並發現埋伏在外線的胡德（Rodney Hood）最終逆轉得勝。第7戰也在末節屢屢命中關鍵跳投，砍下37分9籃板，在一片不被看好下，帶領球隊殺進隊史暌違近20年的西區冠軍賽，雖然最終結局並不完美，但這支以雙槍為基石的球隊總是能不斷帶給球迷驚奇與希望。

拓荒者一代雙槍雖然沒能替波特蘭帶回冠軍，但已留給球迷無數的美好回憶。 美聯社
拓荒者一代雙槍雖然沒能替波特蘭帶回冠軍，但已留給球迷無數的美好回憶。 美聯社

只可惜雙槍的組合最終仍走向了盡頭，防守上的短板在多年磨合後仍無法改善，上賽季在向暴龍交易得來鮑威爾（Norman Powell）後，拓荒者等同放棄了防守，成了名副其實的玻璃大砲，戰績也證明這樣的陣容難以在高強度的季後賽生存，最終迎來今日出清的局面。身為拓荒者球迷，除了奢望球隊在清出薪資空間後得以迅速重整、來年重返競爭行列，也祝福麥凱倫能夠在他鄉展露頭角，有朝一日重返Moda Center時可以再次沐浴波特蘭球迷的熱烈掌聲。

拓荒者 C.J. McCollum Damian Lillard

相關新聞

中職／霸凌、家暴零容忍 好球員該要有好EQ

觀看劍拔弩張的職業運動比賽，常常因為比賽張力太大，情緒也跟著高漲。甚至場外也都有可能變得火氣大，連常常看球的網紅都發生家暴事件，更別說比賽場內的球員們。球員在場上容易發生衝突，這幾天就有台灣職籃P.

麥凱倫被迫離去 拓荒者球迷難以割捨的一塊

當所有球迷將目光聚焦於哈登（James Harden）、西蒙斯（Ben Simmons）交易案時，本賽季決定放推、失望的拓荒者球迷仍在感慨數日前雙槍之一——麥凱倫（C.J. McCollum）的離開，

溜馬拆雙塔加速重建 黃金後場確立擘畫未來藍圖

溜馬雙塔，在歷經五年共三任總教練的實驗下，終於在剛回鍋的總教練卡萊爾（Rick Carlisle）任內宣告拆夥。 中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）被溜馬送到沙加緬度國王換取據稱足

請神容易送神難？ 獨行俠難容雙星並行

在將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送往華盛頓巫師隊後，達拉斯獨行俠隊承認「歐陸雙星」計畫失敗告終，如今確定是圍繞唐西奇（Luka Doncic）打造奪冠陣容，只是這代價是高還是低，

日職／陽岱鋼回不去了？春訓後野手重返非常稀少

日職春訓已到2月中，下一階段就是隊內外的練習熱身比賽，各隊的戰力規劃也已告一段落，從現在到開幕前的這段時期，會再持續進行的可能就是洋將方面的補強，至於本土球員的陣容部分大致底定，也就是說去年季後被戰力

風險與報酬之間拿捏 籃網、76人各自承擔結果

眾所矚目的西蒙斯（Ben Simmons）究竟何時會被交易，這個答案總算在2021-22球季的季中大限落幕。在這筆交易案中籃網將哈登（James Harden）跟老將米爾賽普（Paul Millsap

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。