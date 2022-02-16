麥凱倫被迫離去 拓荒者球迷難以割捨的一塊

當所有球迷將目光聚焦於哈登（James Harden）、西蒙斯（Ben Simmons）交易案時，本賽季決定放推、失望的拓荒者球迷仍在感慨數日前雙槍之一——麥凱倫（C.J. McCollum）的離開，身為拓荒者隊球迷，你很難不欣賞這位長期被低估、口條優秀且具有魅力的球員。

從2013年以第一輪第十順位選進波特蘭，麥凱倫的NBA之路沒有像其他高順位新秀那麼順遂，眾所皆知，當時的總教練史達茲（Terry Stotts）是出了名的不愛練新秀，往往還得坐滿2年的冷板凳才能換得上場機會，而麥凱倫也不例外，他在對球迷的告別信中提到，當年自己曾向早一年進入聯盟的里拉德（Damian Lillard）抱怨：「我根本不可能在這裡先發，搞不懂他們當初選我幹嘛？」里拉德當時對他說：「我們總有一天會一同扛起這支球隊的後場、會待在這好長一段時間、會改變這個地方。」儘管當時的麥卡倫仍半信半疑，但就在隔年，2014-15的季後賽，麥卡倫初次證明了自己。

麥卡倫(右)在2013球季選秀會中被拓荒者在第10順位選中，但卻足足蹲了兩年板凳後才受到重用。 歐新社資料照片

破繭而出

2014-15賽季，2年前拿下最佳新秀、前一年季後賽絕殺火箭的里拉德已是拓荒者冉冉升起的明日之星，而此時的麥卡倫還只是個上場時間僅15分鐘，場均得分不到7分的板凳球員。該年的拓荒者以西區第四的戰績前進季後賽，陣形卻被下位的灰熊完剋，除了當時的大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge），全員的進攻在灰熊團隊的堅實防守下陷入泥淖，前3戰就遭對手聽牌不提，更有2戰得分不超過90分。處於1勝3敗的拓荒者來到系列賽第五戰，板凳上的麥凱倫這時挺身而出，展現了如萬花筒般的進攻手段，不論拋投、切入、Catch & Shoot等技巧皆行雲流水，出手毫無猶豫，他最終砍下全場最高的33分，雖然球隊一輪止步，但麥凱倫的精彩表現也為絕望的波特蘭球迷帶來一絲希望——即便這撮希望很快就在自由球員市場上被抹滅。

人去樓空

正當拓荒者面臨先發球員艾德里奇、馬修斯（Wesley Matthews）、羅培茲（Robin Lopez）、貝頓（Nicolas Batum）全員逃走中，交易手腕不足、選秀眼光差強人意的總裁歐希利（Neil Olshey）才發現壓根沒有球星願意來波特蘭，球隊因此「被強迫」進入重整，但這也換來麥凱倫展現真正實力的舞台，15-16賽季，他從一年前的場均6.8分提升到20.8分，單打、Crossover、後撤步等技巧顯著提升，季終獎項更擠下全票MVP柯瑞（Stephen Curry），拿下年度最佳進步球員，「拓荒雙槍」之勢儼然成形，在這之後的連續7年，麥凱倫都能砍下場均至少20分、接近4助攻、4籃板的成績，也逐漸成為拓荒者陣中僅次於里拉德的靈魂人物。

拓荒者主將大逃亡之際，麥凱崙(右)把握機會大顯身手，橫空出世成為穩定並且擅傳能切的雙能衛。 歐新社資料照片

與人們大多數認知的NBA球員不同，麥凱倫早已認真規劃起自己的退休人生，在理海大學主修新聞學的他除了多次在媒體上展現出色的談吐能力，另外也經營Podcast頻道、撰寫專欄，甚至與前隊友康納頓（Pat Connaughton）一同研究房地產投資，去年才在波特蘭所在的奧勒岡州買下一座酒莊、推出以自己為名的紅酒，場下事業已經玩出新的境界。除此之外，麥凱倫也是個熱衷的推特鄉民，當2018年季後賽拓荒者遭到鵜鶘橫掃，一位名為珍妮佛（Jennifer）的勇士球迷嗆聲：「贏得了一場季後賽再說」。麥凱倫的發言：「我正在試，珍妮佛」一夕暴紅，隔年拓荒者闖過季後賽第一輪，麥凱倫也實現了當時的諾言。

不輸「Lillard Time」的關鍵人物

里拉德以關鍵時刻的大心臟聞名，事實上，身為副手的麥凱倫也不遑多讓，2019年在里拉德以半場絕殺雷霆挺進下一輪後，得分的重擔落到了麥凱倫身上，除了在歷史性的4OT砍下41分，最後一波的進攻籃板也是由他手中拿下，並發現埋伏在外線的胡德（Rodney Hood）最終逆轉得勝。第7戰也在末節屢屢命中關鍵跳投，砍下37分9籃板，在一片不被看好下，帶領球隊殺進隊史暌違近20年的西區冠軍賽，雖然最終結局並不完美，但這支以雙槍為基石的球隊總是能不斷帶給球迷驚奇與希望。

拓荒者一代雙槍雖然沒能替波特蘭帶回冠軍，但已留給球迷無數的美好回憶。 美聯社

只可惜雙槍的組合最終仍走向了盡頭，防守上的短板在多年磨合後仍無法改善，上賽季在向暴龍交易得來鮑威爾（Norman Powell）後，拓荒者等同放棄了防守，成了名副其實的玻璃大砲，戰績也證明這樣的陣容難以在高強度的季後賽生存，最終迎來今日出清的局面。身為拓荒者球迷，除了奢望球隊在清出薪資空間後得以迅速重整、來年重返競爭行列，也祝福麥凱倫能夠在他鄉展露頭角，有朝一日重返Moda Center時可以再次沐浴波特蘭球迷的熱烈掌聲。