厄文夢魘難解 籃網驚世交易可能白忙一場

拉斯維加斯賭城奪冠盤口第一熱門布魯克林籃網最近吞下11連敗，東區排名掉到第八。不到三周時間，籃網從東區第一跌到第八。籃網戰力一路下挫，杜蘭特傷停至少4-6周是主因，但哈登在籃網打得並不開心要求離隊也是重要病因，球隊氛圍一直不好，凝聚力不夠，傷病滿營，這一切當然不能全怪後衛厄文。但「厄文夢魘」卻是布魯克林籃網難除噩夢。

杜蘭特至少還要1-2周才能傷癒復出，剛從76人交易過來前鋒西蒙斯還沒上場，三分射手小柯瑞、中鋒佐蒙德也能增加籃網陣容深度，提升完整性。

籃網決定在2月10日球員交易截止日前「交易哈登」，目的是拯救這個賽季，籃網2021年1月不計代價換來哈登，組建「超級三巨頭」，唯一目標就是總冠軍。但杜蘭特傷停，哈登又不想跟厄文、杜蘭特、球隊繼續一起努力情況下，交易哈登更換核心陣容是不得已的改變。

哈登(左)會想離開籃網，大概是非常明白再跟厄文(右)這樣搞下去，別說拿冠軍了，能不能擠進季後賽還是問題，不如到76人更有前途。 美聯社

籃網只要健康 陣容還是非常豪華、

籃網星光傲人、天賦滿滿。杜蘭特、厄文、西蒙斯是籃網最新鐵三角，米爾斯、小柯瑞是聯盟最頂級三分射手，葛里芬、克雷斯頓、艾德里奇、夏普是內線主力，防守尖兵布朗和菜鳥奇兵湯馬斯隨時都能派上用場，隨插隨用。這還不包括不一定能趕在季後賽傷癒歸隊的三分射手哈里斯。

對籃網和決策高層來說，「厄文夢魘」或許比「哈登不開心」更加麻煩，更為難解。對執教能力、用人飽受爭議的籃網教練奈許來說，送走「麻煩哈登」很簡單，但要解除「厄文夢魘」並不簡單。

厄文依舊堅持不打疫苗 不能在主場出賽

厄文今年球季為籃網出賽14場，籃網4勝10敗。厄文場均24.1分、5.4助攻、4.8籃板，投籃命中率4成5，三分命中率3成68，表現仍是明星水平，個人狀況和穩定性無可挑剔。

但厄文只打客場不能在主場出賽，打打停停影響用人調度和團隊默契，籃網還為厄文特別開了「特權」大門，哈登心理不爽更多付出承擔，也不意外。交易哈登，決策簡單，而且哈登得分能力出色賣相不差。但厄文為籃網帶來各種夢魘，只會增加籃網接下來各種難以預期困窘。

厄文(右)本季表現還是相當優異，但在球隊傷兵滿坑滿谷的情況下，他還是堅持不肯打疫苗，只能在客場出賽，一直打打停停不但影響了球隊的調度，也可能打亂隊友的節奏。 美聯社

1、厄文打打停停，只打客場不打主場，籃網所有角色球員「敢怒不敢言」，他們都不是哈登，有足夠分量和地位可以表態，大家只能隱忍。籃網交易哈登，並不能改變球隊氛圍和休息室文化。

2、籃網完成哈登交易，角色重疊更多，除了浪費更多天賦，教練用人調度會更困難。小柯瑞和米爾斯都是頂尖三分射手，兩人作用和能力相仿，重疊太多，極具潛力菜鳥後衛湯馬斯更難上場。中鋒佐蒙德籃板和禁區角色，也會影響葛里芬、克雷斯頓場上空間和角色，西蒙斯到來，可能會讓防守苦工布朗失去輪換角色。

3、杜蘭特顯然壓不住陣腳，領導能力和領袖魅力都要重新被檢視。杜蘭特生涯始終是超級得分殺手，但不是帶隊領袖球星，這次哈登決心離開，厄文被球隊賦予自由空間，杜蘭特只能默許，巨頭們不同心，厄文持續享有特權，奈許執教只會更加困難。

厄文(右)之前的作風就是我行我素，要是他少一點狀況認真出賽，好好跟杜蘭特(左)配合，籃網上一季可能不會在季後賽第二輪第7戰延長賽輸給公鹿，最後的總冠軍可能就是他們了。 美聯社

「厄文夢魘」是籃網無解習題和最大麻煩，厄文的存在是優勢，但厄文特殊存在就是難以預期團隊罩門，籃網最終可能白忙一場。贏球才能解決一切問題，這是永遠不變職業運動法則。