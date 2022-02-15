請神容易送神難？ 獨行俠難容雙星並行

在將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送往華盛頓巫師隊後，達拉斯獨行俠隊承認「歐陸雙星」計畫失敗告終，如今確定是圍繞唐西奇（Luka Doncic）打造奪冠陣容，只是這代價是高還是低，美國體育媒體認為巫師隊佔優勢，儘管波爾辛吉斯仍因傷無法出賽，到底獨行俠這捆交易值得與否，下半季的戰績會有答案。

來自拉脫維亞的波爾辛吉斯挑戰NBA，過程可說是曲折離奇。先是在2015年以首輪第四順位加盟紐約尼克隊，當年一度引起球迷噓聲，認為總管傑克森（Phil Jackson)浪費寶貴的選秀權，挑進一位歐洲長人。未料，波爾辛吉斯以全明星表現贏得掌聲，一度成為尼克隊重建基石，直到2018-19年球季十字韌帶受傷，使他變成交易籌碼被送往達拉斯。

雖然波爾辛吉斯仍在養傷，但各界認為巫師隊在此交易中受惠，假設這位球星能恢復身手，未來將有助於巫師隊的重建佈局。 美聯社

2019年到2022年間，即使因傷勢打打停停，仍受獨行俠隊高層重用，促成與「金童」唐西奇連線。不過，三年間出賽場次起伏，連帶影響球團佈局，本季新教練基德（Jason Kidd）上任前，數度放話要解放波爾辛吉斯，賦予他更大的空間與責任，顯然地後者已跌下神壇，命中率雖維持在45.1％，但外線卻從顛峰期39.5％掉到28.3％，不符球團高度期待。

趕在本季交易截止日前，獨行俠隊決定更換陣容，把波爾辛吉斯與二輪選秀權打包，從華盛頓巫師隊弄進丁威迪（Spencer Dinwiddie）、伯坦斯（Davis Bertans）。雖然波爾辛吉斯與獨行俠隊漸行漸遠不意外，但開啟的交易內容令人疑惑，到底是陣容補強還是不得不的作為，我們來探討一下。

我們先看加盟巫師的波爾辛吉斯，可以帶來什麼？首先，除了玻璃體質外，在場上的他仍具有強大殺傷力，平均出賽29.4分鐘可砍下19.2分、7.7個籃板、2次助攻與1.7次阻攻，假設波爾辛吉斯在達拉斯休戰21場有助下半季爆發，那麼顯而易見巫師隊戰力可望提昇，因為他還是一位全明星。更重要的是，巫師隊僅負擔波爾辛吉斯本季3160萬美元薪資一部分，明年的3380萬美元，2023-24年3600萬美元球員選擇權，對球團並不是高風險投資。

至於獨行俠隊，他們原本在聯盟防守排名全五大，如今選擇更換陣容，其實是一步險棋，尤其防守不是練一天或兩天，新成員加入發揮補強非一蹴可成。再來，擁有6呎10吋身高的高塔射手伯坦斯，從2020年簽下一紙8000萬肥約表現下滑，本季外線命中率跌到僅31％且每場僅6分進帳，在巫師隊坐滿冷板凳平均打14.7分鐘，防守也是平平，他能給獨行俠什麼奪勝元素，我怎麼看都是毫無頭緒。

若伯坦斯只是交易配菜，身為主菜的丁威迪能否匹配波爾辛吉斯，則是另一個問號。如前所述，健康的波爾辛吉斯還是明星，防守上所下的功夫是有口皆碑，而丁威迪從布魯克林轉往華府後，上場時間從21.4分鐘增加至30.2分鐘，平均得分亦上升到12.6分，外加4.7個籃板、5.8次助攻。只是，要填補獨行俠在攻守端的缺口，只能指望教練基德的執教，是否能讓新成員脫胎換骨。

獨行俠這次的交易是一招險棋，球隊本季防守排名聯盟前五名，如今送走在攻守端均有貢獻的波爾辛吉斯後，換來的伯坦斯(左)與丁威迪(右)能否融入體系並打出防守，恐將影響西區整體排名。 美聯社

獨行俠虧的不單是走了波爾辛吉斯，還連帶吃下伯坦斯不符身價的合約，直到2025年。另一位丁威迪也好不到哪裡去，目前只是合約第二年，未來兩年還將從達拉斯領走3700萬美元，除非兩人在新球隊表現判若兩人，扮演好輔佐角色衝刺季後賽，否則這交易真看不出意義何在。

若非為了補強，唯一可能性是唐西奇、波爾辛吉斯二人不單缺乏化學效應，私底下亦是徹底決裂，迫使球團以不得不的交易手段，把人送出達拉斯。這時，我們就不必討論為何換的是丁威迪和伯坦斯，也許在兩名小卒護駕下，唐西奇會打得更為出色也不一定。