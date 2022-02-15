日職／陽岱鋼回不去了？春訓後野手重返非常稀少

日職春訓已到2月中，下一階段就是隊內外的練習熱身比賽，各隊的戰力規劃也已告一段落，從現在到開幕前的這段時期，會再持續進行的可能就是洋將方面的補強，至於本土球員的陣容部分大致底定，也就是說去年季後被戰力外或是退團的球員，到了春訓中期的這個時間點，還沒有找到新東家的，今年已幾乎不可能再重回日職，而台灣好手陽岱鋼在去年季後離開巨人後，至今仍未有被任何日職球團網羅的消息傳出，要回到熟悉舞台的希望越來越渺茫。

雖說機率十分低，過往還是有球員在春訓過後被網羅，當然他們過去在職棒都有不錯的實績，才有讓球團再試一下的動機，但過往10年間在春訓結束後，還能獲得球團青睞重回日職的不到10人，相對於每年被戰力外或退團的人數來說比例非常小，其中投手超過一半，共有5人。

93年大家友和被橫濱選中加入日職，98年季後離開日本前往美國，在美國大聯盟打了10個球季，10年3月轉投墨西哥聯盟，但僅1週就離隊，同年4月與橫濱簽下2年合約，該季先發22場拿到7勝9敗，防禦率是偏高的4.59，隔年先發7場0勝6敗，防禦率超過6，季末因傷動右肩手術，隨即遭戰力外。

12年則是有3名投手在春訓後才重回日職，都是台灣球迷十分熟悉的球員，包括井川慶、真田裕貴以及岡島秀樹，井川06年季後挑戰大聯盟，但只在洋基出賽2季，09到11年3季都無法登上大聯盟，12年3月重返恩師岡田彰布擔任監督的歐力士，之後在歐力士待了4個球季，只先發29場拿到7勝，15年整季未上一軍，二軍的成績也極差，季後被戰力外；效力過巨人、橫濱的真田，09到11年都出賽超過50場，11年季後自請退團要挑戰大聯盟，結果沒等到合約，隔年3月重新回到最初效力的巨人，但只出賽1場，季後再度離隊，13年到台灣加入兄弟，出賽67場拿到中職史上單季最多的32個中繼點；結束美國大聯盟6年生涯的岡島，12年3月春訓後與軟銀簽下合約，該季出賽56場拿到24個中繼點，防禦率僅有2.14，隔年重回大聯盟。

最近期的投手是上原浩治，17年季後苦等不到美國球隊合約的上原，18年3月初重回巨人，結束11年大聯盟生涯，該年出賽36場拿到14個中繼點，防禦率為3.63，這年他成為世界第2名生涯同時有100勝、100個中繼點及100次救援成功的投手，19年沒有在開幕一軍名單內，5月宣布引退。

野手則是只有3人，分別是11年的中村紀洋、17年的川崎宗則以及20年的鳥谷敬，中村是其中最成功的1人。

中村紀洋(左)在2011年的5月加入DeNA，在DeNA的4年間達成了個人日職2000安及400轟的大里程碑，是春訓後才重返日職最成功的野手。 擷圖自橫濱DeNA海灣之星FB官方粉絲團

中村是近期最具代表性的強打者之一，近鐵時期曾拿過1次全壘打王及2次打點王，04年季後赴美挑戰大聯盟，05年雖然圓夢，卻只出賽17場，成績不理想，年底宣布重返日本加入歐力士，之後陸續轉戰中日、樂天，10年在樂天出賽129場，相隔兩年後再度達到規定打席數，打出13轟及64分打點，打擊率也有2成66，但季後卻遭到戰力外，從季後到隔年5月，中村都邊訓練邊等待日職球團的合約，最後終於在5月底宣布加入橫濱，這一年他出賽62場，只有1轟及14分打點，打擊率也僅在2成左右，但隔年演出大復活，出賽126場，有11轟及61分打點，打擊率也回升到2成74，隔年表現相差不遠，這季他也達到日職2000支安打及400轟的里程碑，不過14年由於洋砲加入，上場機會不多，季後被戰力外，不過在DeNA這幾年已讓他成就許多大紀錄了。

再來是17年的川崎及20年的鳥谷，川崎4月初重回軟銀，而鳥谷是3月中加入羅德，川崎在17年出賽42場，打擊率為2成41；鳥谷兩季下來共出賽74場，打擊率都不到2成，2人對球隊戰力貢獻十分有限。

曾來台加入味全的川崎宗則，17年也是在春訓後的4月才回到老東家軟銀，但最後是表現不佳。 聯合報系資料照片

過去10年間只有上述3名野手在春訓後還能重返日職，人數屈指可數，其中更僅有中村1人能挽回過往名聲；陽岱鋼過去也算是有實績的球員，但近幾年在巨人表現不佳，去年季後退團，目前仍沒有找到新東家的消息，在春訓僅剩半個月的情形下，要重回日職的機會越來越小，下一步究竟會是如何，是加入日本的獨立聯盟？但退團去獨立聯盟打球，之後還能重返日職的球員同樣也是非常稀少；是挑戰美國？他的哥哥陽耀勳從日職離開後也曾赴美，不過僅幾個月就宣告失敗，何況日職體系的野手在美國的發展大多都不算順利；還是回台投入中職的選秀？中職第6隊有望成立，只不過如果規則未修改，選他的球隊要讓三輪選秀權，加上新球隊最快要2024年才能打一軍賽事，屆時他已37歲了，種種因素都考驗著陽岱鋼。