棒球遊戲封面也有魔咒 且看大谷翔平能否躲過

拜封館之賜，雖然已進入春訓開始的時刻，我們所能看到的大聯盟頭條新聞卻只能是新科MVP得主大谷翔平成為最新大聯盟棒球遊戲「MLB The Show 2022」的封面人物。由於大谷無人能及的魅力加上去年史詩級的二刀流演出，這款遊戲封面人物可說除了他不作第二人想。對大谷來說也屬錦上添花的喜事一樁。但別忘了，就跟出了名的「運動畫刊封面魔咒」（Sports Illustrated Cover Jinx）一樣，運動遊戲也有所謂的「封面人物魔咒」。

最早傳出這種魔咒的運動遊戲其實不是棒球，而是更加有名的美式足球遊戲「Madden NFL」。這款以美式足球傳奇教練梅登（John Madden，去年底才剛過世）為名的3A大作不僅球迷愛玩，許多NFL球員也是它的粉絲。但玩它可以，如果要成為它的封面人物，許多球員可就敬謝不敏。像是前聖地牙哥電光隊的超級明星跑衛湯姆林森（LaDainian Tomlinson）就拒絕成為封面人物，而且不僅他本人，連電光球迷也擔心湯姆林森會被魔咒纏身，紛紛同聲反對。

到後來遊戲廠商EA不得不改用其他人選，最後他們選上田納西泰坦隊四分衛楊恩（Vince Young）。邪門的是，楊恩還真的在開幕賽就弄傷膝蓋，即便幾週後傷癒復出，卻因為原本擔任替補的四分衛表現太好，楊恩還是回不了先發。於是為了不得罪球迷，EA學乖了，改讓球迷票選每年遊戲的封面人物——但還是有許多球迷為了讓喜愛的球員跟支持的球隊避開魔咒，寧可改投其他球隊的球星。甚至連運動投注業者都參上一腳，還曾經開過封面球員能否打破魔咒不受傷的賭盤。

回頭來看MLB。成為The Show封面人物的「殺傷力」雖然不像NFL那麼大，但也著實不可小覷。頭幾年球星還能對抗得了魔咒的威力，像是新科名人堂成員歐提茲（David Ortiz）前一年拿下全壘打及打點雙冠王，登上封面該年全壘打雖從54隻大幅減少到35隻，但OPS卻不減反昇。隔年的封面人物「美國隊長」大都會三壘手萊特（David Wright）也成功蟬聯銀棒獎及金手套獎。2008年換上的費城人一壘手哈沃德（Ryan Howard）還拿下第二座全壘打王（雖說他的OPS從前一年.976掉到只有.881）。

但從哈沃德起，The Show的封面魔咒就開始不斷發威。前一年獲選MVP的封面球星派卓亞（Dustin Pedroia）各項數據都退步不說，季後賽更嚴重陷入低潮，連帶紅襪也在首輪就慘遭三連敗掃地出門。之後The Show連續兩年起用雙城鐵捕茂爾（Joe Mauer）作為封面人物，結果讓茂爾付出慘痛代價——從拿下MVP及打擊王外加28發全壘打的超優異成績掉到只有9發全壘打，OPS也從1.031下降為.871。第三年茂爾更因傷只打了82場，OPS更只剩下.729。

綜觀初代封面人物歐提茲到去年的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），除了2017年破例起用退役名人堂球員小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）外，先後總計有14位現役球員上過The Show封面。這14位球星除了前述的萊特、2013年的麥卡臣（Andrew McCutchen，同一年還拿下MVP）、2019年哈波（Bryce Harper）以及去年的塔提斯在成為封面人物那年勝場貢獻值（WAR）不減反增，還有歐提茲能夠打平外，其他球星在成為封面人物後無一不是表現下滑。其中最慘的除了茂爾當屬2015年的普伊格（Yasiel Puig）跟前年的貝茲（Javier Baez）。這兩位球員當時都是打球好看又充滿話題性的新生代球星，但在登上封面那年卻不約而同陷入大低潮。同年雙腳受傷的普伊格除了出賽數大減表現下滑外，原本被看好成為超級球星的前程也開始不斷向下沉淪，如今只能到韓國職棒討生活。至於貝茲則是在當上封面人物這年打擊三圍只剩下.203/.238/.360，全無前兩季明星游擊手的風采。

此外成為封面人物後表現就開始一路走下坡的還有最近剛宣佈退休的一壘手岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、幾年前就已成「待退弟兄」的卡布雷拉（Miguel Cabrera），此外還要加上一直是大小傷不斷的賈吉（Aaron Judge）。就連成績進步的哈波跟塔提斯也各有不如意事。渴望奪冠的哈波在轉隊後立馬登上封面，結果只能眼睜睜看著前隊友在同一年笑捧冠軍盃。去年的封面人物塔提斯雖然拿下全壘打王，原被看好實力堅強的母隊教士下半季卻一蹶不振，不但沒能再次進入季後賽，最後勝率甚至不過五成，恐怕也非他始料所及。

賈吉(左)和哈波(右)分別是「MLB The Show」2018年和2019年版的封面人物。 擷圖自大聯盟官方網站

除了公版的封面球星外，針對不同國家像是加拿大、韓國及台灣，The Show還發行了在地的特別版封面。結果這些球員也大多難逃魔咒的毒手。像是上了韓國版封面，同一年就因為酒駕幾乎一去不復返的韓國球星姜正浩。隔年換上金賢洙，結果這成了他大聯盟生涯的最後一年。被起用為加拿大版封面的藍鳥球星也不斷落難。前一年投出15勝2敗勝率、全大聯盟最高的桑契斯（Aaron Sanchez）在登上封面那年因為手指受傷竟四度進出傷兵名單，整季只投了8場。接替他的史卓曼隔年一開季就投出0勝5敗、7.71的離譜防禦率，結果也因傷只出賽19場，防禦率還創下生涯新高（5.54）。

最後不得不提的還有我國旅美投手陳偉殷。由於當時沒有其他台灣球員扛得起這項「殊榮」，他從2013年到2017年連續五年蟬聯台灣版The Show封面，到頭來陳偉殷還是不敵魔咒的摧殘，之後的故事應該不勞筆者多做贅述。

陳偉殷曾是「MLB The Show」台灣版的封面人物。 擷圖自大聯盟官方網站

其實如果仔細探究，封面魔咒的由來無非因為球星在成為封面人物前一年總是表現盛極一時，隔年當然多半只有下滑的份。球員要打出頂尖的成績，除了自身努力之外，運氣也是相當重要的因素，而球場上的運氣好壞正如那句俗話所說：「沒有天天在過年的。」就像大谷去年打出的史詩級表現，今年別說更上層樓，就連保持都十分不易。說穿了魔咒不過是一種迷信，不論球員或球迷大可一笑置之，相信大谷本人也不會放在心上。無論如何，此時此刻最重要的還是大聯盟早日復工，繼續為棒球迷帶來最高水準的球賽。