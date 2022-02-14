日職／再現90年代投手王國 西武即將重見光明

旅日選手吳念庭效力的西武獅隊去年在太平洋聯盟墊底，今年有沒有翻身的機會呢？熟悉洋聯戰局的球迷們應該都知道，近年的西武是一支典型「打高頭低」的隊伍，已經連續4年都是洋聯團隊防禦率最差的球隊。

不過在辻発彦監督帶隊期間，扣除去年的墊底，5年之中另外4年西武都打進A級，還包含2次的洋聯優勝，靠的是強大的打擊火力掩護。2018年（打擊率0.273、防禦率4.24）以及2019年（打擊率0.265、防禦率4.35）都是聯盟打擊率最高、防禦率最慘的球隊。其中2018年他們還創下2001年近鐵猛牛隊之後，再度防禦率最差還可以奪冠的難得紀錄。

西武去年團隊防禦率3.94還是最差，與第一軟銀的3.25有一大段差距。然而，團隊打擊率0.239，總得分521分倒數第二、僅優於重建中的日本火腿隊，失去了以往的優勢，相隔42年之久再度掉入聯盟墊底位置。

因此，2022年的關鍵還是要看他們長期以來的投手課題能否解決。而隨著幾名25歲以下的年輕主力投手逐漸成熟，加上去年底選秀會大豐收，今年可望有一番作為，甚至重建「投手王國」。

高橋光成去年拿下單季最多的11勝（9敗、防禦率3.78、25歲-2014第一指名），已經具有王牌的架式；松本航第三年終於達成單季10勝（8敗、防禦率3.79、25歲-2018第一指名）；今井達也投出單季最多的8勝（8敗、防禦率3.30、23歲-2016第一指名）。這幾名近年選秀第一指名入團的投手，經過幾年的磨練都在去年投出生涯最佳成績，也給了西武獅迷高度期待球隊將進入收成期。加上21歲的渡邊勇太郎從去年夏天開始固定擔綱先發輪值，拿下4勝（4敗、防禦率3.44、21歲-2018第二指名），西武的先發人手充足許多。至於原本第五號先發以後的人選，以及偏重右投手的問題，也在去年選秀會上有了重大收穫。

高橋光成去年吃下生涯單季最多的173.2局，拿下單季最多的11勝，已經有「獅投一哥」的味道。 擷圖自西武獅隊官方推特

首先是第一輪在四球團競逐中抽中了西日本工業大學出身的左投隅田知一郎，巨人、養樂多、廣島都想要選，不愧為大學第一號左投美譽。第二輪佐藤隼輔也是一名左投，最快球速152公里，實力被評為類似去年拿下9勝的樂天左投早川隆久，有機會與隅田知一郎共同進入先發輪值。這對於自從菊池雄星離隊赴美，榎田大樹短暫活躍之後，苦缺先發左投的西武來說是一大好消息，監督辻発彦也在春訓期間感受到先發深度增強的信心。西武今年新簽下恩斯（Dietrich Enns）、史密斯（Burch Smith）兩名新的先發型洋投，尤其恩斯是西武所欠缺的左投，不過跟去年一樣，面臨到疫情下入國限制影響報到時間的問題，開幕之後戰力勢必受到衝擊，在這個時候新人投手的戰力更加扮演重要的角色。

西武這幾年投手問題大，連續4年都是洋聯團隊防禦率最差，變成一支印象強烈「會打的球隊」。不過，90年代他們可曾經是「投手王國」的招牌軍。1989-1994連續6年西武都是團隊防禦率洋聯第一，球迷所熟悉的郭泰源、渡邊久信、工藤公康、石井丈裕、渡邊智男、鹿取義隆等一大票強投支撐下，這6年之間西武5度爭霸洋聯。經過幾年之後，西武在到了1998-2002年再度連續5年團隊防禦率洋聯第一，主力投手群的成員變成松坂大輔領軍，帶領西口文也、石井貴等新生代強投，期間也2度奪下優勝。

西武上一次墊底是1979年，去年在相隔42年之後再度墊底，也是洋聯球隊中最久沒有墊底的球隊。不名譽的戰績讓辻発彦一度有可能去職，最後雖然他繼續留任，不過隨著二軍監督松井稼頭央接任一軍首席教練，西武獅等於也進入「後辻時代」，為松井稼頭央接掌一軍兵符做準備。如果今年起能夠進入另一個新的投手王國時代，對於未來松井稼頭央接掌一軍監督之後無疑是一顆強大的定心丸。