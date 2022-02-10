相對勇士持盈保泰 太陽雙雄恐將提前燃燒殆盡？

西區霸主太陽本季的戰績傲人，近十戰九勝，在以十八連勝破隊史紀錄之後，日前才剛結束另一波十一連勝。不過陣中老將保羅（Chris Paul）全勤出賽54場，另一主力布克（Devin Booker）更是從上季決賽以來就沒有足夠的休息，眼下太陽在例行賽打得如此光芒四射，不免讓人擔心這兩人是否會提前氣力放盡？

和太陽相比，暫居西區第二的勇士在球員的體能調節上，始終保持著一定的寬裕及節奏：從柯瑞（Stephen Curry）到維金斯（Andrew Wiggins）等主力球員，本季都有輪休的紀錄，之前先發陣容也曾一口氣排上四名替補來撐場，總教練柯爾（Steve Kerr）還一路調高板凳球員的上場時間，來協助減輕高齡球星的負擔，至於有傷的格林（Draymond Green）更是徹底保留到全明星賽之後才可能上場。

不論是老將柯瑞(右)或是年輕小將維金斯，勇士都會刻意安排他們輪休，避免球員體能負荷過高。 美聯社

這樣的勇士目前九連勝，僅以三場的勝差緊追在後，讓太陽沒有太多放鬆的本錢，主力輪休的調度也很罕見。至於保羅和布克這對搭檔，只要沒傷就是上場比賽，這讓兩人目前平均出賽時間都在隊上排進前三名。對這兩人來說，沒有足夠的休息確實有可能會帶來麻煩。

從未關機的保羅

主控保羅已經36歲了，雖然他的平均出賽時間（33.1分鐘），在全聯盟只排在第42名，還比第17名的柯瑞要少，但他畢竟是全勤出賽，至今完全沒有停賽休養。保羅目前已經打了1,798分鐘，太陽隊上唯一比他操勞的大概只有布里吉斯（Mikal Bridges）。因為布里吉斯不只是全勤，而且他的角色和位置還得負擔更多的肢體對抗。不過，布里吉斯只有25歲，比起大他11歲的保羅，年輕有力的布里吉斯也才多打了不到90分鐘而已。

若是比較聯盟中其他36歲以上的老將，湖人兩位同是37歲的詹姆斯（LeBron James）和安東尼（Carmelo Anthony），目前都只有打了1,300分鐘出頭而已。由此也可以看出，本季從未關機的保羅有多麼耐打。然而，保羅上一次連續出賽這麼長的時間，已經是他30歲之前的事了。目前保羅能夠一直保持健康，正是太陽戰績能夠持續高掛的主因，但若照這樣的節奏打下去，他的體能狀況確實會是一個可怕的未爆彈。

保羅是全NBA第7老的球員，但本季總出賽時間卻排名NBA第8，讓人感到不可思議。 美聯社

從快艇、火箭到太陽，保羅在季後賽的健康成為影響球隊戰績的最大關鍵，過去保羅四次在季後賽的緊要關頭意外受傷（2015, 2016, 2018, 2021），都是在他年滿30歲之後的事，也一次又一次地賠上晉級甚至奪冠的機會。2014-15年那一季，是保羅生涯首度全勤打滿82場比賽，也是目前為止唯一的一次，但也是他季後賽受傷史的開始。眼下保羅似乎又要再一次挑戰全勤紀錄，權衡得失之下，還是該在例行賽給他更多休息的時間。

一路操勞的布克

至於另一主戰核心布克，目前平均出賽時間（33.9分鐘）則比保羅還高。去年12月初對勇士時左大腿受傷，讓布克缺席了七場比賽，那也是他從去年總冠軍賽至今唯一的休息紀錄。

早在本季開打之初，太陽球員的疲勞問題就被認為是一個會影響戰績的因子，因為他們去年7月20號才打完總冠軍賽，不到三個月的時間又重新開始另一季。其中布克還在決賽落敗之後，趕赴東京加入美國隊打奧運，等於他的休養時間更被壓縮，一路操勞到現在。

對照同樣去打奧運的籃網杜蘭特（Kevin Durant）、拓荒者里拉德（Damian Lillard）和勇士的格林現在都躺在傷兵名單裡，參戰夏季奧運對於布克的影響實在不能小看。即使布克的左大腿已經復原，但很難說接下來不會再爆發出其他傷勢。

布克(左)在去年打奧運時就是美國隊的先發主力，本季帶領太陽稱霸西區更是拚勁十足，也讓人擔心他會像杜蘭特或里拉德一樣受傷。 美聯社

太陽這兩大主力球星的體能若是因為例行賽的操勞而被大量消耗，到了季後賽可能又會出現上季後續無力的現象。太陽總教練威廉斯（Monty Williams）並非是個狂操主力的教頭，相反地，他一直積極地為球隊儲備足夠的兵員，同時嘗試調節主力。然而，相比勇士持盈保泰的種種舉措，威廉斯必須為這兩人做得更多，才有可能避免重蹈上一季的覆轍。