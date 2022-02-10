喬丹無緣大聯盟、博覽會搬家 94年罷工的前車之鑑

距離大聯盟春訓開打僅剩不到一個月的時間，但封館卻仍持續中，少了棒球比賽肯定是球迷最不樂見的。遙想1994到1995年的罷工，除了造成90年以來首度沒有世界大賽以外，有些偉大紀錄因此無緣被突破，有的球隊間接被迫搬家，甚至也斷送了籃球之神麥可喬丹(Michael Jordan)的棒球夢。這些前車之鑑都告訴我們，無論封館還是罷工所造成的球季縮減，最終都是兩敗俱傷。

以結果來看，1994年罷工損失最大的球隊是博覽會隊。一般球迷對博覽會的印象應該就是支萬年爛隊，他們從1969年創隊到2004年搬離蒙特婁的這36年，只有1981年打進過這麼一次季後賽，更別提世界大賽了。但很多人可能不知道1994年球季中斷前，全大聯盟戰績最好的是博覽會隊，他們以74勝60敗、.649的勝率領先群雄，在國聯東區領先勇士隊6場之多。

蒙特婁博覽會是華盛頓國民的前身，老球迷應該都還有印象。 1995 Pacific

那年的博覽會隊名將如雲，打線有名人堂球員沃克(Larry Walker)、明星級的阿魯(Moises Alou)及葛利森(Marquis Grissom)，投手有該年勝投王希爾(Ken Hill)，並從道奇交易來日後的名人堂巨投馬丁尼茲(Pedro Martinez)，終結者則由明星後援韋特蘭(John Wetteland)擔綱。若不是碰上罷工，他們相當有機會拿下隊史第一座冠軍。

罷工對博覽會隊的營收影響很大，尤其對這支該年薪資總額全聯盟第二低的小市場球隊來說更是損失慘重，他們甚至瀕臨破產邊緣，因此只好在隔年將這批明星球員清倉大拍賣。葛利森、希爾、韋特蘭都被交易掉，沃克則未獲薪資仲裁機會而成為自由球員，阿魯和馬丁尼茲幾年後也都沒續留。少了明星選手的博覽會隊自然戰績不佳、票房下滑，最終在2004球季結束後將主場搬到華盛頓，並更名國民隊，蒙特婁就此與大聯盟說再見。

名將馬丁尼茲(左)和阿魯(右)在1994年都是博覽會的球員。 1995 Donruss球員卡

很多人可能也沒想到當年的罷工，竟然也與喬丹的棒球夢息息相關。1993年喬丹在NBA完成三連霸後宣布退休，為了完成父親的遺願，他決定挑戰大聯盟，與白襪隊簽下小聯盟合約。喬丹在小聯盟的糟糕表現是眾所皆知，他1994年在2A繳出.202打擊率、.556OPS、3轟、51打點的成績，失誤次數來到11次之多。後來他主演的電影《怪物奇兵》還有自我調侃這段過去。儘管如此，他該年也有30次盜壘成功(但也有18次失敗)，51次保送還在隊上排名第三，.290上壘率對照他的打擊率代表他選球功力並不差，這速度與打擊表現有點類似2A版的漢米爾頓(Billy Hamilton)。他後來還打了由小聯盟頂尖潛力新秀參賽的亞利桑那秋季聯盟，打擊率進步到了.252。

1995年春訓期間罷工仍持續進行，大聯盟資方找了不屬於球員工會的替代球員(replacement player)出賽，而喬丹不願成為替代球員，而是選擇與球員工會站在一起。由於當時還看不到罷工的盡頭，喬丹1995年3月選擇回到NBA，在回歸記者會說出了「I'm back」這句名言，之後又帶領公牛隊拿下三連霸。

沒有1994年的美國職棒大罷工，喬丹可能就會認真的在棒球場上打拚，也就沒有後來公牛隊的三連霸。 1994 Upper Deck 球員卡

雖說隔行如隔山，但以喬丹的運動天分，在小聯盟多累積經驗是有機會升上大聯盟的。他當年在小聯盟的總教練是日後成為紅襪冠軍教頭的法蘭柯納(Terry Francona)，法蘭柯納認為給喬丹三年的時間磨練是肯定可以上大聯盟。喬丹當年在強度更高的亞利桑那秋季聯盟的打擊率已有明顯進步，若要在1995年九月以擴編名單升上大聯盟也不無可能。只能說罷工阻擋了喬丹的大聯盟之路，但也改變了NBA的歷史。

幾個可能被突破的偉大紀錄也因為罷工被中斷，像是「教士先生」昆恩(Tony Gwynn)當年的打擊率高達.394，有機會成為1941年「打擊之神」威廉斯(Ted Williams)後的首位四割男。巨人隊的威廉斯(Matt Williams)當年在八月上旬就轟出了43發全壘打，照這進度有望打破馬里斯(Roger Maris)的單季61轟紀錄。若沒有罷工，或許威廉斯會早於麥奎爾(Mark McGwire)刷新這項里程碑。

教士隊的「打擊機器」昆恩在罷工前打出.394打擊率，失去挑戰4成的機會是相當可惜。 1995 Fleer Ultra 球員卡

幾位明星球員也因為罷工沒能好好告別球場，包括名人堂終結者高薩吉(Rich Gosage)。雙棲巨星傑克森(Bo Jackson)當年顯然還可以再打，但也因為罷工乾脆就在32歲提前退休。

以上的前車之鑑都告訴我們無論封館或罷工都糟透了，且2020年才因疫情經歷過一次60場的縮短球季，若今年又要縮短賽季恐怕更讓球迷難以接受。只能期盼勞資能盡快完成協商，讓今年球季得以如期進行。